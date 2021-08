Basketball, Deutschland vs. Slowenien: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Obwohl die deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen in der Gruppenphase zwei Niederlagen kassierten, haben sie es ins Viertelfinale geschafft, wo Slowenien wartet. Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung.



Wenn das Team um Henrik Rödl den Einzug in das Halbfinale schaffen möchte, muss eine deutliche Leistungssteigerung her - im gegnerischen Team wartet nämlich NBA-Superstar Luka Doncic. Gespielt wird am Dienstag, den 3. August, los geht es um 3 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung zwischen Deutschland und Slowenien bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Basketball, Deutschland vs. Slowenien: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Am Dienstag übertragen im Das ZDF und Eurosport die Olympischen Spiele im Free-TV. In voller Länge wird die Partie zwischen Deutschland und Slowenien allerdings nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 übertragen.

Basketball-Fans dürfen sich trotzdem freuen, im Internet gibt es diverse kostenlose Livestreams der Viertelfinalbegegnung, so etwa über die ZDF-Mediathek oder auf sportschau.de.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr das Viertelfinale der deutschen Basketballer auch auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hat nämlich beide Eurosport-Kanäle, Eurosport 1 und Eurosport 2, mehrkostenfrei im Programm. Das und viele weitere Sport-Events bekommt Ihr bei DAZN für 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich, zum Probemonat geht es hier entlang.

Darüber hinaus könnt Ihr auch auf den kostenpflichtigen Eurosport Player oder joyn.de zurückgreifen.

Basketball, Deutschland vs. Slowenien: Viertelfinale bei Olympia 2021 im Liveticker

Auf SPOX halten wir Euch in Sachen Olympia natürlich auch auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Tagesticker für Dienstag.

Olympia 2021: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Das sind alle Viertelfinalpaarungen:

Slowenien - Deutschland

Italien - Frankreich

Spanien - USA

Australien - Argentinien

Basketball, Deutschland vs. Slowenien: Viertelfinale bei Olympia 2021 - Infos zum Spiel

Der Einzug ins Viertelfinale ist für das DBB-Team der größte olympische Erfolg seit 29 Jahren. Sollten die Deutschen es ins Halbfinale schaffen, warten dort die Gewinner der Partie zwischen Frankreich und Italien.

Das slowenische Team um den überragenden Doncic ist bei Olympia 2021 bislang noch ungeschlagen. Der Guard der Dallas Mavericks legte in der Gruppenphase 28 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists im Schnitt auf.

"Das ist natürlich ein sehr starkes Team", sagte Bundestrainer Rödl, "Wir werden einen Weg finden müssen Doncic zu stoppen. Auf jeden Fall werden wir alles geben, die Mannschaft ist gesund."

Beim letzten Duell der beiden Nationen handelte sich Deutschland in 2009 eine Niederlage ein, insgesamt gewannen die Deutschen fünf von 14 Aufeinandertreffen.

© getty Das DBB-Team hat sich für das Viertelfinale der Olympischen Spiele 2021 qualifiziert.

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer