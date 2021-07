Olympia - Geimpft, immun und "positiv negativ": Alfons Hörmann und "Team D" startklar in Tokio

Alfons Hörmann und das "Team D" haben ihr Olympia-Abenteuer begonnen - über die deutschen Aussichten redet der DOSB-Präsident, über sich selbst weniger.

Tokio (SID) Alles startklar für das Unternehmen "Big in Japan"! Die deutsche Olympia-Delegation hat sich kerngesund in Tokio angemeldet, für den Chef de Mission sind negative Tests eine total positive Sache - und der angezählte DOSB-Präsident Alfons Hörmann zeigt sich zwar mitunter patzig, aber auch sehr kampfbereit: Das "Team D" geht den Auftakt so ungewöhnlicher Sommerspiele geschlossen wie optimistisch an.

"Es werden andere Spiele, als wir sie bislang kennen. So etwas hat es noch nie gegeben und wird es hoffentlich auch nicht mehr geben", sagte Hörmann bei der deutschen Start-PK im Olympischen Dorf. Seine Erwartungen an "Corona-Olympia" sind dennoch groß, an sein Team wie auch an das Sportfest im Ganzen.

"Diese Spiele werden dazu führen, dass der Sport so sehr im Vordergrund steht wie lange nicht mehr", sagte der 60-Jährige. Seine Hoffnung: Olympia werde "dafür sorgen, dass viele Kinder nach der Pandemie die Rückkehr in den Sport besser schaffen".

Ein großer Teil der deutschen Athleten und Athletinnen empfindet derweil eine gehörige Portion Glück, bei Olympia dabeizusein, teilte Missionschef Dirk Schimmelpfennig mit. "Die Athleten sind sehr erleichtert, wenn sie endlich ins Dorf einziehen, dass die ganze Anforderungen für die Reise nach Japan erledigt sind", sagte er: "Und sie sind glücklich, dass alle Tests bislang positiv ausgefallen sind."

Letzteres klang unglücklich, die Botschaft war aber dennoch klar: Ausschließlich negative Tests sind das erhofft positive Ergebnis - und Grundvoraussetzung loszulegen. Genaue Zahlen nannte Hörmann. "Bislang gab es bei unseren 432 Athleten und 306 Betreuern keinen einzigen Covid-Fall. Wir werden alles daran setzten, dass das so bleibt", sagte er. 95 Prozent der deutschen Athleten seien komplett geimpft.

© getty Alfons Hörmann ist bereit für Olympia.

Hörmann immun gegen Kritik an seiner Rolle

Immun gegen Kritik an seiner Rolle als Delegationsleiter zeigte sich Hörmann, immerhin ein DOSB-Chef auf Abruf. Trotz aller Diskussionen habe er keine Bedenken, das deutsche Team in Tokio angemessen anzuführen. "Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in der Konstellation wie geplant bleiben", sagte Hörmann. Die Turbulenzen der vergangenen Wochen führten zur "keiner Beeinträchtigung" seiner Funktion.

Angesichts der Affäre um einen anonymen Brief, in dem ihm Führungsmängel ("Kultur der Angst") vorgeworfen worden waren, hatte Hörmann seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Dass er dennoch die Mannschaft anführen will, sorgte für Unmut.

Die Frage, ob er nicht doch im Dezember noch einmal als DOSB-Präsident kandidieren wolle, wies Hörmann rigoros ab. "Ich werde in den nächsten 14 Tagen keine weiteren Antworten zur Sportpolitik in Deutschland geben, weil wir uns hundertprozentig auf Tokio und den Erfolg des Team D konzentrieren", sagte Hörmann im Basta!-Ton.

Und der Erfolg soll laut Schimmelpfennig auf jeden Fall kommen - auch wenn der Start ähnlich rumpelig verlaufen sollte wie vor fünf Jahren. "Wir bewerten die Spiele nach Abschluss der Spiele", sagte er: "Wenn es zunächst deutlich besser läuft als in Rio, ist das schön. Wenn es nicht besser läuft, werden wir einen langen Atem haben und beharrlich unser Konzept umsetzen."