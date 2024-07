Olympia Eröffnungsfeier heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Start der Olympischen Spiele in Paris im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 26. Juli, starten die Olympischen Spiele in Paris mit der Eröffnungsfeier. Der Start der Zeremonie ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Die Olympia-Eröffnungsfeier findet am heutigen Abend auf der Seine statt - und somit zum ersten Mal in der Olympia-Historie nicht in einem Stadion. Als Fahnenträger für Deutschland sind Basketballer Dennis Schröder und Judoka Anna-Maria Wagner im Einsatz.