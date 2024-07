Olympia 2024 in Paris, Fußball: Warum sind bei den Frauen alle Stars dabei und bei den Männern nicht?

Die Olympischen Spiele in Paris stehen an, vom Frauenfußball darf man sich dort in der Regel mehr versprechen als von ihren männlichen Pendants. Bei den Männern gibt es bestimmte Regeln, wer überhaupt bei den Olympischen Spielen mitmachen darf.

Bei den Frauenmannschaften der Olympischen Spiele sind oft einige Stars mit dabei, bei den Männern ist das dagegen die Ausnahme. Warum das so ist, verrät Euch SPOX!