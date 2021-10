Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Wegen der andauernden Coronavirus-Pandemie gestaltet sich jedoch auch beim Großereignis in China die Zuschauersituation etwas kompliziert. Wir beantworten für Euch die Frage, ob in Peking Zuschauer erlaubt sind.

Die 24. Olympischen Winterspiele finden im nächsten Jahr in Chinas Hauptstadt und Millionenmetropole Peking statt. In der Zeit vom 4. bis zum 20. Februar 2022 kämpfen dabei täglich Athletinnen und Athleten in sieben Sportarten und 109 Wettkämpfen um Olympia-Gold, -Silber und -Bronze.

Zum ersten Mal in Olympia-Geschichte finden die Winterspiele an zwei asiatischen Austragungsort hintereinander statt (2018 PyeongChang/Südkorea, 2022 Peking/China). Zudem ist Peking die erste Stadt, die sowohl die Sommerspiele als auch die Winterspiel austragen darf. 2008 fanden die Sommerspiele bereits in Peking statt.

Nachdem weltweit noch die Coronavirus-Pandemie herrscht, ist die Situation bezüglich der Zuschauer in China noch etwas unklar. Wir beantworten im Folgenden diese Frage.

Olympische Winterspiele 2022: Sind in Peking Zuschauer erlaubt?

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind Zuschauer in den Arenen und Wettkampfstätten erlaubt. Es gibt jedoch einen Haken: Es dürfen lediglich einheimische Fans den Wettbewerben direkt vor Ort beiwohnen. Dasselbe gilt auch für die Paralympics. Dies alles hat das Internationale Olympische Komitee Ende September entschieden. Ausländische Zuschauer dürfen also in Peking die Wettbewerbe nicht verfolgen.

© getty In Peking finden 2022 die Olympischen Winterspiele statt.

Doch auch die Einheimischen dürfen nicht beliebig rein, sie müssen dabei die geltenden Corona-Auflagen einhalten. Welche Einschränkungen bei der Ticketvergabe konkret zu beachten sein werden, ist noch nicht bekannt.

Athletinnen und Athleten, die nicht geimpft sind, müssen sich außerdem nach Ankunft in Peking für drei Wochen in Quarantäne begeben, es sei denn, sie können eine medizinische Begründung vorlegen, die begründet, warum eine Corona-Impfung nicht möglich ist.

Die Olympia-Teilnehmer werden sich während der Spiele in einer Blase befinden, die sie nicht verlassen dürfen. Teilnehmer und Helfer müssen sich darüber hinaus täglich gegen das Coronavirus testen lassen.

Olympische Winterspiele 2022 in Peking: Übertragung im TV und Livestream

Für Übertragungen aus China werden in Deutschland vor allem die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verantwortlich sein. Beide Anbieter zeigen zahlreiche Wettkämpfe zudem auch im Livestream. Zudem wird auch Eurosport erneut für die Übertragung im Free-TV und im Livestream verantwortlich sein.

