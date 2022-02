Erster Dopingfall bei Olympia in Peking: Iranischer Skifahrer Shemshaki positiv getestet

Der iranische Skifahrer Hossein Saveh Shemshaki hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking offenbar für den ersten Dopingfall gesorgt.

Angaben der internationalen Test-Agentur ITA zufolge hat eine Kontrolle des 36-Jährigen außerhalb eines Wettkampfes zu Wochenbeginn ein positives Ergebnis auf ein verbotenes Steroid ergeben. Shemshaki wurde suspendiert, kann allerdings die Öffnung der B-Probe verlangen und außerdem beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen seine Suspendierung einlegen.

Shemshaki ist in Peking zum dritten Mal bei Winterspielen dabei. Der Routinier startete bereits in den Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi. Sein bestes Olympia-Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.