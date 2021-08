Basketball, Spanien vs. USA: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale der Olympischen Spiele treffen die Basketballer von Team USA auf Spanien. Wo und wann Ihr Euch den Kracher ansehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach einer Auftaktniederlage gegen Frankreich sind die US-Amerikaner gegen den Iran und Tschechien wieder auf die Spur gekommen - jetzt wartet mit Weltmeister Spanien allerdings alles andere als ein leichter Gegner auf das Team von Gregg Popovich. Anwurf ist am Dienstag, den 3. August, um 6.40 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Basketball, Spanien vs. USA: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Viertelfinalbegegnung zwischen Team USA und Spanien im ZDF übertragen, allerdings nicht in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender wird von 5.40 Uhr bis 7.30 Uhr mit von der Partie sein.

Das ganze Spiel könnt Ihr kostenlos in der ZDF-Mediathek und auf Sportschau.de sehen, wo Holger Sauer bzw. Daniel Pinschower kommentieren werden.

Darüber hinaus hat auch DAZN Olympia-Basketball im Programm. Der Streamingdienst sendet dank einer Kooperation mit Eurosport rund um die Uhr die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2, auf letzterem findet Ihr die Partie Spanien - USA. Testen könnt Ihr das Ganze hier gratis, ein anschließendes Abo würde 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich kosten.

Weitere Möglichkeiten, das Duell zu sehen, sind der Eurosport Player oder joyn.de.

© getty Im letzten Vorbereitungsspiel vor Olympia 2021 besiegte Team USA Spanien 83:76.

Basketball, Spanien vs. USA: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im Liveticker

Ihr könnt oder möchtet das Spiel nicht live und in Farbe sehen? Dann schaut einfach in unserem Olympia-Tagesticker vorbei, wo wir Euch über die wichtigsten Ereignisse am Dienstag auf dem Laufenden halten.

Olympia 2021: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Das sind alle Viertelfinalpaarungen:

Slowenien - Deutschland

Italien - Frankreich

Spanien - USA

Australien - Argentinien

Basketball, Spanien vs. USA: Viertelfinale bei Olympia 2021 - Infos zum Spiel

Die olympische Bilanz von Team USA gegen Spanien kann sich sehen lassen. Den 12 Siegen steht bislang noch keine Niederlage gegenüber. Die jüngsten Aufeinandertreffen waren allerdings nicht allzu deutlich: 2016 gewannen die Amerikaner im Halbfinale mit 82:76, 2012 im Finale mit 107:100 und 2008, ebenfalls im Finale, mit 118:107.

Nicht nur die USA, sondern auch Spanien hat eine Menge Talent in seinem Kader. Vier Spieler spielen derzeit in der NBA, darunter Ricky Rubio, Marc Gasol, Willy Hernangomez und Usman Garuba, der jüngst zu den Houston Rockets gedraftet wurde.

"Wenn du die Goldmedaille holen willst, musst du alle schlagen", sagte Gasol im Hinblick auf das Duell mit dem Turnierfavoriten: "Da macht die Reihenfolge keinen Unterschied.



Olympia 2021: Der Kader von Team USA