Olympia, News und Gerüchte: "Hat mich wenig interessiert!" Alfred Gislason berichtet von Begegnung mit Superstar - Turnerin sorgt für Alkoholeskapade

Olympia, News: Spaniens NOK wehrt sich gegen Doping-Vorwürfe

Spaniens nationales olympisches Komitee COE hat systematisches, von der spanischen Regierung befohlenes Doping vor den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona entschieden abgestritten und von einem "unbegründeten und ungerechten Verdacht" gesprochen. Der Mediziner Eufemiano Fuentes (69), Schlüsselfigur des Dopingskandals 2006 im internationalen Radsport um Jan Ullrich, hatte zuvor laut einer ARD-Dokumentation behauptet, auf den aus spanischer Sicht auch sportlich erfolgreichen Heim-Spielen vor 32 Jahren liege ein Dopingschleier.

"Wir weisen jede Anschuldigung zurück, die darauf abzielt, die Sauberkeit, Integrität und Transparenz des spanischen Olympia-Sports infrage zu stellen, und zwar noch nachdrücklicher, wenn sich eine solche Anschuldigung auf Aussagen einer Person stützt, deren sportliche Laufbahn eindeutig diskreditiert ist", erklärte das COE in einer Stellungnahme.

Man habe "niemals ein Verhalten geduldet, geschweige denn veranlasst, das gegen die Werte des Sports oder des olympischen Geistes verstoßen könnte, das den Ausgang eines Wettkampfs beeinflussen oder die Gesundheit der Athleten gefährden könnte", hieß es weiter. Darüber hinaus habe sich das EOC "stets für eine härtere Bestrafung des Dopings ausgesprochen".

Laut des Films "Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele", der seit Freitag in der ARD Mediathek zu finden ist, hat Fuentes 2021 vor versteckten Kameras gesagt, er habe in den Jahren vor den Barcelona-Spielen "im Schatten" gearbeitet, "damit man mich nicht mit den Erfolgen von 1992 in Verbindung bringen kann". Der ehemalige Leichtathlet behauptete demnach weiter, Spanien habe damals "das System aus den Ländern des Ostblocks" kopiert: "Die Regierung hat also gesagt: Tu, was immer du tun musst, aber wir wollen Medaillen. Wir wollen keine positiven Tests."

Spaniens Olympiamannschaft holte in Barcelona 13-mal Gold, dazu sieben Silbermedaillen und zweimal Bronze, im Medaillenspiegel reichte das für Rang sechs.