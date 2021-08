Olympia 2021 live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Tokio neigen sich langsam dem Ende entgegen. Nichtsdestotrotz steigen auch am Donnerstag wieder zahlreiche Wettbewerbe. Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream - Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Olympia-Tag wissen müsst.

Olympia 2021 heute live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten

Wenige Tage verbleiben noch bei den Olympischen Spielen in Tokio, eine Menge Medaillen stehen jedoch weiterhin zur Abholung bereit. Am Donnerstag, den 5. August, finden 169 Wettkämpfe statt. 48 Medaillenentscheidungen werden gefällt, heißt also, dass es 144 Medaillen zu holen gibt.

Die deutschen Hockey-Herren können im Spiel um Platz 3 gegen Indien noch die Bronze-Medaille einsacken. Die Partie beginnt um 3.30 Uhr. Dasselbe gilt für die Damen-Tischtennis-Mannschaft, die um 4 Uhr im Spiel um Bronze gegen Hongkong spielt.

Unter anderem steigt am Donnerstag auch das Halbfinale der Basketball-Männer. Zuerst spielen die USA und Australien (6.15 Uhr), danach geht die Partie zwischen Frankreich und Slowenien (13 Uhr) über die Bühne.

Vor allem aber im Ringen und in der Leichtathletik werden viele Wettkämpfe bestritten.

Die deutschen Hockey-Herren haben noch Chance auf Bronze.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Donnerstag, 5. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 0.30 Uhr Golf - Einzel 2. Runde Frauen 2.00 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 110m Hürden 1. Lauf Männer 2.00 Uhr Skateboard - Park 1. Vorlauf Männer 2.00 Uhr Beachvolleyball - Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich vs. April Ross/ Alix Klineman Halbfinale Frauen 2.08 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 110m Hürden 2. Lauf Männer 2.10 Uhr Leichtathletik - Hochsprung Qualifikation, Gruppe A Frauen 2.10 Uhr Leichtathletik - Hochsprung Qualifikation, Gruppe B Frauen 2.16 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 110m Hürden 3. Lauf Männer 2.30 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 1. Halbfinale Männer 2.37 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 2. Halbfinale Männer 2.40 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Weitsprung Gruppe A Frauen 2.40 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Weitsprung Gruppe B Frauen 2.42 Uhr Skateboard - Park 2. Vorlauf Männer 2.44 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 1. Halbfinale Frauen 2.50 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Diskuswurf Gruppe A Männer 2.51 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 2. Halbfinale Frauen 2.58 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 1. Halbfinale Frauen 3.00 Uhr Karate - Kata Vorrunde, Gruppe A Frauen 3.00 Uhr Leichtathletik - 4x100m 1. Vorlauf Frauen 3.00 Uhr Wasserspringen - Turmspringen 1. Halbfinale Frauen 3.00 Uhr Beachvolleyball - Mariafe Artacho/Taliqua Clancy vs. Anastasija Kravcenoka/ Tina Graudina Halbfinale Frauen 3.05 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 2. Halbfinale Frauen 3.09 Uhr Leichtathletik - 4x100m 2. Vorlauf Frauen 3.12 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 3. Halbfinale Frauen 3.19 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 4. Halbfinale Frauen 3.20 Uhr Karate - Kata Vorrunde, Gruppe B Frauen 3.24 Uhr Skateboard - Park 3. Vorlauf Männer 3.26 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier 1. Halbfinale Männer 3.30 Uhr Hockey - Deutschland vs. Indien Spiel um Platz 3 Männer 3.34 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier 2. Halbfinale Männer 3.55 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Diskuswurf Gruppe B Männer 4.00 Uhr Leichtathletik - Dreisprung Finale Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Oscar Eduardo Tigreros Urbano vs. Georgi Wangelow Hoffnungsrunde Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Javrail Shapiev vs. Stefan Reichmuth Hoffnungsrunde Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Fatoumata Yarie Camara vs. Khongorzul Boldsaikhan Hoffnungsrunde Frauen 4.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Deutschland vs. Hongkong Spiel um Platz 3 Frauen 4.05 Uhr Leichtathletik - Kugelstoßen Finale Männer 4.06 Uhr Skateboard - Park 4. Vorlauf Männer 4.10 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Thomas Patrick Gilman vs. Gulomjon Abdullaev Hoffnungsrunde Männer 4.10 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Ali Schabanau vs. Myles Nazem Amine Hoffnungsrunde Männer 4.10 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Anshu Anshu vs. Waleria Koblowa Scholobowa Hoffnungsrunde Frauen 4.20 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer Finale B Männer 4.25 Uhr Karate - Kata Entscheidung Gruppe A Frauen 4.27 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer Finale Männer 4.30 Uhr Leichtathletik - 4x100m 1. Vorlauf Männer 4.30 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Frank Chamizo Marquez vs. Awtandil Kentschadse Achtelfinale Männer 4.30 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Vinesh Vinesh vs. Sofia Magdalena Mattsson Achtelfinale Frauen 4.30 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Geno Petriaschwili vs. Diaaeldin Kamal Gouda Abdelmottaleb Achtelfinale Männer 4.36 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer Finale B Frauen 4.37 Uhr Karate - Kata Entscheidung Gruppe B Frauen 4.39 Uhr Leichtathletik - 4x100m 2. Vorlauf Männer 4.40 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Turan Bayramov vs. Wasyl Mykhailow Achtelfinale Männer 4.40 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Wanesa Kaladsinskaja vs. Andreea Beatrice Ana Achtelfinale Frauen 4.40 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Sergej Kosyrew vs. Zhiwei Deng Achtelfinale Männer 4.43 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer Finale Frauen 4.50 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Jeandry Garzon Caballero vs. Mahamedkhabib Kadtsimahamedau Achtelfinale Männer 4.50 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Olga Choroschawzewa vs. Jacarra Gwenisha Winchester Achtelfinale Frauen 4.50 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Egzon Shala vs. Djahid Berrahal Achtelfinale Männer 4.55 Uhr Leichtathletik - 110m Hürden Finale Männer 5.00 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Kyle Douglas Dake vs. Mostafa Mohabbali Hosseinchani Achtelfinale Männer 5.00 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Laura Herin Avila vs. Qianyu Pang Achtelfinale Frauen 5.00 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Amir Hossein Zare vs. Alexander Chozianiwskii Achtelfinale Männer 5.10 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Saurbek Sidakow vs. Augusto Midana Achtelfinale Männer 5.10 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Luisa Elizabeth Valverde Melendres vs. Maria Prewolaraki Achtelfinale Frauen 5.10 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Taha Akgul vs. Amarveer Dhesi Achtelfinale Männer 5.15 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer Finale C Frauen 5.20 Uhr Karate - Kumite bis 67kg Vorrunde, Gruppe A Männer 5.20 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Franklin Gomez Matos vs. Bekzod Abdurakhmonov Achtelfinale Männer 5.20 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Bolortuya Bat Ochir vs. Rckaela Maree Ramos Aquino Achtelfinale Frauen 5.20 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Aiaal Lasarew vs. Gable Dan Steveson Achtelfinale Männer 5.22 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer Finale B Frauen 5.29 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer Finale Frauen 5.30 Uhr Skateboard - Park Finale Männer 5.30 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Speerwurf Gruppe A Frauen 5.30 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Amr Reda Ramadan Hussen vs. Kamil Rybicki Achtelfinale Männer 5.30 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Tatjana Achmetowa vs. Roksana Marta Zasina Achtelfinale Frauen 5.30 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Lkhagvagerel Munkhtur vs. Dsianis Khramiankou Achtelfinale Männer 5.34 Uhr Karate - Kumite bis 67kg Vorrunde, Gruppe B Männer 5.40 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Keisuke Otoguro vs. Danijar Kaisanow Achtelfinale Männer 5.40 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Joseph Emilienne Essombe Tiako vs. Mayu Mukaida Achtelfinale Frauen 5.40 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Gennadij Cudinovic vs. Jusup Batirmursaew Achtelfinale Männer 5.45 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Stabhochsprung Gruppe A Männer 5.45 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Stabhochsprung Gruppe B Männer 5.47 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier Finale B Männer 5.50 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht Viertelfinale Männer 5.50 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht Viertelfinale Männer 5.50 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht Viertelfinale Männer 5.50 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier Finale Männer 6.00 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Fechten Platzierungsrunde Frauen 6.00 Uhr Volleyball - Brasilien vs. Russisches Olympisches Komitee Halbfinale Männer 6.15 Uhr Basketball - USA vs. Australien Halbfinale Männer 6.40 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Speerwurf Gruppe B Frauen 7.00 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Kellie Harrington vs. Sudaporn Seesondee Halbfinale Frauen 7.00 Uhr Wasserball - China vs. Niederlande Platzierungsrunde 5-8 Frauen 7.15 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Beatriz Ferreira vs. Mira Potkonen Halbfinale Frauen 7.30 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Ryomei Tanaka vs. Carlo Paalam Halbfinale Männer 7.48 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Galal Yafai vs. Saken Bibossinow Halbfinale Männer 8.00 Uhr Wasserspringen - Turmspringen Finale Frauen 8.03 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Alexander Chyschniak vs. Eumir Marcial Halbfinale Männer 8.18 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Hebert Sousa vs. Gleb Bakschi Halbfinale Männer 8.30 Uhr Radsport Bahn - Omnium Scratch Männer 8.30 Uhr Wasserball - Russisches Olympisches Komitee vs. USA Halbfinale Frauen 8.35 Uhr Boxen - Federgewicht: Duke Ragan vs. Albert Batyrgasijew Finale Männer 8.48 Uhr Radsport Bahn - Sprint Achtelfinale Männer 9.06 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Viertelfinale Frauen 9.11 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Viertelfinale Frauen 9.16 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Viertelfinale Frauen 9.21 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungsläufe Viertelfinale Männer 9.27 Uhr Radsport Bahn - Omnium Temporennen Männer 9.30 Uhr Leichtathletik - 20km Gehen Rennen Männer 9.30 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Fechten Platzierungsrunde Männer 9.45 Uhr Radsport Bahn - Sprint Viertelfinale Männer 9.57 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Halbfinale Frauen 10.00 Uhr Karate - Kumite bis 55kg Vorrunde, Gruppe A Frauen 10.00 Uhr Fußball - USA vs. Australien Spiel um Platz 3 Frauen 10.00 Uhr Handball - Frankreich vs. Ägypten Halbfinale Männer 10.02 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Halbfinale Frauen 10.07 Uhr Radsport Bahn - Omnium Ausscheidungsverfahren Männer 10.14 Uhr Karate - Kumite bis 55kg Vorrunde, Gruppe B Frauen 10.30 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Speed Männer 10.37 Uhr Radsport Bahn - Keirin Finale B Frauen 10.45 Uhr Radsport Bahn - Keirin

Finale Frauen 10.55 Uhr Radsport Bahn - Omnium Punkterennen Männer 11.15 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht Halbfinale Männer 11.20 Uhr Wasserball - Australien vs. Kanada Platzierungsrunde 5-8 Frauen 11.27 Uhr Radsport Bahn - Sprint Platzierungsrunde 5-8 Männer 11.30 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Boulder Männer 11.35 Uhr Ringen - Superschwergewicht Halbfinale Männer 11.55 Uhr Ringen - Bantamgewicht Halbfinale Frauen 12.00 Uhr Leichtathletik - Stabhochsprung Finale Frauen 12.00 Uhr Baseball - USA vs. Verlierer Halbfinale 3. Hoffnungsrunde Männer 12.00 Uhr Hockey - Australien vs. Belgien Finale Männer 12.00 Uhr Beachvolleyball - Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum vs. Martins Plavins/ Edgars Tocs Halbfinale Männer 12.15 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Speerwurf Gruppe A Männer 12.25 Uhr Leichtathletik - 4 x 400m 1. Vorlauf Frauen 12.30 Uhr Karate - Kata: Zweiter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B Kämpfe um Platz 3 Frauen 12.30 Uhr Karate - Kata: Zweiter Gruppe B vs. Dritter Gruppe A Kämpfe um Platz 3 Frauen 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: China vs. Japan Finale Frauen 12.30 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Sieger HOF-RD1 vs. Nurislam Sanajew Kämpfe um Platz 3 Männer 12.37 Uhr Leichtathletik - 4 x 400m 2. Vorlauf Frauen 12.40 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Sieger HOF-RD2 vs. Reza Ahmadali Atrinagharchi Kämpfe um Platz 3 Männer 12.50 Uhr Karate - Kata: Sieger Gruppe A vs. Sieger Gruppe B Finale Frauen 12.50 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Kumar Ravi vs. Zawur Ugujew Finale Männer 12.50 Uhr Wasserball - Spanien vs. Ungarn Halbfinale Frauen 13.00 Uhr Leichtathletik - 1500m 1. Halbfinale Männer 13.00 Uhr Basketball - Frankreich vs. Slowenien Halbfinale Männer 13.05 Uhr Karate - Kumite bis 67kg: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B Halbfinale Männer 13.05 Uhr Karate - Kumite bis 67kg: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A Halbfinale Männer 13.05 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Sieger HOF-RD1 vs. Artur Naifonow Kämpfe um Platz 3 Männer 13.05 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Sieger HOF-RD2 vs. Deepak Punia Kämpfe um Platz 3 Männer 13.10 Uhr Leichtathletik - 1500m 2. Halbfinale Männer 13.20 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Hassan Aliasam Jasdanicharati vs. David Morris Taylor Finale Männer 13.22 Uhr Karate - Kumite bis 55kg: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B Halbfinale Frauen 13.22 Uhr Karate - Kumite bis 55kg: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A Halbfinale Frauen 13.40 Uhr Karate - Kumite bis 67kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Männer 13.50 Uhr Karate - Kumite bis 55kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Frauen 13.55 Uhr Ringen - Freistil Mittelgewicht: Sieger HOF-RD1 vs. Helen Louise Maroulis Kämpfe um Platz 3 Frauen 14.00 Uhr Leichtathletik - 400m Finale Männer 14.00 Uhr Handball - Spanien vs. Dänemark Halbfinale Männer 14.00 Uhr Volleyball - Frankreich vs. Argentinien Halbfinale Männer 14.05 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Sieger HOF-RD2 vs. Ewelina Georgiewa Nikolowa Kämpfe um Platz 3 Frauen 14.10 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Lead Männer 14.15 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Risako Kawai vs. Iryna Kuratschkina Finale Frauen 14.20 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 800m 1. Lauf Frauen 14.30 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 800m 2. Lauf Frauen 14.40 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 1500m 1. Lauf Männer 22.30 Uhr Leichtathletik - 50km Gehen Rennen Männer

Olympia 2021 live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport übertragen die Spiele am Donnerstag live im Free-TV. Für die Übertragung im Livestream ist dabei neben dem ZDF und Eurosport auch die ARD verantwortlich. Die Streams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sind dabei kostenlos. Bei Sportschau.de und in der ZDFMediathek seht Ihr dabei die Wettbewerbe in voller Länge.

Der Livestream von Eurosport ist dagegen kostenpflichtig und via joyn+ oder DAZN abrufbar.



Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 5. August