Olympia 2024, Handball: Wo läuft Deutschland vs. Japan heute live im Free-TV und Livestream?

Nach dem 30:27-Sieg zum Auftakt gegen Schweden geht das olympische Turnier in Paris für Deutschland mit einem weiteren Gruppenspiel weiter. Am heutigen Montag, den 29. Juli, ist der Gegner Japan, auf den das DHB-Team um 9 Uhr in der Arena Paris Sud 6 in der Millionen-Metropole Paris trifft.

Japan verpasste in seinem Auftaktspiel um Haaresbreite die Sensation gegen Kroatien und verlor knapp mit 29:30.