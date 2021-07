In wenigen Tagen gehen in Japan die Olympischen Sommerspiele von Tokio los. Um die Medaillen im Fußball kämpft unter anderem auch der frühere Welt- und Europameister Spanien. Hier erfahrt Ihr, mit welchem Kader die Spanier bei Olympia auftreten.

Die Olympischen Spiele live sehen? Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Spanien bei Olympia 2021: Wann geht es los?

Am Freitag, den 23. Juli, werden in Tokio die Olympischen Spiele eröffnet. Zwei Tage davor beginnen jedoch bereits die ersten Wettbewerbe in der japanischen Hauptstadt. Die Herren-Fußballer bestreiten am Donnerstag, den 22. Juli, den ersten Gruppenspieltag.

Unter den 16 für Olympia qualifizierten Nationen ist auch der frühere Europa- und Weltmeister Spanien. Dieser muss im ersten Spiel der Gruppe C gegen den Afrika-Cup-Rekordsieger Ägypten ran. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel in Sapporo angepfiffen.

Nach dem Heimsieg bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona 1992 sind die spanischen Fußballer heiß auf die nächste Goldmedaille. Mit einem Blick auf den Kader merkt man auch, dass die Seleccion motiviert ist.

© getty Bei der EM war für Spanien im Halbfinale gegen Italien Schluss.

Spanien bei Olympia 2021: Kader für das olympische Fußballturnier in Tokio

Luis de la Fuente übernimmt in Tokio die Trainerrolle und wird beim Turnier einen 18-Mann-Kader zur Verfügung haben. 22 sind im vorläufigen Kader, dieser wird vor dem Turnierstart noch gekürzt.

Etablierte Stars, Barca- und Real-Madrid-Spieler - Spanien macht bei Olympia ernst. Sechs Spieler, die bereits vor wenigen Wochen bei der Europameisterschaft mit Spanien das Halbfinale erreicht hatten, sind auch in Japan wieder mit dabei. Neben Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri und Mikel Oyarzabal ist auch Leipzig-Star Dani Olmo frühzeitig nach der EM wieder im spanischen Dress aktiv.

Bis auf Rafa Mir, der in England bei den Wolverhampton Wanderers spielt, und Dani Olmo stehen alle Kaderspieler bei einem spanischen Verein unter Vertrag.

Position Name Verein TOR Unai Simon Athletic Bilbao TOR Alvaro Fernandez SD Huesca TOR Alex Domínguez UD Las Palmas ABWEHR Pau Torres Villarreal ABWEHR Eric Garcia FC Barcelona ABWEHR Oscar Mingueza FC Barcelona ABWEHR Jesus Vallejo Real Madrid ABWEHR Juan Miranda Betis Sevilla ABWEHR Oscar Gil Espanyol Barcelona MITTELFELD/ANGRIFF Martin Zubimendi Real Sociedad MITTELFELD/ANGRIFF Pedri FC Barcelona MITTELFELD/ANGRIFF Mikel Merino Real Sociedad MITTELFELD/ANGRIFF Carlos Soler Valencia MITTELFELD/ANGRIFF Dani Ceballos Real Madrid MITTELFELD/ANGRIFF Jon Moncayola CA Osasuna MITTELFELD/ANGRIFF Marc Cucurella FC Getafe MITTELFELD/ANGRIFF Dani Olmo RB Leipzig MITTELFELD/ANGRIFF Mikel Oyarzabal Real Sociedad MITTELFELD/ANGRIFF Bryan Gil Sevilla MITTELFELD/ANGRIFF Javi Puado Espanyol Barcelona MITTELFELD/ANGRIFF Marco Asensio Real Madrid MITTELFELD/ANGRIFF Rafa Mir Wolverhampton Wanderers

Olympia 2021 in Tokio: Alle Infos zu den Sportstätten © getty 1/42 Vom 23. Juli bis zum 8. August messen sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die besten Sportler der Welt. 339 Medaillenentscheidungen werden an verschiedenen Orten durchgeführt. SPOX zeigt Euch die olympischen Sportstätten. (Quelle: sportschau.de) © getty 2/42 OLYMPIASTADION TOKIO | Eröffnungs- / Schlusszeremonie, Leichtathletik, Fußball | 60.000 Plätze | Im Dezember 2019 eröffnet | 1,3 Milliarden Euro teuer © getty 3/42 TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM | Tischtennis | 10.000 Plätze | 1954 eröffnet und 1990 renoviert © getty 4/42 YOYOGI NATIONAL STADIUM | Handball, Badminton | 10.200 Plätze | 1964 eröffnet © getty 5/42 NIPPON BUDOKAN TOKIO | Judo, Karate | 11.000 Plätze | 1964 eröffnet © getty 6/42 TOKYO INTERNATIONAL FORUM | Gewichtheben | 5.000 Plätze | 1996 eröffnet © getty 7/42 KOKUGIKAN ARENA TOKIO | Boxen | 7.300 Plätze | 1985 eröffnet © getty 8/42 EQUESTRIAN PARK TOKIO | Reiten | 9.300 Plätze | 1964 eröffnet © getty 9/42 MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA TOKIO | Badminton, Moderner Fünfkampf | 7.200 Plätze | 2017 eröffnet © getty 10/42 TOKYO STADIUM | Fußball, Moderner Fünfkampf, Rugby | 48.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 11/42 MUSASHINONOMORI PARK TOKIO | Radsport | 38,5 Hektar groß | 2000 eröffnet | Quelle: tokyo-park.or.jp © getty 12/42 ARIAKE ARENA | Volleyball | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 13/42 ARIAKE GYMNASTICS CENTRE TOKIO | Turnen | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 14/42 ARIAKE URBAN SPORTS PARK | BMX, Skateboard | 5.000 bis 7.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 15/42 ARIAKE TENNIS PARK TOKIO | Tennis | 19.900 Plätze | 1987 eröffnet © getty 16/42 ODAIBA MARINE PARK TOKIO | Freiwasserschwimmen, Triathlon | 5.500 Plätze | 2020 eröffnet © getty 17/42 SHIOKAZE PARK | Beachvolleyball | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 18/42 AOMI URBAN SPORTS PARK TOKIO | 3x3 Basketball, Sportklettern | 7.100 / 8.400 Plätze | 2020 eröffnet © getty 19/42 OI HOCKEY STADIUM | Hockey | 15.000 Zuschauer | 2019 eröffnet © getty 20/42 SEA FOREST CROSS-COUNTRY COURSE TOKIO | Reiten | 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 21/42 SEA FOREST WATERWAY | Kanurennsport, Rudern | 12.800 / 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 22/42 KASAI CANOE SLALOM CENTRE TOKIO | Kanuslalom | 7.500 Plätze | 2019 eröffnet © getty 23/42 YUMENOSHIMA PARK ARCHERY TOKIO | Bogenschießen | 5.600 Plätze | 2019 eröffnet © getty 24/42 TOKYO AQUATICS CENTRE | Schwimmen | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 25/42 TATSUMI WATER POLO CENTRE TOKIO | Wasserball | 4.700 Plätze | 1993 eröffnet © getty 26/42 MAKUHARI MESSE HALL TOKIO | Ringen, Taekwondo, Fechten | 10.000 / 7.000 Plätze | 1989 eröffnet © getty 27/42 SAPPORO ODORI PARK | Marathon, Gehen | 7,8 Hektar groß | 1978 eröffnet © getty 28/42 TSURIGASAKI SURFING BEACH CHIBA | Surfen | 6.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 29/42 SAITAMA SUPER ARENA TOKIO | Basketball | 21.000 Plätze | 2000 eröffnet © IMAGO / AFLOSPORT 30/42 ASAKA SHOOTING RANGE TOKIO | Schießen | 800 - 3.200 Plätze | 2020 eröffnet © IMAGO / Kyodo News 31/42 KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB TOKIO | Golf | 25.000 Plätze | 1929 eröffnet © getty 32/42 ENOSHIMA YACHT HARBOUR TOKIO | Segeln | 3.600 Plätze | 1964 eröffnet © getty 33/42 IZU VELODROME TOKIO | Bahnradsport | 3.600 Plätze | 2011 eröffnet © getty 34/42 IZU MOUNTAINBIKE COURSE TOKIO | Mountainbike | 11.500 Plätze | 2010 eröffnet © getty 35/42 FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY TOKIO | Straßenradsport | 22.000 Plätze | 1965 eröffnet © getty 36/42 FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 14.300 Plätze | 1986 eröffnet © getty 37/42 YOKOHAMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 35.000 Plätze | 1978 eröffnet © getty 38/42 SAPPORO DOME | Fußball | 41.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 39/42 MIYAGI STADIUM | Fußball | 49.000 Plätze | 2000 eröffnet © getty 40/42 IBARAKI KASHIMA STADIUM | Fußball | 40.000 Plätze | 1993 eröffnet © getty 41/42 SAITAMA STADIUM | Fußball | 64.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 42/42 INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA | Fußball | 72.000 Zuschauer | 1998 eröffnet

Olympia 2021: Der Spielplan der Gruppe C im Überblick

In der Gruppe C kämpfen neben Spanien auch Ägypten, Argentinien und Australien um den Einzug in die K.o.-Runde. Direkt nach dem Auftaktspiel zwischen Ägypten und Spanien treten in Sapporo der Copa-America-Gewinner Argentinien und Australien aufeinander.