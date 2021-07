Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele stehen endlich in den Startlöchern. Wir beantworten für Euch die Frage, wann die Eröffnungsfeier in Tokio beginnt.

Die Olympischen Spiele live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Der historische Fackellauf begann bereits am 25. März in J-Village in der Präfektur Fukushima und soll mit dem Anzünden des Kessels in Tokio beendet werden. Jedoch ist es nicht der typische Fackellauf, wie Olympia-Fans ihn kennen. Wegen der Corona-Pandemie gab es diesbezüglich einige Änderungen.

So ist der Lauf - anders als bei den Olympischen Spielen davor - in diesem Jahr nicht in den öffentlichen Straßen zu sehen, sondern es gab lediglich private Zeremonien, an denen die eigentlich geplanten Fackelläufer teilnehmen. In den vergangenen Monaten war der Fackellauf coronabedingt sogar mehrmals unterbrochen worden.

Olympia 2021: Um wie viel Uhr beginnt die Eröffnungsfeier?

Die Eröffnungsfeier, bei der die Fackel schließlich im Olympiastadion ankommt, findet am Freitag, den 23. Juli, in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Die Zeremonie beginnt um 20 Uhr Ortszeit, in Deutschland seht Ihr die Feier also um 13 Uhr (MEZ).

Traditionell startet bei der Eröffnungsfeier das griechische Team als erstes ins Olympiastadion, darauf folgen das Flüchtlingsteam, das französische und das amerikanische Team. Wer für Deutschland die Fahne tragen wird, ist noch nicht bekannt.

Olympisches Feuer: Ali, ein Pfeil und jede Menge Gänsehaut © getty 1/21 Die Entzündung des Olympischen Feuers steht seit jeher für die offizielle Eröffnung der Spiele. Entsprechend groß fällt die Zeremonie aus. SPOX wirft einen Blick auf die Anzünder seit Montreal 1976 © getty 2/21 Stephane Prefontaine und Sandra Henderson kommt 1976 die Ehre zu, das Olympische Feuer zu entzünden. Die Aufregung ist den Teenagern dabei deutlich anzusehen © imago 3/21 Sergey Belov (r.) bekommt 1980 in Moskau das Feuer für die letzten Meter überreicht. Ob der Fotograf aufgrund seiner Sehschwäche so nah ran muss? © getty 4/21 Rafer Johnson, der 24 Jahre zuvor in Rom den Zehnkampf für sich entscheiden konnte, muss sich in Los Angeles strecken (und festhalten), um das Feuer zu entfachen © getty 5/21 Vier Jahre später sind es gar drei Sportler, die gemeinsam für Jubelstürme auf den Rängen sorgen ... © getty 6/21 Chung Sun-man, Sohn Mi-chung und Kim Won-tak stehen 1988 in Seoul auf einer Säule, an deren Spitze sich das Feuer immer weiter erhebt © getty 7/21 Mit drei Medaillen bei Paralympischen Spielen im Gepäck sorgt Antonio Rebollo 1992 in Barcelona dafür, dass die Fans ein besonderes Highlight zu sehen bekommen © getty 8/21 Mit einem brennenden Pfeil entfacht der Spanier die Olympische Flamme - Gänsehaut garantiert © getty 9/21 Die gibt es auch in Atlanta! Ali hatte 1960 Olympisches Gold gewonnen. Über zwei Jahrzehnte später ist es der beste Boxer aller Zeiten, der die Fackel 1996 präsentiert © getty 10/21 Das Entfachen des Feuers durch Ali ist ein Bild für die Ewigkeit. Ein Moment, den wohl niemand, der ihn erlebt hat, vergessen wird © getty 11/21 Cathy Freeman kann auf große Leistungen bei den Olympischen Spielen zurückblicken. Nachdem sie 1996 bereits Silber über 400 Meter gewinnen konnte ... © getty 12/21 ... sichert sie sich nach der Entzündung des Olympischen Feuers 2000 in Sydney auch noch Gold über die gleiche Strecke. Da kann man sich nur verbeugen © getty 13/21 Jetzt aber schnell! Nikolaos Kaklamanakis hat es 2004 in Athen richtig eilig. Ob es am Zeitplan der Eröffnungsfeier in Athen liegt? © getty 14/21 Wer weiß. Am Ende einer langen Treppe muss er jedenfalls nur noch kurz die Flamme an ein futurisches Kunstwerk halten ... © getty 15/21 ... und schon sind die Olympischen Spiele 2004 offiziell eröffnet. Der Anblick ist allerdings gewöhnungsbedürftig © getty 16/21 Turnlegende Li Ning verzichtet vier Jahre danach in Peking einfach auf eine Treppe - und rennt am Dach des Stadions Richtung Olympisches Feuer © getty 17/21 Das Resultat kann sich sehen lassen. Auch das Feuerwerk ist nicht von schlechten Eltern © getty 18/21 Callum Airlie, Jordan Duckitt, Desiree Henry, Katie Kirk, Cameron MacRitchie, Aidan Reynolds und Adelle Tracey? So viele junge Athleten? Ja © getty 19/21 In London wird die Zeremonie zur Massenveranstaltung. Den Fans gefällt es - und das Werk der jungen Damen und Herren versteht es zu beeindrucken © getty 20/21 Das Olympische Feuer in Rio entzündete der frühere Marathonläufer Vanderlei de Lima, der 2004 unter tragischen Umständen Gold verloren hatte © getty 21/21 Da ist das Ding! Die schimmernde, in sich drehende Konstruktion von Rio musste man gesehen haben. Sensationell!

Olympia 2021: Übertragung im TV und Livestream

Es gibt einige Möglichkeiten, wir Ihr die diesjährigen Olympischen Spiele, die größtenteils ohne Zuschauer über die Bühne gehen, live verfolgen könnt. Im Free-TV etwa überträgt Eurosport zahlreiche Wettbewerbe, zudem sind auch die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich.

Die ARD und das ZDF bieten zudem täglich einen Livestream an. Diese findet Ihr entweder bei Sportschau.de oder in der ZDFMediathek.

Eurosport hingegen bietet auf Eurosport 1 und Eurosport 2 olympischen Spitzensport an. Einige Bewerbe sind jedoch auch nur im kostenpflichtigen Eurosport-Player (Livestream) zu sehen.

Falls Ihr Kunden bei DAZN seid, könnt Ihr diesen sogar aufrufen. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, auf beide Sender im Eurosport-Player zuzugreifen.

Das dafür benötigte DAZN-Abonnement kostet im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro. Als Neu-Kunden habt vor der ersten Zahlung die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang gratis zu testen.

Olympia kurios: Einer macht einen Sitzstreik - einer nimmt das Auto © imago images 1/16 Die Olympischen Spiele in Japan werfen ihre Schatten voraus. Grund genug, den Blick schweifen zu lassen. Das Motto? Es gibt nichts, was es nicht gibt © getty 2/16 Guter Plan, schlechte Ausführung: Reebok investierte vor den Spielen 1992 mehr als 30 Millionen US-Dollar in eine Werbekampagne für die US-Zehnkämpfer Dan O’Brien und Dave Johnson. Das Problem an der Sache? Dan schaffte es gar nicht erst nach Barcelona © getty 3/16 Dumm gelaufen, Teil 2: Paraskevi Papachristou dachte sich kurz vor den Spielen 2012 in London, dass es eine gute Idee wäre, via Twitter die afrikanischen Einwanderer in Griechenland zu beschimpfen. Das Resultat? Papachristou erlebte Olympia nur vor dem TV © getty 4/16 Viele Menschen verlieren mit zunehmendem Alter ihre Trotzigkeit. Byun Jong-Il jedoch nicht. Der Boxer aus Südkorea wurde disqualifiziert - und ließ einen Sitzstreik folgen. Er blieb sogar sitzen, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde. Kann man so machen © getty 5/16 Das Erwachsenwerden ist beim Turnen bekanntlich so eine Sache. Hin und wieder wird deshalb beim Alter etwas nachgeholfen - zumindest bei der Auswahl der Sportlerinnen. Beispiel gefällig? Dong Fangxiao. Die Bronzemedaille von Sydney 2000? Weg! © getty 6/16 Thomas Hamilton-Brown musste sich 1936 einem umstrittenen Urteil beugen. Er akzeptierte die Pleite im Boxring und schlug sich über Nacht den Magen voll. Als er am Tag darauf doch eine Runde weiter war, wog er fünf Pfund zu viel - und wurde disqualifiziert © getty 7/16 Wim Esajas war im Jahr 1960 der erste Sportler seines Landes, der es zu den Spielen schaffte. Mehr war nicht drin. Das Ziel der 800 Meter erreichte er in Rom nie. Esajas verschlief den Lauf. Ein Betreuer hatte ihm die falsche Startzeit mitgeteilt © getty 8/16 Ob Fred Lorz auch ein Schläfchen eingeschoben hatte, ist nicht überliefert. Der Sieg beim Marathon dürfte aber sein einfachster gewesen sein. Zunächst war er 1904 14 Kilometer gelaufen, dann nahm er einfach ein Auto. Einige Zuschauer verpfiffen ihn jedoch © getty 9/16 Eddie Hart und Rey Robson? Sahen ihren Lauf über die 100 Meter im Olympischen Dorf in München im Fernsehen. Wie es so weit kommen konnte? US-Coach Stan Wright hatte ihnen die falsche Zeit mitgeteilt. Als Trost gab es über die 4x100 Meter immerhin Gold © getty 10/16 Mikha Singh sah seinen Lauf zwar nicht in der Glotze, allerdings wäre ihm dies im Nachhinein vielleicht sogar lieber gewesen. Locker in Führung liegend, begann er über die 400 Meter bereits vor dem Ziel zu jubeln. Drei Gegner bedankten sich artig © getty 11/16 Zu frühes Jubeln ist nie eine gute Idee. Der Einfall der spanischen Basketballerinnen und Basketballer vor den Spielen in Peking war allerdings nicht wirklich besser. Der Plan: Chinesisch aussehen. Die Ausführung: Dilettantisch. Das Medienecho: Verheerend © getty 12/16 Das Medienecho auf die Leistung des Dream Teams in Athen 2004 war allerdings auch nicht besser. Zwar fehlten einige Spieler, jedoch war das Team hochkarätig besetzt. Deshalb tat die Pleite gegen Puerto Rico richtig weh. Das Abschneiden übrigens auch © getty 13/16 Maurice Greene + Shawn Crawford + Justin Gatlin + Coby Miller = Gold über 4x100 Meter in Athen? Von wegen. Wie genau die vier US-Sprinter die Medaille wegwerfen könnten, war vorher nicht klar. Die Antwort gab die Übergabe des Staffelholzes © getty 14/16 Der US-Amerikaner Matthew Emmons hätte als erster Schütze zwei Goldmedaillen bei einer Olympiade gewinnen können. Hätte er nicht bei seinem finalen Schuss die falsche Scheibe ins Visier genommen. Von Rang eins auf acht in einem Wimpernschlag © getty 15/16 Die Schlusssirene markierte den Sieg der US-Basketballer. Die Schiris hatten jedoch ein Problem mit der Uhr erkannt, der Angriff der UdSSR wurde wiederholt. Das Ergebnis? Unverändert. Und wieder war die Uhr defekt. Im dritten Versuch traf dann die UdSSR © getty 16/16 Roy Jones Jr. schaffte es 1988 in Seoul seinen Gegner nach allen Regeln im Ring zu zerlegen. Am Ende standen 86 Treffern des US-Amerikaners nur 32 seines Gegners gegenüber. Das Problem? Dieser war Koreaner - und gewann bei drei von fünf Punktrichtern

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen