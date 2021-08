Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Am Sonntag finden die Olympischen Spiele in Tokio ihr Ende. Zahlreiche Athletinnen und Athleten kämpfen um die letzten Medaillen. Wir zeigen Euch, welche Wettkämpfe am Sonntag anstehen und wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten

Nach etwas mehr als zwei Wochen Kampf um Medaillen gehen die Olympischen Spiele am Sonntag, den 8. August, zu Ende. 31 Events steigen am letzten Tag der Sommerspiele in Tokio.

Den Großteil der Medaillen gibt es bei den Bahnradwettbewerben zu holen. Aber auch im Handball, Basketball, Volleyball, Boxen, Wasserball, in der Leichtathletik und in der Rhythmischen Sportgymnastik geht es um Edelmetall, bevor um 13 Uhr dann die Schlusszeremonie stattfindet.

© getty Im Wasserball-Finale stehen Griechenland und Serbien.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Sonntag, 8. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 0.00 Uhr Leichtathletik - Marathon Rennen Männer 2.00 Uhr Volleyball - Südkorea vs. Serbien Spiel um Platz 3 Frauen 2.30 Uhr Wasserball - Montenegro vs. Italien Spiel um Platz 7 Männer 3.00 Uhr Radsport Bahn - Omnium Scratch Frauen 3.18 Uhr Radsport Bahn - Sprint Halbfinale Frauen 3.24 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Viertelfinale Männer 3.29 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Viertelfinale Männer 3.34 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Viertelfinale Männer 3.45 Uhr Radsport Bahn - Omnium Temporennen Frauen 4.00 Uhr Rhythmische Sportgymnastik: Mannschaft Finale Frauen 4.00 Uhr Wasserball - Kroatien vs. USA Spiel um Platz 5 Männer 4.00 Uhr Handball - Norwegen vs. Schweden Spiel um Platz 3 Frauen 4.06 Uhr Radsport Bahn - Sprint Platzierungsrunde 5-8 Frauen 4.09 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Halbfinale Männer 4.14 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Halbfinale Männer 4.20 Uhr Radsport Bahn - Sprint Rennen um Platz 3 Frauen 4.20 Uhr Radsport Bahn - Sprint Finale Frauen 4.26 Uhr Radsport Bahn - Omnium Ausscheidungsfahren Frauen 4.30 Uhr Basketball - USA vs. Japan Finale Frauen 4.51 Uhr Radsport Bahn - Keirin Finale B Männer 5.00 Uhr Radsport Bahn - Keirin Finale Männer 5.25 Uhr Radsport Bahn - Omnium Punkterennen Frauen 6.30 Uhr Volleyball - Brasilien vs. USA Finale Frauen 6.40 Uhr Wasserball - Ungarn vs. Spanien Spiel um Platz 3 Männer 7.00 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Kellie Harrington vs. Beatriz Ferreira Finale Frauen 7.15 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Keyshawn Davis vs. Andy Cruz Gomez Finale Männer 7.45 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Lauren Price vs. Qian Li Finale Frauen 8.00 Uhr Handball - Russisches Olympisches Komitee vs. Frankreich Finale Frauen 8.15 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Bakhodir Jalolov vs. Richard Torrez Finale Männer 9.30 Uhr Wasserball - Griechenland vs. Serbien Finale Männer 13.00 Uhr Zeremonien - Schlussfeier im Olympic Stadium in Tokio

Olympia 2021 live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Auch für das Olympia-Finale sind die Anbieter, die für die Übertragung verantwortlich sind, gleichgeblieben. Die ARD und Eurosport übertragen im Free-TV. ARD, Eurosport und ZDF bieten Livestreams zu den Wettbewerben an. Die Streams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sind kostenlos, der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig.

Mit joyn+ und DAZN könnt Ihr den Eurosport-Livestream ebenfalls abrufen. Wer also DAZN-Kunde ist, bekommt 24 Stunden täglich Eurosport 1 und Eurosport 2 geboten und muss dafür keinen Cent draufzahlen, die beiden Sender sind nämlich Teil des DAZN-Angebots.

Die Kosten für das DAZN-Abonnement betragen pro Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro. Vorher könnt Ihr DAZN jedoch 30 Tage lang gratis testen.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 8. August