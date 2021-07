Olympia 2021 live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Bei den Olympischen Spielen in Tokio gibt es keinen Ruhetag. Auch am Donnerstag geht es in vielen Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze. Zeitplan, Sportarten sowie Übertragung im TV und Livestream - wir liefern Euch die Infos zum Tag.

Olympia 2021 heute live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten

Am Donnerstag, 29. Juli, stehen beiden Olympischen Spielen in Tokio 23 Medaillenentscheidungen an. Unter anderem wird im Rudern, Judo, Schießen, Schwimmen und Kunstturnen um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Die deutsche Hockey-Männer spielen gegen Südafrika um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale, über 800 m Freistil will sich Schwimmer Florian Wellbrock seinen Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen und Judoka Anna-Maria Wagner startet als Weltmeisterin in das Turnier im Halbschwergewicht. Dazu spielen die Golfer ihre erste von vier Runden.

Das alles und noch viel mehr gibt es bei den Olympischen Spielen am Donnerstag, den 29. Juli.

© getty Florian Wellbrock will eine Medaille über 800m Freistil gewinnen.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Donnerstag, 29. Juli (Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 00.30 Uhr Golf - Einzel 1. Runde Männer 01.30 Uhr Rudern - Zweier ohne Finale B Männer 01.40 Uhr Rudern - Zweier ohne Finale B Frauen 01.50 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale B Mixed 02.00 Uhr Badminton - Einzel Achtelfinale Frauen 02.00 Uhr Badminton - Doppel Viertelfinale Männer 02.00 Uhr Badminton - Mixed Halbfinale Mixed 02.00 Uhr Schießen - Sportpistole Qualifikation, Präzisionsrunde Frauen 02.00 Uhr Schießen - Trap Qualifikation, Schnellfeuerrunde Frauen 02.00 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale B Frauen 02.00 Uhr Rugby - Frankreich vs. Fidschi Vorrunde, Gruppe B Frauen 02.00 Uhr Beachvolleyball - Sarah Sponcil/Kelly Claes vs. Gaudencia Makokha/Brackcides Khadambi Vorrunde, Gruppe D Frauen 02.00 Uhr Volleyball - Italien vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe B Frauen 02.00 Uhr Handball - Niederlande vs. Angola Vorrunde, Gruppe A Frauen 02.18 Uhr Rudern - Zweier ohne Finale Männer 02.30 Uhr Rudern - Zweier ohne Finale Frauen 02.30 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 23. Duell Männer 02.30 Uhr Rugby - Kanada vs. Brasilien Vorrunde, Gruppe B Frauen 02.30 Uhr Hockey - Indien vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe A Männer 02.43 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 24. Duell Männer 02.50 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale Männer 02.56 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 23. Duell Frauen 03.00 Uhr BMX - Rennen 3. Viertelfinale Männer 03.00 Uhr BMX - Rennen 4. Viertelfinale Männer 03.00 Uhr BMX - Rennen 2. Viertelfinale Männer 03.00 Uhr BMX - Rennen 1. Viertelfinale Männer 03.00 Uhr Rugby - USA vs. China Vorrunde, Gruppe C Frauen 03.00 Uhr Basketball - Kanada vs. Südkorea Vorrunde, Gruppe A Frauen 03.00 Uhr Beachvolleyball - Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes vs. Anouk Verge-Depre/Joana Heidrich Vorrunde, Gruppe A Frauen 03.00 Uhr Wasserball - Ungarn vs. Südafrika Vorrunde, Gruppe A Männer 03.00 Uhr Hockey - Belgien vs. Kanada Vorrunde, Gruppe B Männer 03.09 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 24. Duell Frauen 03.10 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale Frauen 03.21 Uhr BMX - Rennen 1. Viertelfinale Frauen 03.22 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 12. Duell Männer 03.30 Uhr Rudern - Einer 1. Halbfinale Frauen 03.30 Uhr Schwimmen - 800m Freistil Finale Männer 03.30 Uhr Rugby - Australien vs. Japan Vorrunde, Gruppe C Frauen 03.35 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 12. Duell Frauen 03.44 Uhr Schwimmen - 200m Brust Finale Männer 03.48 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 25. Duell Männer 03.50 Uhr Rudern - Einer 2. Halbfinale Frauen 03.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Russisches Olympisches Komitee vs. Ägypten Viertelfinale Frauen 03.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Japan vs. USA Viertelfinale Frauen 03.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Frankreich vs. Kanada Viertelfinale Frauen 03.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Ungarn vs. Italien Viertelfinale Frauen 03.53 Uhr Schwimmen - 100m Freistil 1. Halbfinale Frauen 03.58 Uhr Schwimmen - 100m Freistil 2. Halbfinale Frauen 04.00 Uhr Tennis - Mixed Viertelfinale Mixed 04.00 Uhr Tennis - Einzel Viertelfinale Männer 04.00 Uhr Tennis - Doppel Halbfinale Frauen 04.00 Uhr Rudern - Einer 1. Halbfinale Männer 04.00 Uhr Tennis - Einzel Halbfinale Frauen 04.00 Uhr Tischtennis - Einzel Halbfinale Frauen 04.00 Uhr Rugby - Russisches Olympisches Komitee vs. Großbritannien Vorrunde, Gruppe A Frauen 04.00 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Zhenzhao Ma vs. Bernadette Graf 1. Runde Frauen 04.00 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Shah Hussain Shah vs. Ramadan Darwish 1. Runde Männer 04.00 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Alexander Chyschniak vs. Yuito Moriwaki Achtelfinale Männer 04.00 Uhr Beachvolleyball - Philip Dalhausser/Nicholas Lucena vs. Nicolas Capogrosso/Julian Amado Azaad Vorrunde, Gruppe D Männer 04.00 Uhr Handball - Spanien vs. Brasilien Vorrunde, Gruppe B Frauen 04.00 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 26. Duell Männer 04.03 Uhr BMX - Rennen 2. Viertelfinale Frauen 04.04 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 1. Halbfinale Männer 04.05 Uhr Volleyball - Südkorea vs. Dominikanische Republik Vorrunde, Gruppe A Frauen 04.06 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Karla Prodan vs. Jovana Pekovic 1. Runde Frauen 04.06 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Shady Elnahas vs. Ivan Remarenco 1. Runde Männer 04.10 Uhr Rudern - Einer 2. Halbfinale Männer 04.11 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 2. Halbfinale Männer 04.12 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Anastasia Turchin vs. Vanessa Chala 1. Runde Frauen 04.12 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Zelym Kotsoiev vs. Alexandre Iddir 1. Runde Männer 04.14 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 25. Duell Frauen 04.15 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Francisco Daniel Veron vs. Euri Cedeno Martinez Achtelfinale Männer 04.18 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Nefeli Papadakis vs. Hyunji Yoon 1. Runde Frauen 04.18 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Otgonbaatar Lkhagvasuren vs. Grigori Minaskin 1. Runde Männer 04.20 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale C Männer 04.24 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Beata Pacut vs. Sarah Myriam Mazouz 1. Runde Frauen 04.24 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Benjamin Fletcher vs. Mukhammadkarim Khurramov 1. Runde Männer 04.27 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 26. Duell Frauen 04.28 Uhr Schwimmen - 200m Schmetterling Finale Frauen 04.30 Uhr Rudern - Leichter Doppelzweier Finale C Frauen 04.30 Uhr Rugby - Neuseeland vs. Kenia Vorrunde, Gruppe A Frauen 04.30 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Marie Branser vs. Alexandra Babinzewa 1. Runde Frauen 04.30 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Toma Nikiforov vs. Rafael Buzacarini 1. Runde Männer 04.30 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Arman Dartschinjan vs. Andrej Csemez Achtelfinale Männer 04.30 Uhr Wasserball - Spanien vs. Kasachstan Vorrunde, Gruppe B Männer 04.36 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Karen Leon vs. Patricia Sampaio 1. Runde Frauen 04.37 Uhr Schwimmen - 100m Freistil Finale Männer 04.40 Uhr Rudern - Einer Halbfinale C/D 1. Halbfinale Männer 04.40 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 13. Duell Männer 04.42 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Munkhtsetseg Otgon vs. Inbar Lanir 1. Runde Frauen 04.42 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Karl-Richard Frey vs. Mikita Swirid 1. Runde Männer 04.45 Uhr BMX - Rennen 3. Viertelfinale Frauen 04.45 Uhr Hockey - Südafrika vs. Deutschland Vorrunde, Gruppe B Männer 04.48 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Aleksandar Kukolj vs. Tevita Takayawa 1. Runde Männer 04.48 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Younes Nemouchi vs. Eumir Marcial Achtelfinale Männer 04.50 Uhr Rudern - Einer Halbfinale C/D, 2. Halbfinale Männer 04.53 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 13. Duell Frauen 04.54 Uhr Schwimmen - 200m Brust 1. Halbfinale Frauen 04.56 Uhr Judo - Halbschwergewicht Achtelfinale Frauen 05.00 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) 5. Wettfahrt Mixed 05.00 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) 6. Wettfahrt Mixed 05.00 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) 4. Wettfahrt Mixed 05.00 Uhr Rudern - Einer Halbfinale C/D, 1. Halbfinale Frauen 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 12. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 11. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 10. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Finn-Dinghy 6. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Finn-Dinghy 5. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Laser 8. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - 470er 4. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - 470er 3. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - 470er 4. Wettfahrt Frauen 05.00 Uhr Segeln - 470er 3. Wettfahrt Frauen 05.00 Uhr Segeln - 49er 5. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - 49er 6. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 10. Wettfahrt Frauen 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 11. Wettfahrt Frauen 05.00 Uhr Segeln - Windsurfen 12. Wettfahrt Frauen 05.01 Uhr Schwimmen - 200m Brust 2. Halbfinale Frauen 05.03 Uhr Judo - Halbschwergewicht Achtelfinale Männer 05.03 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Bakhodir Jalolov vs. Mahammad Abdullayev Achtelfinale Männer 05.06 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 27. Duell Männer 05.08 Uhr Schwimmen - 200m Lagen 1. Halbfinale Männer 05.10 Uhr Rudern - Einer Halbfinale C/D, 2. Halbfinale Frauen 05.14 Uhr Schwimmen - 200m Lagen 2. Halbfinale Männer 05.15 Uhr Hockey - Niederlande vs. Großbritannien Vorrunde, Gruppe B Männer 05.18 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Satish Kumar vs. Ricardo Brown Achtelfinale Männer 05.19 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 28. Duell Männer 05.31 Uhr Schwimmen - 4x200m Freistil Finale Frauen 05.32 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 27. Duell Frauen 05.35 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Platzierungsrunde 5-8 Frauen 05.35 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Zotne Rogawa vs. Frazer Edward Clark Achtelfinale Männer 05.45 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 28. Duell Frauen 05.51 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Sijowusch Suchurow vs. Mourad Aliev Achtelfinale Männer 05.58 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 14. Duell Männer 06.02 Uhr Judo - Halbschwergewicht Viertelfinale Frauen 06.05 Uhr Segeln - Laser 7. Wettfahrt Männer 06.06 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Buse Naz Cakiroglu vs. Tursunoy Rakhimova Achtelfinale Frauen 06.09 Uhr Judo - Halbschwergewicht Viertelfinale Männer 06.11 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 14. Duell Frauen 06.15 Uhr Segeln - Laser Radial 7. Wettfahrt Frauen 06.24 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 11. Duell Männer 06.24 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Irish Magno vs. Jutamas Jitpong Achtelfinale Frauen 06.37 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 12. Duell Männer 06.39 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Ornella Havyarimana vs. Nina Radovanovic Achtelfinale Frauen 06.40 Uhr Basketball - Slowenien vs. Japan Vorrunde, Gruppe C Männer 06.50 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 11. Duell Frauen 06.54 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Giordana Sorrentino vs. Hsiao-Wen Huang Achtelfinale Frauen 06.55 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Halbfinale Frauen 07.00 Uhr Kanuslalom - Slalom Canadier Einer Halbfinale Frauen 07.00 Uhr Wasserball - USA vs. Italien Vorrunde, Gruppe A Männer 07.03 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 12. Duell Frauen 07.15 Uhr Segeln - Laser Radial 8. Wettfahrt Frauen 07.15 Uhr Handball - Japan vs. Südkorea Vorrunde, Gruppe A Frauen 07.16 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 6. Duell Männer 07.20 Uhr Volleyball - Serbien vs. Kenia Vorrunde, Gruppe A Frauen 07.29 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 6. Duell Frauen 07.30 Uhr Schießen - Trap Finale Frauen 08.00 Uhr Tischtennis - Einzel Halbfinale Männer 08.00 Uhr Beachvolleyball - Karla Borger/Julia Sude vs. Katja Stam/Raisa Schoon Vorrunde, Gruppe A Frauen 08.10 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Kampf um Platz 5 Frauen 08.10 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Kampf um Platz 7 Frauen 08.30 Uhr Schießen - Trap Finale Männer 08.30 Uhr Wasserball - Kroatien vs. Montenegro Vorrunde, Gruppe B Männer 08.45 Uhr Kanuslalom - Slalom Canadier Einer Finale Frauen 09.00 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 29. Duell Männer 09.00 Uhr Beachvolleyball - Ondrej Perusic/David Schweiner vs. Josue Gaston Gaxiola Layva/Jose Luis Rubio Camargo Vorrunde, Gruppe B Männer 09.13 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 30. Duell Männer 09.15 Uhr Handball - Montenegro vs. Norwegen Vorrunde, Gruppe A Frauen 09.25 Uhr Volleyball - China vs. Russisches Olympisches Komitee Vorrunde, Gruppe B Frauen 09.26 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 29. Duell Frauen 09.30 Uhr Rugby - Kanada vs. Fidschi Vorrunde, Gruppe B Frauen 09.39 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 30. Duell Frauen 09.52 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 15. Duell Männer 10.00 Uhr Judo - Halbschwergewicht Hoffnungsrunde Frauen 10.00 Uhr Badminton - Doppel Viertelfinale Frauen 10.00 Uhr Badminton - Einzel Achtelfinale Männer 10.00 Uhr Rugby - Frankreich vs. Brasilien Vorrunde, Gruppe B Frauen 10.00 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Hebert Sousa vs. Erbieke Tuoheta Achtelfinale Männer 10.00 Uhr Beachvolleyball - Wiatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stoyanowski vs. Martins Plavins/Edgars Tocs Vorrunde, Gruppe B Männer 10.05 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 15. Duell Frauen 10.15 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Fanat Kakhramonov vs. Abilchan Amankul Achtelfinale Männer 10.17 Uhr Judo - Halbschwergewicht Halbfinale Frauen 10.18 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 31. Duell Männer 10.20 Uhr Basketball - Spanien vs. Serbien Vorrunde, Gruppe A Frauen 10.30 Uhr Rugby - Australien vs. China Vorrunde, Gruppe C Frauen 10.30 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Darrelle Valsaint Jr. vs. David Tshama Mwenekabwe Achtelfinale Männer 10.31 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 32. Duell Männer 10.34 Uhr Judo - Halbschwergewicht Hoffnungsrunde Männer 10.44 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 33. Duell Frauen 10.48 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Troy Isley vs. Gleb Bakschi Achtelfinale Männer 10.51 Uhr Judo - Halbschwergewicht Halbfinale Männer 10.57 Uhr Bogenschießen - Einzel 1. Runde, 32. Duell Frauen 11.00 Uhr Rugby - USA vs. Japan Vorrunde, Gruppe C Frauen 11.03 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Richard Torrez vs. Chouaib Bouloudinats Achtelfinale Männer 11.10 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 16. Duell Männer 11.18 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Dainier Pero vs. Cristian Salcedo Codazzi Achtelfinale Männer 11.18 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Frauen 11.18 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Frauen 11.20 Uhr Wasserball - Griechenland vs. Japan Vorrunde, Gruppe A Männer 11.23 Uhr Bogenschießen - Einzel 2. Runde, 16. Duell Frauen 11.30 Uhr Rugby - Neuseeland vs. Großbritannien Vorrunde, Gruppe A Frauen 11.30 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2 Kampf um Platz 3 Frauen 11.30 Uhr Hockey - Spanien vs. China Vorrunde, Gruppe B Frauen 11.36 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Iwan Weriasow vs. Maxime Yegnong Njieyo Achtelfinale Männer 11.38 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 11.49 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 11.49 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 11.51 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Yousry Rezk Mostafa Hafez vs. Kamschybek Kunkabajew Achtelfinale Männer 12.00 Uhr Rugby - Russisches Olympisches Komitee vs. Kenia Vorrunde, Gruppe A Frauen 12.00 Uhr Baseball - Israel vs. Südkorea Vorrunde, Gruppe B Männer 12.00 Uhr Hockey - Großbritannien vs. Niederlande Vorrunde, Gruppe A Frauen 12.02 Uhr Schwimmen - 800m Freistil 1. Vorlauf Frauen 12.06 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Ingrit Lorena Valencia Victoria vs. Chungneijang Mery Kom Hmangte Achtelfinale Frauen 12.09 Uhr Judo - Halbschwergewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Männer 12.14 Uhr Schwimmen - 800m Freistil 2. Vorlauf Frauen 12.24 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Tsukimi Namiki vs. Graziele Sousa Achtelfinale Frauen 12.26 Uhr Schwimmen - 800m Freistil 3. Vorlauf Frauen 12.30 Uhr Handball - Ungarn vs. Russisches Olympisches Komitee Vorrunde, Gruppe B Frauen 12.38 Uhr Schwimmen - 800m Freistil 4. Vorlauf Frauen 12.39 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Virginia Hall Fuchs vs. Stoyka Krasteva Achtelfinale Frauen 12.40 Uhr Volleyball - Japan vs. Brasilien Vorrunde, Gruppe A Frauen 12.42 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 2. Vorlauf Männer 12.42 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 1. Vorlauf Männer 12.45 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 3. Vorlauf Männer 12.47 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 4. Vorlauf Männer 12.50 Uhr Kunstturnen - Mehrkampf Einzel Finale Frauen 12.50 Uhr Wasserball - Serbien vs. Australien Vorrunde, Gruppe B Männer 12.52 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 5. Vorlauf Männer 12.52 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 6. Vorlauf Männer 12.54 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Charley Davison vs. Yuan Chang Achtelfinale Frauen 12.55 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 12.57 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 7. Vorlauf Männer 12.59 Uhr Schwimmen - 100m Schmetterling 8. Vorlauf Männer 13.00 Uhr Beachvolleyball - Fan Wang/Xing Xia vs. Ana Gallay/Fernanda Pereyra Vorrunde, Gruppe C Frauen 13.00 Uhr Tischtennis - Einzel: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2 Spiel um Platz 3 Frauen 13.08 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 1. Vorlauf Frauen 13.13 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 2. Vorlauf Frauen 13.18 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 3. Vorlauf Frauen 13.21 Uhr Schwimmen - 4x100m Lagen 1. Vorlauf Mixed 13.23 Uhr Schwimmen - 200m Rücken 4. Vorlauf Frauen 13.27 Uhr Schwimmen - 4x100m Lagen 2. Vorlauf Mixed 13.45 Uhr Hockey - Japan vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe B Frauen 14.00 Uhr Basketball - Spanien vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe C Männer 14.00 Uhr Beachvolleyball - Agatha Bednarczuk/Eduardo Santos Lisboa vs. Heather Bansley/Brandie Wilkerson Vorrunde, Gruppe C Frauen 14.00 Uhr Tischtennis - Einzel: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 14.15 Uhr Hockey - Neuseeland vs. Australien Vorrunde, Gruppe B Frauen 14.30 Uhr Handball - Schweden vs. Frankreich Vorrunde, Gruppe B Frauen 14.45 Uhr Volleyball - USA vs. Türkei Vorrunde, Gruppe B Frauen 15.00 Uhr Beachvolleyball - Alison Cerutti/Alvaro Morais Filho vs. Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen Vorrunde, Gruppe D Männer

Olympia 2021 heute live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ist heute die ARD mit der Liveberichterstattung von den Olympischen Spielen an der Reihe. Die Übertragung beginnt um 0.50 Uhr und endet um 17 Uhr. Die beiden Moderatoren Alexander Bommes und Jessy Wellmer begleiten Euch durch den langen Sport-Tag.

Auf Sportschau.de bietet die ARD zudem zahlreiche Livestreams an. Diese findet Ihr auch in der ZDFMediathek .

Olympia satt im Free-TV seht Ihr ebenfalls bei Eurosport. Kostenlos sind auch die vielen Livestreams, die Eurosport bei dem Streamingdienst Joyn zur Verfügung stellt. Dort werden die Liebhaber von allen Sportarten fündig. Bezahlen müsst Ihr dagegen für die Übertragungen auf Eurosport2 im Pay-TV und den Eurosport Player.

Den Eurosport-Livestream ist mit einem neuen DAZN-Abonnement aber auch kostenlos zu sehen. Der Streamingdienst hat Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der Kooperation zwischen den beiden Anbietern in seinem Programm.

Das DAZN-Abo kostet 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Um Euch vom Livestream-Angebot zu überzeugen, könnt Ihr vor der ersten Zahlung DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 29. Juli

In diesen Sportarten fallen heute Medaillenentscheidungen.

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 2.15 Uhr Rudern Zweier ohne, Leichter Doppelzweier Frauen/Männer 3.30 Uhr Schwimmen 800 Meter Freistil, 200 Meter Brust, 100 Meter Freistil Männer 4.30 Uhr Schwimmen 200 Meter Schmetterling, 4 x 200 Meter Freistil Frauen 7.30 Uhr Schießen Trap Frauen/Männer 8.45 Uhr Kanuslalom Slalom Canadier Einer Frauen 11.18 Uhr Judo Halbschwergewicht Frauen/Männer 11.30 Uhr Fechten Florett Mannschaft Frauen 12.50 Uhr Kunstturnen Mehrkampf Einzel Frauen 13 Uhr Tischtennis Einzel Frauen

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Stand nach 94 von 339 Entscheidungen: