Olympia 2024: Wann gehen die Olympischen Spiele in Paris los?

Die Eröffnungsfeier wird am 26. Juli, also am kommenden Freitag, vonstatten gehen. Der Abschluss folgt am 11. August.

Noch bevor es losgeht, startet unter anderem das Fußball-Turnier der Männer am 24. Juli. Die Frauen legen einen Tag später los. Auch die Athleten im Handball, Rugby und Bogenschießen gehen früher an den Start.