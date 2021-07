Bei den vergangenen vier Sommerspielen war Schwimmer Michael Phelps das Maß aller Dinge. Ist Phelps auch bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio wieder mit dabei? Das erfahrt Ihr hier.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN nutzen, um zahlreiche Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen live zu verfolgen!

Michael Phelps ist weltweit der erfolgreichste Olympionike. Als Schwimmer nahm der Amerikaner von 2000 bis 2016 bei fünf Olympischen Spielen teil. In diesem Zeitraum holte "The Baltimore Bullet" unfassbare 28 Medaillen, 23 davon sind goldfarbig. Keine Athletin oder Athlet kommt auch nur annähernd an diese Summe an Erstplatzierungen bei Olympia ran.

Die nächste Person, die in der ewigen Medaillenliste auf Phelps folgt, ist die ehemalige sowjetische Turnerin Larissa Latynina mit 18-Mal Edelmetall.

Olympische Sommerspiele ohne Phelps gab es das letzte Mal 1996 in Atlanta. Wird der Fall nun auch in Tokio eintreffen?

© getty Kein anderer Athlet war so erfolgreich bei den Olympischen Spielen als Michael Phelps.

Olympia 2021: Ist Michael Phelps bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei?

Die Antwort ist: Ja. Michael Phelps wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht antreten. Der Medaillenrekordhalter ist bereits 36 Jahre alt und hat seine Schwimmkarriere bereits 2017 für beendet erklärt.

Nach den Olympischen Spielen 2016 in London, bei denen er erneut fünf Gold-Medaillen einsacken konnte, war Phelps mit dem Laureus World Sports Awards für das beste Comeback ausgezeichnet worden, bevor er sich 2017 endgültig aus dem Schwimmsport verabschiedete.

Olympia: Michael Phelps bei Olympischen Spielen

Olympischer Wettbewerb Gold Silber Bronze Gesamt 23x 3x 2x Rio de Janeiro 2016 5x 1x 0x London 2012 4x 2x 0x Peking 2008 8x 0x 0x Athen 2004 6x 0x 2x Atlanta 2000 0x 0x 0x

Olympia 2021: Die Olympischen Spiele im TV und Livestream

Olympia-Fans brauchen sich bei der Übertragung keine Sorgen machen, Ihr bekommt jeden Tag haufenweise Sport im TV und im Livestream zu sehen. Dafür sorgen die Anbieter ARD, ZDF und Eurosport. Die drei Free-TV-Sender besitzen nämlich die Übertragungsrechte für die Spiele in Tokio.

Das ZDF und die ARD wechseln sich ab dem 22. Juli fast abwechselnd ab. Heißt: An einem Tag ist das ZDF für die Übertragung verantwortlich, an darauffolgenden Tag wiederum die ARD.

Zudem bieten beide öffentlich-rechtliche Sender jeweils einen Livestream an, den Ihr kostenlos aufrufen könnt, an - nämlich in der ZDFMediathek und bei Sportschau.de.

PR: Team USA schlagbar wie lange nicht mehr - DBB Außenseiter © getty 1/25 Am kommenden Samstag startet das Olympische Basketballturnier. Vor den Spielen ist Team USA erneut Favorit, doch der dreifache Goldmedaillengewinner in Serie hat Probleme. Wer kann das ausnutzen? Was machen die Deutschen? Das SPOX-Power-Ranking. © getty 2/25 Platz 12: IRAN - Wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, Iran ist der krasse Außenseiter. Der bekannteste Spieler in Hamed Haddadi wird wegen einer Verletzung fehlen. © getty 3/25 Ansonsten besteht die Truppe aus vielen einheimischen Spielern und gerade einmal drei Legionären, darunter Behnam Yakhchali, der 20/21 in der ProA bei den Rostock Seawolves sein Geld verdiente. Jeder Sieg dieser Mannschaft wäre eine Sensation. © getty 4/25 Platz 11: JAPAN - Im japanischen Basketball tut sich etwas. In Rui Hachimura (Washington Wizards) und Yuta Watanabe (Toronto Raptors) stellen die Gastgeber sogar zwei NBA-Profis, die als Rotationsspieler angesehen werden können. © getty 5/25 Hachimura ist natürlich der Star, aber auch Yudai Baba ist populär. Der Guard ist wieselflink, hat einen eigenen Signature Dunk und spielte zuletzt in Australien groß auf. Japan fehlt dennoch die Tiefe. © getty 6/25 Platz 10: DEUTSCHLAND - Alleine die Quali war ein riesiger Erfolg, man muss aber auch zugeben, dass der DBB in der leichtesten Gruppe landete. Dafür muss sich keiner entschuldigen, schließlich gelang die erste Teilnahme seit 2008 ohne den besten Spieler. © getty 7/25 Dennis Schröder wird auch in Tokio fehlen, der Star ist also wie schon in Split die Mannschaft. Unterschätzen sollte die Deutschen niemand, allerdings warten nun qualitativ deutlich bessere Mannschaften. © getty 8/25 Platz 9: TSCHECHIEN - Sechster bei der WM 2019 in China, dazu überzeugende Siege in der Quali gegen die hochgelobten Kanadier und Rick Pitinos Griechenland - mit diesen Tschechen ist auch in Tokio zu rechnen. © getty 9/25 Tomas Satoransky und Jan Vesely stehen in ihrer Blüte, dazu kennt sich dieses Team aus dem Effeff. In Gruppe A mit den USA und Frankreich nur Außenseiter, aber sicherlich für die eine oder andere Überraschung gut. © getty 10/25 Platz 8: ITALIEN - Wer Serbien in Belgrad in einem Do-or-Die-Spiel schlägt, der sollte respektiert werden. Durch die vielen Enttäuschungen vergangener Turniere etwas unterschätzt, dafür aber sehr ausgeglichen besetzt. © getty 11/25 Herzstück sind die großen Positionen um Danilo Gallinari oder Nicolo Melli, aber auch ansonsten können die Italiener auf jede Menge Erfahrung zurückgreifen. In Nico Mannion steht zudem ein interessanter Youngster von den Warriors im Kader. © getty 12/25 Platz 7: NIGERIA - Die Afrikaner schockten die Welt, als sie in Las Vegas Team USA schlugen. Dieses Team strotzt nur so vor Athletik und kann - wie in Vegas gesehen - an guten Tagen so ziemlich jedes Team schlagen. © getty 13/25 Gleich 8 NBA-Spieler hat Coach Mike Brown rekrutiert, die meisten sind jedoch eher Bankspieler bei ihren Teams. Der X-Faktor wird Shooting sein, in dieser Disziplin waren die Eagles in vergangenen Turnieren trotz hoher Erwartungen immer recht wackelig. © getty 14/25 Platz 6: ARGENTINIEN - Es ist im Prinzip die gleiche Truppe, die vor zwei Jahren völlig überraschend Vize-Weltmeister wurde. Luis Scola ist inzwischen 41 Jahre alt und absolviert seine inzwischen fünften Olympischen Spiele. © getty 15/25 Mit Campazzo, Vildoza, Deck, Laprovittola oder Youngster Bolmaro hat der graue Wolf viel Qualität an seiner Seite, die Gauchos werden wie eh und je schwer zu bespielen sein. Die Gruppe mit Spanien und Slowenien hat es aber in sich. © imago images 16/25 Platz 5: SLOWENIEN - Mit Luka Doncic stellt das kleine Balkan-Land nach Durant den besten Spieler des Turniers. Der Mavs-Star führte sein Land fast im Alleingang beim Quali-Turnier in Litauen zur ersten Olympia-Teilnahme. © imago images 17/25 Goran Dragic ist inzwischen zurückgetreten, dafür haben die Slowenen neben Leuchtturm Doncic ein erfahrenes Team mit vielen Veteranen. Beim EM-Titel 2017 war noch Anthony Randolph dabei, diesmal wurde Center Mike Tobey eingebürgert. © getty 18/25 Platz 4: FRANKREICH - In der Vorbereitung setzte es zwei Pleiten gegen Spanien, aber Les Bleus treten beinahe in Bestbesetzung an. Für Spieler wie de Colo, Heurtel oder Batum könnte es die letzte Chance auf einen internationalen Titel sein. © getty 19/25 Star des Teams bleibt Rudy Gobert, der hinten den Laden dicht halten soll, während im Angriff auf Scorer Evan Fournier und den kreativen Nando de Colo gesetzt wird. Aber Vorsicht: Dieses Team ist auch auf den hinteren Kaderplätzen tief besetzt. © getty 20/25 Platz 3: USA - COVID würfelte das US-Team gewaltig durcheinander, mit Durant, Tatum oder Lillard ist dennoch jede Menge Klasse vereint. Doch es gibt Probleme, so ist die Nachnominierung von JaVale McGee eher eine Verlegenheitslösung. © getty 21/25 Es zeigt das große Problem, die Center-Position. Ansonsten hat Coach Popovich nur Bam Adebayo und Draymond Green als Alternativen. Ein anderer Faktor: Booker, Holiday und Middleton stoßen erst nach den Finals zum Team. © getty 22/25 Platz 2: AUSTRALIEN - Ist es endlich das Jahr der Boomers? Das Land wartet nach zwei vierten Plätzen weiter auf die erste Medaille bei einem großen Turnier, es könnte die letzte Chance für die goldene Generation der Australier sein. © getty 23/25 Baynes, Dellavedova, Ingles oder Mills sind alle über 30, spielen aber schon ewig zusammen. Mit Matisse Thybulle oder Josh Green kommt ein wenig Jugend in die Truppe. Auch ohne Sixers-Star Ben Simmons ist dieses Team ein Titel-Anwärter. © getty 24/25 Platz 1: SPANIEN - Ein Titel fehlt den Iberern noch - und das ist die Goldmedaille bei Olympia. Dafür wollen es die Gasol-Brüder, Sergio Rodriguez, Sergio Llull oder Rudy Fernandez noch einmal wissen. © getty 25/25 Wenn 2019 eines zeigte, dann dass Spanien wie ein Uhrwerk funktioniert. Die Abläufe passen seit Jahren, neben Australien ist niemand eingespielter. Da Team USA schwächelt, geht der Titel in Tokio nur über die Spanier.

Auch Eurosport hat jeden Tag einen Livestream im Eurosport-Player parat, dieser ist jedoch anders als beim ZDF und bei der ARD kostenpflichtig. Weil Eurosport gemeinsam mit DAZN kooperiert, sind Eurosport 1 und Eurosport 2 die ganze Zeit bei DAZN, ohne extra dafür zahlen zu müssen, abrufbar. Somit überträgt auch DAZN die Olympischen Spiele.

Der Streamingdienst hat neben den Sommerspielen in Tokio, unter anderem auch die Fußball-Bundesliga und die Champions League im Angebot. Des Weiteren bilden auch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Handball, Rugby, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling und Boxen das DAZN-Angebot.

Der Preis für all diese Sportarten beträgt lediglich 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Davor stellt Euch DAZN in Aussicht, dass Ihr das komplette Angebot 30 Tage lang gratis testen dürft.