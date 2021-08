Rund um Olympia: Hilbert holt überraschend Silber im 50km Gehen!

Die Olympischen Spiele in Tokio biegen auf die Zielgerade ein, am drittletzten Tag könnte es aus deutscher Sicht aber nochmal spektakulär werden. Geher Jonathan Hilbert hat mit Silber bereits für einen Paukenschlag gesorgt. Die Tischtennis-Männer wollen das Unmögliche möglich machen und im Finale China schlagen, Christin Hussong greift im Speerwurf-Finale an, Annika Schleu könnte Gold im Modernen Fünfkampf holen und vielleicht geht sogar was für die Staffel-Frauen. Im Liveticker bei Rund um Olympia verpasst Ihr nichts!

2.38 Uhr - Kanu: Im Kanu können wir heute nichts gewinnen, es gibt keine Finals, aber wir können souveräne Schritte Richtung Medaille machen. So wie gerade Lisa Jahn und Sophie Koch, die im Canadier-Zweier nur China den Vortritt lassen mussten und so direkt ins Halbfinale eingezogen sind. Sehr schön!

2.28 Uhr - 50km Gehen: Und ich dachte, das wird eine eher zähe Nacht, weil die ganzen geilen Sachen (Tischtennis-Finale, etc.) erst am Tage unserer Zeit laufen. Pah, von wegen, da kommt der Hilbert und rockt hier das Gehen. Um das mal einzuordnen: Das ist die erste deutsche Geher-Medaille seit 29 Jahren! Zuletzt hatte Ronald Weigel 1992 in Barcelona Bronze über 50km geholt. Dieser Weigel ist heute übrigens Bundestrainer.

2.22 Uhr - 50km Gehen: SILBER! Jonathan Hilbert holt hier ganz früh in der Nacht die 10. deutsche Silbermedaille für Deutschland in Tokio! Am Ende hat er nach fast vier Stunden nur 36 Sekunden Rückstand auf den Polen Tomala, der Olympiasieger wird. Bronze geht an den Kanadier Evan Dunfee, der den Spanier Tur noch überholt hat. Irre, eine Medaille im Gehen, damit hatte ich nicht gerechnet!

2.17 Uhr - 50km Gehen: Dieser Hilbert ist der Wahnsinn! Er hat sich vom Spanier Marc Tur abgesetzt und sprintet, ähm, geht hier Silber entgegen, da kann nix mehr passieren!

2.07 Uhr: Herzlich willkommen, liebe Olympia-Freunde! So, noch drei Tage geht in Tokio die Post ab, dann sind die Spiele auch schon wieder vorbei. Vorher wollen wir aber noch ein paar Medaillen deutscher Athleten feiern. Und heute könnte es rappeln! Seit über dreieinhalb Stunden läuft bereits das 50km Gehen - und Jonathan Hilbert liegt nach 46km auf Rang zwei! Eine Medaille im Gehen? Das wäre ja mal was! Der Pole Dawid Tomala geht mit mehr als drei Minuten Vorsprung klar Richtung Gold, aber Hilbert kann hier echt eine Medaille abräumen, come on!

Alle deutschen Medaillen im Überblick © getty 1/36 35 Medaillen hat Deutschland bei Olympia bereits gewonnen. 16-mal gab es Bronze, 10-mal Silber, 9-mal Gold. Wir zeigen alle deutschen Medaillengewinner und Medaillengewinnerinnen. © getty 2/36 Lena Hentschel und Tina Punzel: Synchronspringen, 3 Meter - BRONZE © getty 3/36 Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh: Bogenschießen, Teamwettbewerb - BRONZE © getty 4/36 Sideris Tasiadis: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 5/36 Ricarda Funk: Kanu-Slalom, Kajak-Einer - GOLD © getty 6/36 Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Teamwettbewerb - GOLD © getty 7/36 Sarah Köhler: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 8/36 Patrick Hausding, Lars Rüdiger: Synchronspringen, Drei-Meter-Brett - BRONZE © getty 9/36 Eduard Trippel: Judo, Gewichtsklasse über 90 Kilogramm - SILBER © getty 10/36 Isabell Werth: Dressur, Kür-Einzel - SILBER © getty 11/36 Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Kür-Einzel - GOLD © getty 12/36 Jonathan Rommelmann, Jason Osborne: Rudern, Leichtgewicht-Doppelzweier - SILBER © getty 13/36 Andrea Herzog: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 14/36 Anna-Maria Wagner: Judo, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm - BRONZE © getty 15/36 Hannes Ocik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Martin Sauer: Rudern, Achter mit Steuermann - SILBER © getty 16/36 Hannes Aigner: Kanu-Slalom, Einer-Kajak - BRONZE © getty 17/36 Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis, Einzel - BRONZE © getty 18/36 Giovanna Scoccimarro, Dominic Ressel, Anna-Maria Wagner, Karl-Richard Frey, Theres Stoll und Sebastian Seidl: Judo, Team - BRONZE. © getty 19/36 Florian Wellbrock: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 20/36 Alexander Zverev: Tennis, Einzel - GOLD © getty 21/36 Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze: Bahnrad, Teamsprint -SILBER © getty 22/36 Aline Rotter-Focken: Ringen - GOLD © imago images 23/36 Julia Krajewski: Reiten, Vielseitigkeit - GOLD © getty 24/36 Kristin Pudenz: Diskuswurf - SILBER © getty 25/36 Sebastian Brendel/Tim Hecker: Canadier-Zweier - BRONZE © getty 26/36 Tina Lutz, Susann Beucke: Segeln, 49er - SILBER © getty 27/36 Malaika Mihambo: Weitsprung - GOLD © getty 28/36 Erik Heil, Thomas Plössel: Segeln, 49er - BRONZE © getty 29/36 Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer: Segeln, Nacra 17 - BRONZE © getty 30/36 Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger and Lisa Klein: Bahnrad, Mannschaftsverfolgung - GOLD © getty 31/36 Lukas Dauser: Barren - SILBER © imago images / AFLOSPORT 32/36 Frank Stäbler: Ringen, bis 67 kg - BRONZE © imago images / Sven Simon 33/36 Denis Kudla: Ringen, bis 87 kg - BRONZE © getty 34/36 Florian Wellbrock: Schwimmen, Freiwasser - GOLD © getty 35/36 Max Hoff / Jacob Schopf: Kanu, Kajak-Zweier - SILBER © getty 36/36 Jonathan Hilbert: Leichtathletik, 50km Gehen - SILBER

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 6. August