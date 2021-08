Timanowskaja nach Ankunft in Polen: "Froh, in Sicherheit zu sein"

Nach ihrer Ankunft in Polen hat die geflohene belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ihre Erleichterung ausgedrückt. Sie sei "froh, in Sicherheit zu sein", sagte die 24-Jährige, die mit Entführungsvorwürfen gegen ihre eigene Delegation während der Olympischen Spiele weltweit Bekanntheit erlangt hat, am Donnerstag in Warschau. Polen hat Timanowskaja ein humanitäres Visum angeboten, das sie annehmen will.

Timanowskaja sagte, sie sei "überrascht, dass die Situation zu einem solchen politischen Skandal wurde, weil sie als sportliches Problem begonnen hatte". Die Sprinterin beteuerte: "Ich will einfach nur meine sportliche Karriere verfolgen. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und sie sagten, Polen wäre eine gute Option, weil sie irgendwann auch hierher ziehen könnten."

Timanowskaja berichtete, ihr Ehemann Arseni Zdanewitsch sei ebenfalls auf dem Weg nach Polen, wo vermehrt belarussische Regierungskritiker Zuflucht suchen. Auch Zdanewitsch erhalte ein humanitäres Visum, teilte die polnische Regierung mit.

Ihre Eltern hätten ihr berichtet, "dass sie im (belarussischen; d.Red.) Fernsehen schlechte Dinge über mich sagen. Ich habe viele schlechte Nachrichten bekommen, aber noch mehr Unterstützungsbotschaften", sagte Timanowskaja.

In ihren Fall hatten sich auch hochrangige Politiker aus Europa und den Vereinigten Staaten eingeschaltet. So verurteilten etwa Bundesaußenminister Heiko Maas und sein US-Amtskollege Antony Blinken das mutmaßliche Vorgehen der belarussischen Delegation, die Timanowskaja wegen kritischer Aussagen über ihre Trainer gegen ihren Willen am Sonntag von den Olympischen Spielen in Tokio abziehen und in die Heimat bringen wollte.

Olympia wird zum Horror-Trip: Die Angst vor Lukaschenko © getty 1/19 Der Fall von Kristina Timanowskaja geht um die Welt: Eine Athletin verweigert aus Angst vor dem Gefängnis die Rückreise in ihr Heimatland. Damit ist sie leider nicht allein. Ein Rückblick. © getty 2/19 Oktober 2020: Über 2000 SportlerInnen aus Belarus unterzeichnen einen Offenen Brief, in dem Neuwahlen der Regierung um Alexander Lukaschenko und die Freilassung von politischen Gefangenen gefordert werden. © NEXTA 3/19 Tokio 2021: Kristina Timanowskaja (24, Leichtathletin, Belarus) will nicht mehr nach Hause. Sie veröffentlicht mithilfe des Oppositionsnetzwerks NEXTA ein Video, in dem sie das IOC um Hilfe bittet. © getty 4/19 "Ich stehe unter Druck und sie versuchen, mich ohne meine Zustimmung aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC darum, sich einschalten", sagt Timanowskaja in der Video-Botschaft. © getty 5/19 Die oppositionelle "Belarusian Sport Solidarity Foundation" (BSSF) betitelt den Vorfall als "gewaltsame Ausreise". Timanowskaja soll gegen ihren Willen zurück nach Belarus entführt werden. © getty 6/19 Die Ursache: Die Sprinterin monierte, Belarus habe zu wenige AthletInnen nach Tokio geschickt. Kritik, die ihr als Affront gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ausgelegt wird. © getty 7/19 "Von Anfang an ging es mir nicht um Politik. Ich habe nur kritisiert, dass unsere Cheftrainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten", sagt Timanowskaja über ihre Äußerungen. © getty 8/19 Mithilfe des öffentlichen Drucks und der Polizei am Flughafen in Tokio entkommt Timanowskaja der Rückkehr nach Belarus. Stattdessen sucht sie Asyl in Polen. Die polnische Regierung kritisiert den Umgang mit der Sprinterin scharf. © getty 9/19 Timanowskaja befürchtet eine Gefängnisstrafe, weil sie eine der 2000 SportlerInnen war, die den Offenen Brief unterzeichnet hatten. Viele von ihnen bekamen den Zorn Lukaschenkos schon zu spüren. © getty 10/19 Basketball-Star Yelena Leuchanka zum Beispiel wurde für 15 Tage inhaftiert, weil sie an einer friedlichen Protestaktion teilgenommen hatte. Die BSSF hat sich zum Ziel gesetzt, diesen SportlerInnen zu helfen. Davon gibt es mehr … © getty 11/19 Svetlana Kudelich etwa, die Vizeeuropameisterin von 2015 über 3000 Meter, wurde für ihre politische Haltung und ihre Unterschrift des Offenen Briefs aus dem Nationalteam ausgeschlossen und verlor ihren Job im Ministerium für Notstandssituationen. © getty 12/19 Oder Andrey Kravchenko: Auch der Silbermedaillengewinner im Zehnkampf in Peking 2008 verlor seinen Job im belarussischen Geheimdienst. Auch er unterzeichnete den Brief und ist Mitglied der Belarus Athletes Free Union. © getty 13/19 Der Fußballer Anton Saroka, Stürmer bei Neman Grodno, wurde zu sieben Tagen Haft verurteilt, nur weil er an friedlichen Protesten teilnahm. © getty 14/19 Das ist nur ein Ausschnitt einer langen Liste. Es ist gut, dass es eine Organisation wie die BSSF gibt. Und gleichzeitig schade, dass es sie geben muss. 1116 AthletInnen entsandte Belarus nach Tokio. Sie alle stehen unter immensem Druck. © getty 15/19 Lukaschenko hatte vor den Olympischen Spielen mit Konsequenzen gedroht, sollte Team Belarus nicht die gewünschten Ziele erreichen. Das belegt der Mitschnitt einer Rede, veröffentlicht von Oppositionellen. © getty 16/19 Ein Auszug: "Wenn es in Tokio nicht die Resultate im Sport gibt, werden wir die Offiziellen und die Angestellten nicht behalten. Wenn Sie dorthin als Touristen gehen und ohne etwas zurückkommen, kommen Sie besser gar nicht ins Land zurück." © imago images 17/19 Auch im Fall Timanowskaja wurde ein Telefonat mit drei Sportfunktionären geleakt, das verdeutlicht, unter welchem Druck Timanowskaja steht. Sie sei "wie eine Fliege in einem Spinnennetz, je mehr Du dich herumwindest, desto mehr verfängst Du dich". © imago images 18/19 Wie es nun für Timanowskaja weitergeht, ist unklar. Polen bietet ihr und ihrem Ehemann ein humanitäres Visum an. "Ich hoffe sehr, dass ich in Polen in Sicherheit sein werde", sagt Timanowskaja. © getty 19/19 Der Skandal könnte sofortige Konsequenzen für das Belarussische Olympische Komitee nach sich ziehen. Athletenverbände fordern den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio.

Timanowskaja forderte Neuwahlen

Welche Konsequenzen dem Nationalen Olympischen Komitee von Belarus deswegen drohen, ist ungewiss. Athletenverbände hatten den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio gefordert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte das NOK bereits im vergangenen Jahr mit Sanktionen belegt. Der international umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko musste sein Amt als Vorsitzender abgeben, seinem Sohn und Nachfolger Wiktor verweigert das IOC die Anerkennung. Zudem sind die finanziellen Zuwendungen ausgesetzt.

Am Mittwoch setzte das IOC eine Disziplinarkommission ein und kündigte an, Leichtathletik-Trainer Juri Moisewitsch und Funktionär Artur Schumak zum Fall Timanowskaja zu befragen.

Timanowskaja hatte als eine von 2000 Sportlerinnen und Sportlern einen Offenen Brief unterzeichnet, in dem Neuwahlen der Regierung und die Freilassung von politischen Gefangenen gefordert wurden. Lukaschenko geht seit der Wahl 2020 mit Polizeigewalt gegen die Demokratiebewegung in seinem Land vor.