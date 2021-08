Olympia 2021, Zwischenfazit aus deutscher Sicht: Paradedisziplinen werden zum Alptraum, Frauen und Kanuten historisch

Mehr als die Hälfte der Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio sind verteilt. Es ist an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wie haben sich die Deutschen bisher geschlagen? Wo wurden Erwartungen erfüllt, übertroffen oder enttäuscht? Wir geben Euch einen Überblick.

Erwartungen erfüllt

Beachvolleyball: Frauen und Männer im Viertelfinale

Was waren das bitte für Krimis im Achtelfinale? Erst mussten Laura Ludwig und Maggy Kozuch lange gegen die Brasilianerinnen zittern, dann taten Clemens Wickler und Julius Thole es ihnen gleich und mussten gegen die starken US-Amerikaner Gibb/Bourne ebenfalls in den Tie-Break. Für beide ist alles drin, zwei Goldmedaillen wären natürlich unglaublich. Für Wickler/Thole kommt es im Viertelfinale zu einer Neuauflage des WM-Finals gegen die Russen Krasilnikov/Stoyanovksi.

Basketball: Derzeit im Viertelfinale

Für die Basketballer war von vornherein das Motto: "Dabei sein ist alles." Die Qualifikation war schon ein Erfolg, ohne unsere erfahrenen NBA-Jungs um Schröder, Kleber und Theis würde nicht viel gehen, hieß es zuvor. Entgegen der Erwartungen präsentierte sich das DBB-Team aber als gute Einheit und zeigte couragierte Auftritte. Der Auftakt gegen Italien ging knapp verloren, der Sieg gegen Nigeria war stark und selbst die Niederlage gegen Australien machte Lust auf mehr. Jetzt geht es im Viertelfinale gegen Slowenien und Doncic; ein Sieg wäre eine absolute Sensation, chancenlos ist das Rödl-Team aber nicht.

© getty Die deutschen Basketballer stehen im Viertelfinale.

Bogenschießen: 1x Bronze

Die Unruhs (Lisa & Florian) wollten die Spiele aufmischen. Lisa scheiterte überraschend früh, während ihr Göttergatte Florian erst sensationell den Medaillenfavoriten Kim aus dem Turnier kegelte, dann kurzen Prozess mit dem Kanadier Duenas machte, ehe er hauchdünn im Viertelfinale gegen den späteren Silbermedaillengewinner Nespoli scheiterte. Und für Lisa gab es trotzdem noch die Medaille im Team (Bronze).

Handball: Derzeit im Viertelfinale

Nach der verkorksten WM sind die deutschen Herren auf Wiedergutmachungskurs und verkaufen sich bisher auch sehr souverän. Die beiden Partien gegen die Top-Nationen Spanien und Frankreich gingen mit jeweils nur einem Tor Unterschied verloren, Norwegen und Brasilien ließ man dagegen keine Chance. Jetzt warten im Viertelfinale die bärenstarken Ägypter, ein Ausscheiden wäre nach den bisherigen Leistungen dennoch eine herbe Enttäuschung.

Hockey: Herren im Viertelfinale, Frauen im Viertelfinale ausgeschieden

Die erhofften zwei Medaillen werden es nicht werden, nachdem die Damen bitter und tränenreich im Viertelfinale gegen Argentinien gescheitert sind. Nun liegen die Hoffnungen auf den Männern, die - die unnötige Niederlage gegen Südafrika ausgeklammert - bisher zu überzeugen wussten. Im Halbfinale geht es gegen Australien, eine Medaille soll es schon werden.

Judo: 1x Silber, 2x Bronze

Die erhoffte Goldmedaille für Anna-Maria Wagner ist es nicht geworden, mit der bronzenen ist sie aber auch mehr als happy. Noch besser machte es Eduard Trippel, der Gold in einem hochspannenden Finalkampf "verloren" hat. Weniger happy waren dagegen Sebastian Seidl, der seinen Kampf um Platz drei verlor und die WM-Dritte Theresa Stoll, die überraschend bereits in der ersten Runde ausschied. Vor allem Stoll ließ sich aber nicht beirren und zeigt im Mixed-Wettbewerb eine überragende Leistung und gewann alle (!) ihre Kämpfe. Am Ende reicht es für eine tolle und emotionale Bronzemedaille, gegen Japan schnupperte das Team im Viertelfinale sogar an der Sensation.

Reiten: 1x Gold

Michael Jung wollte in Tokio Geschichte schreiben und als erster Reiter vier Goldmedaillen gewinnen. Nach einem Hindernisfehler war die Medaillen-Chance für die Equipe schon vor dem Springen eigentlich Geschichte und auch die Einzelmedaille für Jung, der nach der Dressur noch geführt hatte, in weiter Ferne. Dafür wuchs jedoch Julia Krajewski über sich hinaus und hat als erste Frau Gold in der Einzelwertung gewonnen.

Zverev, Vetter & Jung: Wer holt jetzt noch Gold? © getty 1/23 Nach den ersten sieben Wettkampftagen hat die deutsche Olympiamannschaft insgesamt mehr Medaillen gewonnen als zum gleichen Zeitpunkt in Rio. Bei den Goldmedaillen hat sich der Wert aber halbiert. SPOX zeigt Euch, wo Team D noch triumphieren kann. © getty 2/23 MICHAEL JUNG (Reiten): Man sagt ihm nach, er könne während eines Geländeritts unter dem Bauch des Pferdes abtauchen und sich auf der anderen Seite wieder in den Sattel schwingen. In Tokio will und kann Michael Jung als erster Buschreiter der … © getty 3/23 ... Geschichte zum dritten Mal in Folge olympisches Einzelgold holen. Gute Nachrichten vorab: Nach der ersten von drei Teilprüfungen am Samstagmorgen befindet sich Jung bereits auf Goldkurs. © getty 4/23 JOHANNES VETTER (Leichtathletik): Der Speerwerfer kann sich eigentlich nur selbst schlagen - und macht aus seinem Anspruch auch keinen Hehl. "Mein Fokus in Tokio liegt auf der Goldmedaille", sagte der Offenburger, einziger 90-Meter-Werfer in diesem Jahr. © getty 5/23 Der Ex-Weltmeister führt die Welt als Nummer 1 mit fast sieben Metern Vorsprung an, seit 18 Wettkämpfen ist er unbesiegt. Kein Wunder, dass er über seine Mission in Tokio sagt: "Ich habe Riesenbock drauf." © getty 6/23 CHRISTIN HUSSONG (Leichtathletik): Bei der WM in Doha war die Speerwerferin Vierte, das soll der 27-Jährigen nicht noch einmal passieren. "Das war nicht schön", sagte die Europameisterin: "Ich kämpfe darum, dass ich mit einer Medaille heimfahren kann." © getty 7/23 Mit ihren 69,19 m ist Hussong derzeit die Nummer zwei der Welt - Gold wäre eine Überraschung, ist aber auch nicht unmöglich. © getty 8/23 MALAIKA MIHAMBO (Leichtathletik): 2019 schien schon alles klar: Bei der WM flog Mihambo auf 7,30 Meter, die Weltmeisterin war unantastbar, und alle Experten erwarteten, dass dies auch mindestens bis Tokio so bleiben würde. Doch dann verlor Deutschlands … © getty 9/23 … Sportlerin des Jahres ihre Sicherheit im Anlauf, in dieser Saison musste sie sich mühsam zurückkämpfen. 6,92 m hat Mihambo bisher stehen, fünf Frauen haben die 7-Meter-Marke geknackt. Wenn alles passt, kann sie aber wieder ganz oben landen. © getty 10/23 FLORIAN WELLBROCK (Schwimmen): Über 800 m Freistil hat der Doppel-Weltmeister nur knapp eine Medaille verpasst, doch es war nicht seine einzige Chance. Auch über 1500 m und im Freiwasser über 10 km ist mit ihm zu rechnen. Bei der WM triumphierte der … © getty 11/23 … 23-Jährige auf beiden Strecken. Beim Freiwasserrennen in der Bucht von Tokio kommen ihm die Temperaturen deutlich über 20 Grad entgegen. © getty 12/23 FRAUENNATIONALMANNSCHAFT (Hockey): Trotz der Pleite im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande hat das Team um Kapitänin Nike Lorenz bislang überzeugt. © getty 13/23 Nach Bronze in Rio will die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Tokio mehr. Und das scheint auch möglich. © getty 14/23 CHRISTIAN REITZ (Schießen): Er gilt als Usain Bolt des Pistolensports, keiner schießt schneller als der Polizeioberkommissar. Und dabei ist er meist auch noch so treffsicher wie kein anderer. In Peking schaffte es Reitz mit der Schnellfeuerpistole als .. © getty 15/23 … Dritter schon aufs Podest, ehe ihm in Rio ein Gold-Coup gelang. Im Wettkampf mit seiner Paradewaffe ist der 34-Jährige am Montag der große Favorit. © getty 16/23 SEBASTIAN BRENDEL (Kanu-Rennsport): Der "König der Canadier" will seinen Thron in Tokio verteidigen - und das gleich doppelt. Nach zweimal Gold in Rio und einem Olympiasieg in London nimmt Brendel nun den nächsten Anlauf. Im Zweier ist er mit … © getty 17/23 … seinem Partner Tim Hecker favorisiert, im Canadier-Einer könnte er als weltweit erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympia-Gold holen. Einer der Hauptkonkurrenten ist sein Teamkollege Conrad Scheibner. © getty 18/23 KAJAK-VIERER (Kanu-Rennsport): Es zählt eigentlich nur der Olympiasieg für das deutsche Paradeboot. Was der Achter im Rudern ist, ist der Vierer bei den Kanuten. Die Weltmeister wollen ihre Dominanz der vergangenen Jahre vergolden - und dazu … © getty 19/23 ... Oldie Ronald Rauhe einen perfekten Abschied auf der großen Bühne bereiten. Die Probleme beim Bootstransport vor den Spielen dürften vergessen sein. © getty 20/23 ALEXANDER ZVEREV (Tennis): Der 24 Jahre alte Hamburger hat den größten Triumph seiner bisherigen Karriere vor Augen. Nach dem Paukenschlag im Halbfinale gegen Tour-Dominator Novak Djokovic geht Zverev als Favorit ins Finale gegen … © getty 21/23 ... Karen Chatschanow: "Ich hoffe, dass ich Gold für Deutschland mitbringen kann." Es geht auch um den ersten Olympiasieg für den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Männer-Einzel überhaupt. Vor 21 Jahren in Sydney hatte Tommy Haas Silber gewonnen. © getty 22/23 EMMA HINZE (Bahnrad): Aus dem Schatten von Kristina Vogel ist Emma Hinze längst herausgesprintet. Sprint, Teamsprint, Keirin - gleich drei Mal fuhr die Cottbuserin bei der Heim-WM in Berlin ins Regenbogentrikot. © getty 23/23 CLEMENS WICKLER / JULIUS THOLE (Beachvolleyball): Zugegebenermaßen müsste schon sehr viel passieren, dass unsere beiden deutschen Beachvolleyballer bei ihrem Olympia-Debüt auf Anhieb die Goldmedaille holen. Aber man darf ja träumen.

Tischtennis: 1x Bronze, Frauen und Männer im Viertelfinale

Nach dem Ausscheiden von Timo Boll (Achtelfinale) und Petrissa Solja (3. Runde) lag die Einzel-Hoffnung auf Dimitrij Ovtcharov, der vielleicht das beste Tischtennis seiner Karriere spielt. Im Halbfinale scheiterte der ehemals Weltranglistenerste denkbar knapp am späteren Olympiasieger Ma Long, ehe er im Duell um Platz drei noch eine Schippe drauflegte und sich überragend Bronze sicherte. In den Teamwettbewerben winken zudem noch weitere Medaillen.

Turnen: Bisher keine Medaille

Mit einer deutschen Medaille hatten im Vorhinein nur die wenigsten gerechnet, vielmehr ging es darum, sich anständig zu verkaufen. Elisabeth Seitz tat das mit einem tollen fünften Platz am Stufenbarren allemal und vielleicht hat Lukas Dauser am Barren tatsächlich noch die Sensation in petto.