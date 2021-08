Kommentar zu den Olympischen Spielen in Tokio: Nicht mal das IOC kann die olympische Idee zerstören

Die ersten Pandemiespiele der Geschichte hinterlassen ein zwiespältiges Bild. Auf der einen Seite die Faszination Olympias mit großartigen Sportlern, die viel häufiger diese große Bühne verdient hätten. Auf der anderen Seite der Egoismus der Funktionäre, die nur an sich und den maximalen Profit denken. Ein Kommentar.

Es ist ein Trauerspiel: Am Ende dieser Sommerspiele feiern sich diejenigen am meisten, die am wenigsten zu ihrem Erfolg beigetragen haben: Die IOC-Bonzen, wie selbst seriöseste Medien die Funktionärsclique um Präsident Thomas Bach mittlerweile bezeichnen.

Ansonsten könnte man die Wettkämpfe von Tokio tatsächlich als Erfolg bezeichnen, trotz aller Widrigkeiten und Probleme. Denn es war im Grundsatz richtig, den Sportlern nach fünf Jahren härtester Vorbereitung die Chance auf der größtmöglichen Bühne zu geben.

Olympische Fazination war auch in Tokio spürbar

Und die Faszination der olympischen Idee war trotz der teilweise trostlos leeren Kulissen auch in Japan spürbar, bei dramatischen Wettkämpfen, emotionalen persönlichen Schicksalen und großartigen Gesten.

Olympia hat die übergroße Mehrheit der Sportfans auch 2021 in seinen Bann gezogen, obwohl es zahlreiche Gründe gegeben hätte, den Spielen die kalte Schulter zu zeigen.

Die Athleten haben es auch verdient, zumindest alle vier (bzw. diesmal fünf) Jahre im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Denn die meisten Sportarten generieren in unserer immer schnelllebigeren Zeit eben nur noch bei Olympia das allgemeine Interesse, ob im Segeln, Turnen, Kanu, Reiten oder Schießen.

Deutsche Olympia-Zeugnisse für Tokio: Achtmal 4,5 oder schlechter © imago images 1/44 Die Olympischen Spiele von Tokio sind Geschichte. Mit großen Erwartungen war das deutsche Aufgebot in Japan eingetroffen - ernüchtert reist es ab. Nur 37 Medaillen, die schlechteste Bilanz seit der Wiedervereinigung. © getty 2/44 In welchen Sportarten und Disziplinen konnte Team D überzeugen - und wo herrscht dringend Nachholbedarf? SPOX stellt Olympia-Zeugnisse aus. © getty 3/44 BADMINTON (-): DOSB-Hoffnung Mark Lamsfuß kam im Doppel und Mixed nicht über die Vorrundengruppe hinaus, hatte aber Pech mit der Auslosung. Sein Fazit: "Wir waren nicht weit weg". Es haperte in Tokio auch an der Tagesform. Note: 3. © getty 4/44 BASE- und SOFTBALL (-): Japan räumte beide Goldmedaillen ab, deutsche Teams hatten sich nicht qualifiziert. In Deutschland absolute Nischensportarten eben, die in Paris aber sowieso wieder außen vor sind. Keine Bewertung. © getty 5/44 BASKETBALL (-): Gegen Italien brach das deutsche Team im ersten Spiel ein, ansonsten wurde ohne Dennis Schröder und Co. mit dem Viertelfinale das herausgeholt, was drin war. Aber halt auch nur ein Sieg aus vier Spielen. Note: 3-. © getty 6/44 BEACHVOLLEYBALL (-): Ludwig/Kozuch scheiterten am Gold-, Thole/Wickler am Silber-Team. Borger/Sude waren chancenlos. Keinesfalls eine Blamage, dennoch hatte man darauf gehofft, dass ein Team durchkommt. Note: 3,5. © getty 7/44 BOGENSCHIESSEN (1x Bronze): Ein starker Auftritt der Damen-Mannschaft, da wäre auch das Finale drin gewesen. In den Einzeln ein bisschen Licht (Unruh vs. Kim), aber auch viel Schatten und frühe Niederlagen. Note: 3. © getty 8/44 BOXEN (-): Die Erwartungen waren gering, ein Halbfinale verpasste das deutsche Team mit Ammar Riad Abduljabbar (Foto) knapp. "Wir haben die Weltspitze fast erreicht", bilanzierte Sportdirektor Michael Müller. In Paris soll mehr gehen. Note: 2,5. © getty 9/44 FECHTEN (-): Im Einzel war für Hartung und Co. spätestens im Achtelfinale Schluss - enttäuschend. Die Florett- und Säbel-Teams schrammten jeweils knapp an einer Medaille vorbei - bitter. Fazit: Deutschland ist keine Fecht-Nation mehr. Note: 4,5. © getty 10/44 FUSSBALL (-): Die Rumpftruppe von Stefan Kuntz bekleckerte sich trotz aller Hindernisse auf dem Platz nicht mit Ruhm und war nach dem Vorrunden-Aus entsprechend bedient. Immerhin ist Max Kruse jetzt verlobt. Note: 5. © getty 11/44 GEWICHTHEBEN (-): Viermal kam das Quartett von Team D unter die Top 10, eine Medaille war aber zu weit weg. Sollte der korrumpierte Sport schon in Paris nicht mehr dabei sein, würde es die deutsche Bilanz nicht schwächen. Note: 3-. © getty 12/44 GOLF (-): Die deutschen Damen Caroline Masson und Sophia Popov (Foto) verkauften sich unter Wert (je geteilter 40. Platz) und lasen vor allem die Grüns schlecht. Bei den Männern war es am Ende auch nur das Mittelfeld. Note: 4. © getty 13/44 HANDBALL (-): Die knappen Spiele gegen Weltklasse-Teams werden immer noch verloren, gegen Ägypten im Viertelfinale enttäuschte das Team auf ganzer Linie. Es fehlt die Weltklasse in der Offensive, trotzdem war viel mehr drin. Note: 4,5. © getty 14/44 HOCKEY (-): Die Männer wollten Gold, blamierten sich aber im Bronze-Spiel gegen Indien bis auf die Knochen. Bei den "Danas" war Schluss im Viertelfinale. Erstmals seit Sydney 2000 keine Medaille im Hockey für Team D. Note: 5. © getty 15/44 JUDO (1x Silber, 2x Bronze): Sensationell der Auftritt von "Lächler" Eduard Trippel und die Bronze-Medaille im Team. Anna-Maria Wagner wollte Gold, Bronze kann sich aber auch sehen lassen. Deutliche Verbesserung gegenüber Rio! Note: 1,5. © getty 16/44 KANU-SLALOM (1x Gold, 3x Bronze): Vier Wettbewerbe, vier Medaillen - Wahnsinn! Die beste Bilanz seit München 1972, angeführt von Ricarda Funk und ihrer Goldmedaille. Hier gibt es absolut nichts zu kritisieren. Note: 1+. © getty 17/44 KANU (1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze): Acht Medaillen, “wenn es ganz gut läuft”, wollte DKV-Sportdirektor Jens Kahl im Kanu abstauben - ein Schlag ins Wasser. Bis auf den Kajak-Vierer und das "Generationenboot" gab es fast nur Enttäuschungen. Note: 4,5. © getty 18/44 KARATE (-): Verletzung von Jonathan Horne, Mauschelei gegen Noah Bitsch. Team D erwischte Spiele zum Vergessen, genau wie die gesamte Sportart. In Paris ist Karate nicht dabei - danach wird es schwer. Note: 4. © getty 19/44 LEICHTATHLETIK (1x Gold, 2x Silber): Genial, der letzte Sprung von Mihambo zu Gold, auch Geher Hilbert und Pudenz am Diskus schrieben tolle Olympia-Geschichten. Zehnkämpfer Kaul hatte Pech. Insofern passt die Bilanz eigentlich … © getty 20/44 … aber es gab auch herbe Enttäuschungen. Zu oft konnte in Finals das Können nicht abgerufen werden, erstes Beispiel ist natürlich Johannes Vetter. Chefbundestrainerin Annett Stein sagte, man habe mehr Potenzial gehabt. Note: 3,5. © imago images 21/44 MODERNER FÜNFKAMPF (-): Keine Medaille trotz guter Chancen ist das eine. Die Bilder von Annika Schleu, die um die Welt gingen, sind das andere. Absolute Vollkatastrophe, von vorn bis hinten. Note: 6. © getty 22/44 RADSPORT/STRASSE (-) Geschkes Corona-Fall ruinierte die Chancen der Männer um Schachmann und Buchmann, bei den Frauen wurde Lisa Brennauer zweimal Sechste. Keine Medaille, dafür ein handfester Skandal. Note: 4,5. © getty 23/44 BAHNRDAD (1x Gold, 1x Silber): Zwei überragende Leistungen führten zu Medaillen - und das war’s dann. Oft war man nah dran, scheiterte aber. Die Gründe dafür werden jetzt gesucht und sorgen bereits für Zoff. Note: 4+. © getty 24/44 REITEN (3x Gold, 1x Silber): Glatte Einser gibt es für unsere Dressur-Übermacht und Julia Krajewski, die im Vielseitigkeitsreiten für Michael Jung in die Bresche sprang. Leider ... © getty 25/44 ... patzten die Springreiter um den Weltranglistenersten Daniel Deußer einzeln und im Team und hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Note: 2+. © getty 26/44 RINGEN (1x Gold, 2x Bronze): Auf das letzte Hurra von Frank Stäbler (Foto) hatten wir gehofft, das gab es dann auch. Die Krone setzte sich völlig überraschend Aline Rotter-Focken auf - Gold im letzten Kampf ihrer Karriere. Überragend! Note: 1+ © getty 27/44 RUDERN (2x Silber): Der Achter bot ein großes Rennen, dafür setzte es mit Goldfavorit Oliver Zeidler einen bitteren Fehlschlag. Bundestrainer Ralf Holtmeyer kritisierte am Ende Vereine, Nachwuchs, Trainerarbeit: "Denke von vor 100 Jahren!" Note: 4. © getty 28/44 RUGBY (-): Beide deutschen Teams hatten die Quali für die Spiele nicht überstanden. Auf absehbare Zeit müssen wir uns wohl mit den Fidschis freuen. Zum Glück fällt das nicht besonders schwer. © getty 29/44 SCHIESSEN (-): Christian Reitz war Aushängeschild des im Vergleich zu Rio deutlich geschrumpften Aufgebots. Er konnte nicht liefern. Nach dreimal Gold 2016 gab es diesmal eine Nullrunde und ein "eher schlechtes Abschneiden". Note: 4,5. © getty 30/44 SCHWIMMEN (1x Gold, 2x Bronze): Florian Wellbrock holte endlich mal wieder Gold im Wasser, ließ im Becken aber zweimal bessere Platzierungen liegen. Auch Sarah Köhler lieferte, auf Kurz- und Mittelstrecken ging aber gar nichts. Note: 2,5. © getty 31/44 SEGELN (1x Silber, 2x Bronze): Ein wahrer Medaillenregen in der Bucht vor Tokio. Gleich drei deutsche "Doppel" segelten zu Edelmetall, teilweise mit brutal nervenstarken Auftritten. Beste Bilanz seit Sydney 2000. Note: 1. © getty 32/44 SKATEBOARD (-): Die 14-jährige Lilly Stoephasius durfte einfach mal Olympia-Luft schnuppern, Tyler Edtmayer ging trotz gegipstem Arm an den Start - Respekt. Medaillen dann vielleicht in Paris? Note: 2. © getty 33/44 SPORTKLETTERN (-): Alexander Megos und Jan Hojer kamen im neuen Wettbewerb nicht ins Finale. Bundestrainer Urs Stöcker kündigte umgehend eine Analyse "für den nächsten Zyklus" an. Eine Medaille war eh nicht drin. Note: 4-. © getty 34/44 SURFEN (-): Deutschlands letzter Mohikaner Leon Glatzer schied schon am ersten Tag aus und sprach von einer "großen Enttäuschung". In Paris will er wieder angreifen, auch dort wird der Sport vertreten sein. Note: 4. © getty 35/44 TAEKWONDO (-): Lediglich Alexander Bachmann war aus deutscher Sicht dabei. Er wollte eine Medaille, verlor aber schon seinen ersten Kampf. "Ich war irgendwie total kraftlos, ich kann es mir nicht erklären", sagte er danach. Note: 5. © getty 36/44 TENNIS (1x Gold): Der größte Moment in Sascha Zverevs bisheriger Karriere. Erst Djokovic geschlagen, dann souverän das erste Einzel-Gold der Männer geholt. Abzüge, weil sonst nicht viel ging? Nein - Gold überstrahlt hier alles. Note: 1. © getty 37/44 TISCHTENNIS: Wahnsinn, was die Herren um Dima Ovtcharov boten. Teamfinale gegen China, dazu Bronze im Einzel. Leider verloren die Damen ihr Spiel um Bronze, im Mixed reichten sieben Matchbälle nicht zum Einzug ins Halbfinale. Note: 2. © getty 38/44 TRIATHLON (-): Im Einzel ein achter Platz von Laura Lindemann (Foto), im Mixed hoffte man auf einen "Super-Sahne-Tag" und eine Medaille. Es wurde der sechste Platz. Das Team ist auf einem guten Weg. Note: 2,5. © getty 39/44 TURNEN (1x Silber): Barren-Spezialist Lukas Dauser hielt die deutsche Fahne stolz hoch, das Männer-Team konnte mit dem Einzug ins Mehrkampf-Finale ebenfalls zufrieden sein. © getty 40/44 Elisabeth Seitz verpasste am Stufenbarren leider Edelmetall, weil ihre Übung am Ende nicht ganz perfekt ausfiel. Ein Ausrufezeichen hatte sie da aber längst schon gesetzt. Note: 1-2. © getty 41/44 VOLLEYBALL (-): Ohne deutsche Beteiligung wurde in der Halle gespielt. Die Männer warten seit 2012 auf eine Teilnahme, die Frauen gar seit Athen 2004. Keine Bewertung. © getty 42/44 WASSERBALL (-): Zum dritten Mal in Folge fanden die olympischen Spiele ohne deutsche Beteiligung statt. Das Quali-Turnier beendeten die deutschen Männer im Februar ohne Sieg - ein Debakel. Die Zukunft ist nicht gerade rosig. Keine Bewertung. © getty 43/44 WASSERSPRINGEN (2x Bronze): Leider schied Patrick Hausding auf dem 3-m-Brett schon im Vorkampf aus. Zwei Bronzemedaillen im Synchronspringen (Hausding/Rüdiger und Punzel/Hentschel) lassen sich aber sehen! Note: 1,5. © getty 44/44 FAZIT: Natürlich gab es einige Lichtblicke, viel zu oft wurde die Latte von den deutschen Athletinnen und Athleten aber gerissen. Es bleibt die insgesamt schwache Bilanz, dazu Skandale im Straßenrennen und Fünfkampf. Paris kann nur besser werden. Oder?

Eigentlich müsste Olympia alle zwei Jahre stattfinden

Deshalb würden es diesen Sportlern eigentlich gerechter werden, wenn alle zwei Jahre olympische Sommer- und Winterspiele stattfinden würden. Doch ernsthaft kann man einen solchen Vorschlag nicht machen, weil davon am meisten eben die oben angesprochenen IOC-Bonzen profitieren würden.

Tokio hat gezeigt, dass diese Kaste der selbstherrlichen Funktionäre, meist ältere Männer, nicht mal ansatzweise ihrer Aufgabe als Hüter der olympischen Idee gewachsen ist. Die Liste der Pannen und Peinlichkeiten ist so lang, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen und wo aufhören soll.

Angefangen mit dem rücksichtlosen Durchdrücken der Spiele im Corona-geschädigten Japan anstatt zumindest über eine Verlegung an weniger gefährdete Orte dieser Welt nachzudenken. Fortgesetzt mit dem Radikalverbot jeglicher Zuschauer, einem Schlag ins Gesicht der sportinteressierten Gastgeber - obwohl doch medizinisch überhaupt keine Argumente gegen einen Zutritt von Geimpften und Genesenen gesprochen hätte.

Sportler in Quarantäne-Isolation - IOC-Bonzen im Nobelhotel

Stattdessen wurden die Journalisten und vor allem die Sportler mit allen möglichen und unmöglichen Maßnahmen schikaniert. Negativbeispiel war die Quasi-Isolationshaft für positiv getestete Athleten wie den deutschen Radfahrer Simon Geschke, der trotz nicht mal eindeutig erwiesener Infektion acht Tage ohne vernünftiges Essen und Frischluftzufuhr in einem minderwertigen Quarantäne-Hotel eingesperrt war.

Auch sonst scherte sich das IOC, dessen Vertreter natürlich im nobelsten Hotel der Stadt logierten, eher selten um die Sportler. Das zeigte sich einmal mehr bei den unmöglichen Startzeiten der meisten Wettbewerbe, die sich wie selbstverständlich seit Jahren nach der Prime Time in den USA richten, deren Sender das meiste Geld bezahlen.

Daher mussten unter anderem Schwimmer vormittags ran, wenn der Köper nicht optimal leistungsfähig ist, und das Endspiel im Basketball fand zur Mittagszeit und vor (!) dem Spiel um Platz drei statt.

Toxische Mischung aus Profitgier, Gedankenlosigkeit und Ignoranz

Die toxische Mischung aus Profitgier, Gedankenlosigkeit und Ignoranz wurde auch beim versuchten Kidnapping der weißrussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja ersichtlich, die gegen ihren Willen zurück in die Heimat gebracht werden sollte. Erst die japanische Flughafenpolizei verhinderte die erzwungene Ausreise, während das IOC zunächst tatenlos zusah.

Kurz darauf fasste Thomas Bach sein deprimierendes Credo in einen bezeichnenden Satz: "Das IOC ist nicht in der Position, politische Systeme in einem Land ändern zu können."

Dabei hätte der Sport nach Nelson Mandela die Macht, die Welt zu verändern - aber mit Leuten wie Bach und Co. an der Spitze geschieht eher das Gegenteil: Die Despoten sitzen noch sicherer im Sattel und werden für ihre Schandtaten sogar belohnt.

Winterspiele in Peking exemplarisch für moralischen Niedergang

Exemplarisch für den moralischen Niedergang des IOC stehen die nächsten Spiele, im Februar 2022 in Peking. In einem Land, dem im Sport massives Staatsdoping vorgeworfen wird, dass die Menschen- und Presserechte mit Füßen tritt, die Demokratiebewegung in Hongkong brutal niederschlägt und dessen Vorgehen gegen die Uiguren von Fachleuten als Völkermord bezeichnet wird.

Doch die Herren der Ringe werden Chinas Autokraten in wenigen Monaten hofieren und diese werden die Spiele wie zahlreiche Diktaturen vorher zur PR in eigener Sache zu nutzen wissen.

Und auch hier ist für die Sportler wieder nur eine Nebenrolle vorgesehen inklusive noch schärferer Quarantäne- und Social-Distancing-Maßnahmen im bestens geölten Überwachungsstaat.

Beste Sprüche bei Olympia: "Ich bin deutscher als eine Bratwurst" © getty 1/36 Die Olympischen Spielen in Tokio sind zu Ende. Neben großen Emotionen und herben Ärgernissen gab es auch immer wieder zahlreiche lustige Momente. Wir blicken auf die besten Sprüche. © getty / imago images 2/36 "Wenn die das große Finale erreichen, ich hab daheim noch so nen kleinen Fernseher, dann geh ich zu Elektro-Meier und hol mir nen richtig großen! Das will ich im Vollformat sehen." (ARD-Kommentator Frank Grundhever im Team-Halbfinale Tischtennis) © ARD/Screenshot SPOX 3/36 "Ich wollte das nach einem Tor machen, aber wer weiß, ob ich noch eins schieße." (Fußballprofi Max Kruse vor seinem TV-Heiratsantrag an seine Freundin Dilara) © getty 4/36 "Die Enttäuschung ist sehr groß, keiner von uns will nach Hause. Wir haben nichts erreicht." (Max Kruse nach dem Aus der deutschen Fußballer in der Vorrunde, bei dem ihm kein Tor gelungen war). © getty 5/36 "Wir haben alles riskiert, alles oder nichts - jetzt ist es eben nichts." (Medaillenanwärterin Dorothee Schneider, die nach einer fehlerhaften Dressur-Kür nur auf Platz 15 der Einzelwertung landete). © getty 6/36 "Ab 900 m tat es richtig weh. Dann ist es an einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber ich wollte unbedingt die Medaille. Ich habe einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren." (Sarah Köhler nach Bronze über 1500m Freistil) © getty 7/36 "Eigentlich wollte ich das immer für die Zuschauer machen. Das sieht ja auch cool aus. Aber das war irgendwie eine doofe Idee." (Säbelfechter Matyas Szabo, der sich beim Spagat im Team-Halbfinale verletzte). © getty 8/36 "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens. Wie ein schlechter - nein, eigentlich ein ziemlich guter Film." (Patrick Hausding über die Bronzemedaille im Synchronspringen mit Lars Rüdiger vom 3-m-Brett) © getty 9/36 "Das war geil, das war der Hammer!" (Fabian Hambüchen bei Eurosport zur Leistung von Lukas Dauser) © getty 10/36 "Wir schießen circa 50.000 Pfeile im Jahr. An manchen Tagen bis zu 400. Und wir ballern ja nicht nur so vor uns rum." (Medaillengewinnerin Lisa Unruh zum Trainingsaufwand im Bogenschießen) © getty 11/36 "Ich habe mich wie von einer Dampflok überfahren gefühlt." (Tennisprofi Anna-Lena Friedsam nach dem 1:6, 1:6 gegen Anastassia Pawljutschenkowa) © getty 12/36 "Er hat kein Talent für eine dieser Disziplinen, aber er hat das Talent, hart zu arbeiten." (Trond Blummenfelt über seinen Sohn, Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt) © getty 13/36 "Wir sehen uns in drei Jahren wieder." (Slalom-Kanute Sideris Tasiadis nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit Blick auf den noch fehlenden Olympiasieg in seiner Karriere) © getty 14/36 "Es ist der Worst Case. Die Olympischen Spiele sind für mich im Nachhinein eine sehr, sehr große Zeitverschwendung. Es ist alles relativ alt hier und wirklich sehr, sehr überschaubar." (Der positiv getestete Radprofi Simon Geschke in der Quarantäne) © getty 15/36 "Die Bürste hat noch nicht den Weg zu unseren Haaren gefunden." (Wasserspringerin Lena Hentschel in der ARD nach ihrer Bronzemedaille mit Tina Punzel über ihr leicht zerzaustes Haar) © getty 16/36 "Ich war schnell im Bett und habe bis acht Uhr geschlafen." (Beachvolleyballerin Laura Ludwig zur vermeintlich anstrengenden Eröffnungsfeier) © getty 17/36 "Wir werden uns schnell das Krönchen richten und dann geht es wieder los." (Max Hartung wollte nach dem Einzel-Aus die Medaille mit dem Team) © getty 18/36 "Es wäre eine große Überraschung, wenn wir gewinnen. Aber ich fühle jetzt nicht, dass sie Übermenschen sind." (Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja zum Mixed-Duell gegen Japan) © getty 19/36 "Ich bin wirklich körperlich topfit, aber bei der letzten Pirouette habe ich gedacht, puh, das hier ist richtig hart. (Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Hitze in Tokio) © getty 20/36 "Ich kann jetzt durchdrehen." (Wasserspringerin Lena Hentschel, die nach der Bronzemedaille im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett bei Olympia nicht mehr an den Start geht) © getty 21/36 "Wenn du ein Spiel verlierst, bist du nicht überrascht. Du bist enttäuscht. Ich verstehe das Wort 'überrascht' nicht. Das beleidigt die Franzosen, als ob wir sie mit 30 Punkten schlagen müssten. (US-Basketball-Headcoach Gregg Popovich) © getty 22/36 "Es ist natürlich frustrierend, wenn man zur Meisterschaft fährt und das Gefühl hat, man ist beim DTM-Rennen am Start, aber die Gegner sind mit dem Formel-1-Wagen da." (Gewichtheber Simon Brandhuber mit klarer Ansage zum Thema Doping) © getty 23/36 "In diesem ganzen Schutt und Dreck glänzt dieses Gold dann schon wie so ein paar Sonnenstrahlen." (Ricarda Funks Vater Thorsten Funk über den ihren vom Hochwasser verwüsteten Heimatlandkreis Ahrweiler) © getty 24/36 "Shit happens. Aber der Shit war nicht so schlimm." (Jessica von Bredow-Werndl über ihr Pferd Dalera, das mitten in der Dressur ein paar Pferdeäpfel in den Sand abgelassen hatte) © getty 25/36 "In unserer WG wird in den nächsten Tagen das Gejammer sicher noch größer, und die Themen werden bestimmt auch nicht intellektueller." (Timo Boll nach seinem Aus im Einzel) © getty 26/36 "Zuhause ab und zu, wenn meine Frau... nein, einen Taifun habe ich noch nicht erlebt." (DFB-Trainer Stefan Kuntz auf die Frage, ob er schon einen Taifun erlebt hat) © getty 27/36 "Gegen China im Finale - das ist die größte Herausforderung im Tischtennis, vielleicht im ganzen Sport. Aber es haben auch viele versucht, Nadal bei den French Open zu schlagen. Jetzt hat Djokovic es geschafft." (Dimitrij Ovtcharov) © getty 28/36 "Er ist eigentlich gar kein Pferd. Er ist - ein Athlet." (Der britische Olympiasieger im Springreiten Ben Maher über sein Pferd Explosion) © getty 29/36 "Vorher war der Witz nur: 'Haha, so wie das Bier.' Jetzt gehen die Witze in eine andere Richtung." (Wasserspringerin Lena Hentschel über ihren zweiten Vornamen Corona) © getty 30/36 "Ich bin um die erste Boje rum, habe mich umgeguckt und gedacht: Jungs, wollt ihr heute keinen Wettkampf schwimmen?" (Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock über den verhaltenen Start seiner Gegner) © getty 31/36 "Papa ist jetzt fertig, ab jetzt ist es sein Tag." (Kajak-Olympiasieger Ronald Rauhe über die Einschulung seines Sohnes am deutschen Vormittag kurz nach dem Finale © getty 32/36 "Ich bezahle ein wenig für das Sprint-Turnier, ich bin ja keine 20 mehr. Mein Körper schreit eigentlich nach Ruhe, aber mein Herz versteht es nicht und sagt: weiter, immer weiter." (Maximilian Levy, 34, im ZDF nach dem Einzug ins Keirin-Viertelfinale) © getty 33/36 "Ich bin deutscher als eine Bratwurst" (Surfer Leon Glatzer, Spross einer Familie aus Kassel, geboren auf Hawaii, aufgewachsen in Costa Rica) © getty 34/36 "Ich habe ein goldenes Ding um den Hals - und das ist nicht eine der 50 Ketten, die ich sonst trage." (Alexander Zverev nach seinem Olympiasieg im Einzel) © getty 35/36 "Es gibt bei den Olympischen Spielen kein Kamelrennen. Deshalb habe ich mich für den Radsport entschieden. Zumindest war ich in Tokio dabei." (Der algerische Radprofi Azzedine Lagab nach der rassistischen Entgleisung des Sportdirektors Patrick Moster. © getty 36/36 "Amerika sitzt da und feuert die USA an, und dann bringen sie so eine Clown-Show. Ich kann das nicht mehr ertragen, das ist inakzeptabel." (Der große Carl Lewis über das Vorlauf-Aus der US-Männerstaffel über 4x100 m)

Gian Franco Kaspers düstere Prophezeiung könnte wahr werden

So könnte die Prophezeiung von Gian Franco Kasper wahr werden.

"Es geht um den Sport, wo er stattfindet, ist in gewisser Weise sekundär", hatte das kürzlich verstorbene Oberhaupt des Ski-Weltverbands und IOC-Ehrenmitglied schon 2019 in der Basler Zeitung entwaffnend ehrlich erklärt: "Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten. (...) Diktaturen können solche Veranstaltungen mit links durchführen, die müssen nicht das Volk befragen."

Es dürfte also klar sein, dass nichts besser werden wird in der schönen neuen Welt des Thomas Bach. Einzig die Tatsache, dass es selbst die IOC-Bonzen bis jetzt nicht geschafft haben, die olympische Idee zu zerstören, macht ein wenig Hoffnung. Das zumindest haben die Spiele von Tokio bewiesen - den Sportlern sei Dank.