Deutschland vs. Brasilien, Basketball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DBB-Team im TV und Livestream?

Das Auftaktspiel am Samstag gegen Japan gewann das deutsche Team deutlich mit 97:77, nun müssen Dennis Schröder und Co. bei Olympia 2024 gegen Brasilien ran. Um 21 Uhr geht es am heutigen Dienstag, dem 30. Juli, im Stade Pierre Mauroy in Lille los.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige