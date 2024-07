Frauen Fußball bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. im TV und Livestream?

Einmal Gold und drei Mal Bronze gab es bisher für Deutschland bei Olympischen Spielen im Frauenfußball. Bei Olympia 2024 in Paris soll für die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch eine weitere Medaille hinzukommen.

Das Frauenfußball-Turnier beginnt bereits am 25. Juli, also einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Die DFB-Frauen spielen in der Vorrundengruppe B gemeinsam mit Australien, Sambia und den USA.