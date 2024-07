Olympia 2024 in Paris, Gage und Preisgeld: Wie viel Geld verdienen die Sieger?

Drei Jahre nach den Olympischen Spielen in Tokio ist die Zeit für die nächsten Sommerspiele gekommen. Dieses Mal sind die besten Athletinnen und Athleten zahlreicher Sportarten in Paris, Frankreich, im Einsatz. Dort finden nach 1900 und 1924 zum dritten Mal überhaupt Sommerspiele statt. Am 26. Juli wird das Spektakel eröffnet, bis zum 11. August wird in 32 Disziplinen um 329 Medaillen gekämpft.

Doch können die Medaillensieger auch Preisgeld bekommen? Falls ja, wie hoch ist es?