Olympia: Faith Kipyegon holt erneut 1500-m-Gold - Sifan Hassan verpasst Triple-Chance

Die Niederländerin Sifan Hassan ist bei ihrer dreifachen Gold-Mission in Tokio gescheitert. Über 1500 m musste sich die 28-Jährige beim beeindruckenden Triumph der Kenianerin Faith Kipyegon mit Bronze begnügen. Über 5000 m hatte die gebürtige Äthiopierin Hassan am Montag gesiegt, am Samstag (12.45 Uhr MESZ) startet sie über 10.000 m.

Kipyegon, die schon 2016 in Rio Gold geholt hatte, lief nach einer Traum-Schlussrunde in 3:53,11 Minuten einen Olympischen Rekord. Silber ging an die Britin Laura Muir (3:54,50). Hassan (3:55,86), die an der Spitze in die letzte Runde eingebogen war, gingen in einem brutal schnellen Rennen letztlich die Kräfte aus.

Drei Einzelsiege bei einer Olympia-Auflage hat bislang nur die Niederländerin Fanny Blankers-Koen 1948 in London (100 und 200 m sowie 80 m Hürden) erreicht. Das Double aus 1500 und 5000 m bzw. der Vorgänger-Distanz 3000 m (bis 1992) hat noch keine Läuferin geschafft.

Deutschlands derzeit stärkste 1500-m-Läuferin Konstanze Klosterhalfen tritt in Tokio nur über 10.000 m an. Caterina Granz (Berlin) war im Halbfinale, die deutsche Meisterin Hanna Klein (Tübingen) im Vorlauf ausgeschieden.