Olympia: Frankreichs Volleyballer holen erstmals Gold

Die französischen Volleyballer sind erstmals Olympiasieger. Die Equipe Tricolore gewann am Samstag das hochspannende Finale von Tokio in der Ariake Arena mit 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) gegen das favorisierte ROC-Team und feierte damit den größten Erfolg in der Volleyball-Geschichte des Landes.

Bronze sicherte sich das zweite Überraschungsteam Argentinien durch das 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13) gegen Rio-Olympiasieger Brasilien. Deutschland hatte sich nicht für das olympische Turnier in Japan qualifiziert.

Die Franzosen hatten bei ihren vier Teilnahmen an Olympischen Sommerspielen noch nie eine Medaille gewinnen können. Der bislang größte Triumph war der EM-Titel 2015 in Bulgarien und Italien, das beste Abschneiden bei einer WM die Bronzemedaille beim Endrunden-Turnier 2002 in Argentinien.