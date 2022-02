Olympia LIVE: Was ist für die DSV-Herren beim Riesenslalom drin - Nolte im Monobob auf Medaillenkurs

Am frühen Sonntagmorgen steht der erste Lauf im Riesenslalom der Herren an (3.15 Uhr), bevor es im zweiten Lauf (6.45 Uhr) dann zur Entscheidung kommt. Danach startet im Langlauf die Staffel der Männer (8 Uhr), bevor im Biathlon die deutschen Frauen (10 Uhr) und Männer (11.45 Uhr) bei der Verfolgung eine Medaille holen möchten. Alle Entscheidungen gibt es hier bei Rund um Olympia.

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Ski alpin: Riesenslalom Männer Langlauf: Staffel Männer Biathlon: Verfolgung Frauen Biathlon: Verfolgung Männer Short Track: 500 Meter Männer Short Track: 3.000 Meter Verfolgung Frauen Eisschnelllauf: 500 Meter Frauen

Olympia heute live: Das steht am Sonntag noch auf dem Programm

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Geschlecht 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 2.30 Uhr Bob: 1. und 2. Lauf Monobob Männer/Frauen 3.00 Uhr Freestyle: Qualifikation Slopestyle (Wegen starkem Schneefall um circa 2 Stunden verschoben) Frauen 3.15 Uhr Ski alpin: 1. Lauf Riesenslalom Männer 5.10 Uhr Eishockey: Vorrunde - Slowakei vs. Lettland Männer 6.45 Uhr Ski alpin: 2. Lauf Riesenslalom Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 8 Uhr Langlauf: Staffel Männer 9.40 Uhr Eishockey: Vorrunde - Finnland vs. Schweden Männer 10 Uhr Biathlon: Verfolgung Frauen 11.45 Uhr Biathlon: Verfolgung Männer 12 Uhr Short Track: 500 Meter Männer 12 Uhr Short Track: 3000 Meter Verfolgung Frauen 12 Uhr Freestyle: Qualifikation Aerials Frauen 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 14 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Frauen 14 Uhr Eisschnelllauf: Teamverfolgung, Viertelfinale Männer 14.10 Uhr Eishockey: Vorrunde - China vs. Kanda Männer 14.10 Uhr Eishockey: Vorrunde - USA vs. Deutschland Männer

3:49 Uhr Riesenslalom: Tommy Ford (USA) startet nach sage und schreibe 399 Tagen sein erstes Rennen, nachdem er einen schweren Sturz in Adelboden hatte. Für eine gute Zeit reicht es zwar nicht (+2.14), trotzdem schön, dass er wieder mit dabei ist!

3:40 Uhr Riesenslalom: Der Österreicher Stefan Brennsteiner macht eine gute Abfahrt, es reicht aber nur für Platz 2 (+0.04) hinter Odermatt. Damit sind die ersten 15 Fahrer durch.

3:32 Uhr Riesenslalom: Nach zehn gestarteten Teilnehmern liegt der Schweizer Marco Odermatt aktuell auf Rang 1 mit einer Zeit von 1:02.93. Auf Platz zwei liegt aktuell der Franzose Faivre (+0.08), gefolgt vom Norweger Kristoffersen (+0.12).

3:28 Uhr Riesenslalom: Alexander Schmid startet als erster Deutscher in dieses Rennen. Nach ein paar Toren rutscht er jedoch weg und ist damit raus. Schade, da Schmid zunächst eigentlich gut in das Rennen gestartet war.

3:19 Uhr Monobob: Laura Nolte steuert nach dem Auftakt des olympischen Monobob-Rennens trotz einiger Fahrfehler auf Medaillenkurs. Die Winterbergerin reihte sich nach dem ersten von vier Läufen als Zweite hinter Weltmeisterin Kaillie Humphries (USA) ein, ihr Rückstand vor dem zweiten Durchgang am Sonntag (4.00 Uhr) beträgt 0,30 Sekunden. Den dritten Platz belegt nach einem Viertel des Rennens die kanadische Mitfavoritin Christine de Bruin (+0,68 Sekunden). Die Medaillen werden dann am Montag vergeben.

3.15 Uhr Riesenslalom: Los gehts! Henrik Kristoffersen eröffnet den ersten Lauf des Riesenslalom. Mit 1:03.05 kommt der Norweger ins Ziel. Nach der ersten Abfahrt wird bereits deutlich: Die Sichtverhältnisse sind alles andere als optimal.

3.10 Uhr Riesenslalom: Die Herren starten gleich mit dem Riesenslalom. Die Bedingungen sind relativ schlecht - dichter Nebel und Schneefall auf der Piste.

3 Uhr Freestyle Slopestyle: Das zweite Training für das Rennen in der Königsdisziplin am Dienstag muss wegen Schneefalls in Yanqing abgesagt werden. Vize-Weltmeisterin Kira Weidle bekommt damit nur noch höchstens eine weitere Chance, um sich mit der Olympia-Abfahrt besser vertraut zu machen.

3 Uhr: Feuer frei für die Olympischen Winterspiele am Sonntag! Guten Morgen zusammen.