Olympia live am Dienstag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Der elfte Wettkampftag geht am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking über die Bühne. Welche Sportarten mit welchen Wettkämpfen anstehen, wie der Zeitplan aussieht, wo Olympia am 15. Februar im TV und Livestream übertragen wird - hier gibt's die Informationen dazu.

Allmählich geht es in den Endspurt. Nach der Eröffnungsfeier bei den Olympischen Winterspielen am 4. Februar dauern diese noch bis zum Sonntag dieser Woche (20. Februar) an. Heißt: Wirklich viele Wettkampftage verbleiben nicht.

Am Dienstag, den 15. Februar geht es in Olympia-Tag Nummer elf. Wie üblich startet dieser aufgrund der Zeitverschiebung zu dem Austragungsort Peking bereits um gegen 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit - also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Acht der 19 Wettkämpfe beinhalten Medaillenentscheidungen.

Olympia live am Dienstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan

Hier eine Übersicht zum kompletten Olympia-Programm am 15. Februar.

Uhrzeit Wettkampf 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 2.30 Uhr Freestyle: Slopestyle Frauen 2.30 Uhr Snowboard: Big Air Frauen 4.00 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen 5.10 Uhr Eishockey Quali Play-offs Männer: Slowakei - Deutschland 5.10 Uhr Eishockey: Quali Play-offs Männer: Dänemark - Lettland 5.30 Uhr Freestyle: Qualifikation Slopestyle Männer 6.00 Uhr Snowboard: Big Air Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 7.30 Uhr Eisschnelllauf: Teamverfolgung Frauen und Männer 9.00 Uhr Eishockey: Qualifikation Play-offs Männer 9.40 Uhr Nordische Kombination: Einzel Großschanze 10.00 Uhr Biathlon: Staffel Männer 11.00 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Frauen 12.00 Uhr Nordische Kombination: Langlauf 12.00 Uhr Freestyle: Qualifikation Aerials Männer 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 13.15 Uhr Bob: 3. und 4. Lauf Zweier Männer 14.10 Uhr Eishockey: Qualifikation Play-offs Männer

Olympia live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Verfolgen kann man die Olympischen Winterspiele 2022 einerseits im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei der ARD und im ZDF. Darüber hinaus überträgt sie auch Eurosport.

Olympia live am Dienstag: Übertragung im TV

Die ARD und das ZDF strahlen die Spiele nicht parallel aus, sondern teilen sich die Übertragung auf. Am Dienstag ist damit wieder das ZDF an der Reihe.

Das Zweite sendet von 2 Uhr bis 17 Uhr live, unterbrochen wird Olympia nur hin und wieder mal durch die Nachrichten. Bei Eurosport seid Ihr auf Eurosport 1 von 2 bis 7.25 Uhr und wieder ab 8.45 Uhr live mit von der Partie - und auf Eurosport 2 von 2.25 bis 5 Uhr, von 6 bis 14.20 Uhr sowie von 14.50 bis 15.50 Uhr.

Olympia kompakt: Frechheit, Super-Bowl-Dusel und ein Drama © getty 1/19 Der Sonntag hatte es bei den Winterspielen in Peking in sich. Es gab reichlich Ärger und bittere Pillen zu schlucken. Ein Mann wurde aber völlig unverhofft und ohne jegliche sportliche Leistung zum Glückspilz. Olympia kompakt. © getty 2/19 Zahl des Tages: 0. Der Sonntag war der erste Tag bei diesen Winterspielen, an dem es keine deutsche Medaille gab. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit 8 Mal Gold, 5 Mal Silber und einmal Bronze den zweiten Platz hinter Norwegen. © getty 3/19 Die Überraschung des Tages: ECHTER SCHNEE. Wer hätte das gedacht? In Peking und Umgebung fällt Schnee. Das passiert dort im Februar normalerweise nie. Eine Sensation - Schnee bei Winterspielen. Schluss mit Ironie jetzt. © getty 4/19 Schadensbegrenzung des Tages: BIATHLON-MÄDELS. Mit dieser Verfolgung kann man angesichts des lausigen Sprint-Resultats fast leben. Vanessa Voigt wurde 12., Denise Herrmann 17. Franziska Preuß verbesserte sich um 15 Plätze auf Rang 15. © getty 5/19 Panne des Tages: VANESSA VOIGT. Die Biathletin wurde auf dem Weg in die Strafrunde von Hanna Sola aus Belarus einfach über den Haufen gelaufen. "Ich war schon sehr verärgert", meinte Voigt. © getty 6/19 Absturz des Tages: BENEDIKT DOLL. Der deutsche Biathlet ging als Achter in die Verfolgung. Mancher träumte noch von Bronze. Die bittere Realität: Sieben Fehlschüsse und der Absturz auf Rang 32. Bester Deutscher war Roman Rees als Sechster. © getty 7/19 Erkenntnis des Tages: BLÖDES MATERIAL: Die BiathletInnen ärgerten sich unisono über ihre Skier. Denise Herrmann: "Ich war mit dem Material sowas von gar nicht konkurrenzfähig." Kann Rodel-Tüftler Hackl Schorsch da nicht mal ran? © getty 8/19 Drama des Tages: INGRID LANDMARK TANDREVOLD. Nach dem letzten Schießen war die norwegische Biathletin Dritte, dann ging nichts mehr - Kreislaufprobleme. Sie schleppte sich auf Rang 14 ins Ziel und musste weggetragen werden. Später gab es Entwarnung. © getty 9/19 Erlösung des Tages: NOLAN SEEGERT. Nach zehn Tagen Corona-Quarantäne durfte der deutsche Eiskunstläufer erstmals das Wettkampf-Eis im Capital Indoor Stadium betreten. Am Freitag beginnt dann die Paarlauf-Entscheidung. © getty 10/19 Glückspilz des Tages: NICK GOEPPER. Der US-Freestyle-Skier und Bengals-Fan fürchtete einen "extrem schrecklichen inneren Kampf". Grund: Slopestyle-Quali statt Super Bowl glotzen. Das miese Wetter veränderte die Pläne. Quali erst am Dienstag. © getty 11/19 Staffel des Tages: LANGLÄUFER. Janosch Brugger, Friedrich Moch, Florian Notz und Lucas Bögl schnappten sich Rang fünf und damit das beste Ergebnis seit Silber 2006 in Turin. Respekt! Gold ging an Russland, Silber an Norwegen. © getty 12/19 Wunderknabe des Tages: MARCO ODERMATT. Der Schweizer wurde seiner Favoritenrolle trotz widriger Bedingungen gerecht - Gold im Riesenslalom! Und die Deutschen? Julian Rauchfuss wurde 20., Alexander Schmid scheiterte nach 20 Sekunden. © getty 13/19 Ärger des Tages: WETTER. Apropos Riesenslalom. Schnee (echt jetzt!) und Wind sorgten für aberwitzige Bedingungen. Manuel Feller sprach von einem "kompletten Blindflug" und einer "Frechheit". Henrik Kristoffersen wütete: "Man sieht einen Scheiß!" © getty 14/19 Coolster Typ des Tages: BENJAMIN ALEXANDER. Der erste jamaikanische Skirennläufer bei Olympia belegte im Riesenslalom den letzten Platz - und jubelte trotzdem. Zu Recht! Schließlich stand der frühere DJ erst 2015 erstmals auf Skiern. © getty 15/19 Goldene Ananas des Tages: ERIK LESSER. Für den Biathleten läuft es in Peking ziemlich mies. Eigentlich! Nun aber gewann er einen Massenstart mit neun Ersatz-Athleten. Der Preis: Ein goldener Pin. "Es ist keine Medaille, aber es ist etwas", so Lesser. © getty 16/19 Bob-Mist des Tages: MARIAMA JAMANKA: Die Europameisterin belegt im Monobob nach zwei Durchgängen nur Rang 17. Jamankas Fazit: "Katastrophal!" Stimmt leider! Laura Nolte ist Dritte. Kein Gold für Team D? Gibt's doch nicht! © getty 17/19 Gegner des Tages: SLOWAKEI. Das DEB-Team musste sich in seinem letzten Gruppenspiel gegen Team USA mit 2:3 geschlagen geben. Damit steht fest: Im K.o.-Duell um den Einzug ins Viertelfinale geht es am Dienstag gegen die Slowakei. © getty 18/19 Comeback des Tages: FINNLAND. 0:3 lagen die Finnen im Eishockey-Klassiker gegen Schweden nach zwei Dritteln zurück - und gewannen 4:3 nach Verlängerung. Beide Teams sind damit direkt für das Viertelfinale qualifiziert. © getty 19/19 Skandal des Tages: SCHWEIZ. Drei Spiele, drei Pleiten. Auch am Tag nach der Eishockey-Schmach gegen Dänemark brodelt es im Nachbarland. "Erschütternd", titelt der Boulevard. Fährt die Nati mit vier Pleiten heim? "Das wäre ein Skandal", so Coach Fischer.

Olympia live am Dienstag: Übertragung im Livestream

Das ZDF bietet Euch sein Programm auch als Livestream an - kostenlos. Der Stream von Eurosport ist dagegen nicht gratis abrufbar. Zur Verfügung steht hierfür einerseits der Eurosport Player, ein Monatsabonnement ist für 6,99 Euro zu haben.

Ein sicherlich nützlicher Hinweis: Solltet Ihr schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 auch einfach dort im Livestream abrufen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat beide Kanäle daher bei sich auf der Plattform.

Bei DAZN bekommt Ihr jede Menge Live-Sport zu sehen: allen voran Fußball mit der Bundesliga, der Champions League oder internationalen Top-Ligen, dazu unter anderem noch die NBA, NFL, Tennis, Boxen und Motorsport.

Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Das Monatsabo kostet für Neukunden und wiederkehrende Kunden 29,99 Euro und lässt sich jederzeit kündigen, für das Jahresabo werden 274,99 Euro fällig. Jetzt anmelden!

Olympia live am Dienstag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Olympia 2022: Der aktuelle Medaillenspiegel