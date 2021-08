Brasilien vs. Spanien: Finale bei Olympia 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute spielen Brasilien und Spanien im Finale der Olympischen Spiele in Tokio um Gold. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Finale des Fußball-Turniers der Männer live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Tokio stehen zahlreiche Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Beim olympischen Fußballturnier der Männer werden Gold und Silber vergeben.

Brasilien vs. Spanien: Finale bei Olympia 2021 heute live im TV und Livestream - Zeit, Ort, Datum, Infos

Am heutigen Samstag, 7. August, stehen sich im Finale Brasilien und Spanien gegenüber. Das Spiel wird um 13.30 Uhr im International Stadium Yokohama angepfiffen.

Brasilien steht fünf Jahre nach dem Heimtriumph in Rio erneut im Finale der Sommerspiele. Auf dem Weg dorthin gewannen die Südamerikaner ihr erstes Gruppenspiel gegen Deutschland mit 4:2. Während Titelverteidiger Brasilien immer noch im Wettbewerb ist, schied Deutschland als Gruppendritter früh aus.

Im Halbfinale gewann das Team um Routinier Dani Alves gegen Mexiko 4:1 im Elfmeterschießen. Der Dortmunder Reinier verwandelte den Elfmeter zum Sieg. Spanien um Leipzig-Profi Dani Olmo hofft nach dem 1:0-Halbfinalsieg nach Verlängerung gegen Japan dank Matchwinner Marco Asensio ebenso auf den zweiten Olympia-Triumph nach 1992 beim Heimspiel in Barcelona.

Am heutigen Samstag könnt Ihr die Olympischen Spiele live im Free-TV bei der ARD und Eurosport sehen. Ob das Erste und der Privatsender das Fußball-Finale zwischen Brasilien und Spanien in voller Länge übertragen, können wir an dieser Stelle wegen der Fülle an zeitgleich laufenden Wettbewerben am vorletzten Olympiatag nicht versprechen. Nach Yokohama werden die beiden Anbieter auf jeden Fall schalten.

Ohne Unterbrechungen und vom Anpfiff bis zur Entscheidung ist das Spiel im kostenlosen Livestream unter sportschau.de, in der ZDFMediathek und Joyn zu sehen.

DAZN-Abonnenten können alle Inhalte von Eurosport ohne zusätzliche Kosten auf der Plattform des "Netflix des Sports" sehen, so auch die Olympischen Spiele und heute das Finale zwischen Brasilien und Spanien.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abonnement dort 14,99 Euro. Das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger beim Preis von 149,99 Euro für volle zwölf Monate.

Brasilien vs. Spanien: Finale bei Olympia 2021 heute im Liveticker

SPOX ist mit einem separaten Liveticker ganz nah dran beim Finale zwischen Brasilien und Spanien. In unserem täglichen Tagesticker zu allen Olympia-Wettbewerben des Tages erfahrt Ihr zudem auch alles Wissenswerte rund um das Spiel.

Hier geht's zum Olympia-Tagesticker.

Brasilien vs. Spanien: Finale bei Olympia 2021: Der Weg ins Finale