Handball: Deutschland vs. Frankreich bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutschen Handballer treffen bei den Olympischen Spielen in Tokio in ihren dritten Gruppenspiel heute auf Frankreich. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr das Duell der deutschen Handballer gegen Frankreich kostenlos live sehen!

Die deutschen Handballer sind bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder in der Spur. Nach dem bitteren Auftakt gegen Spanien feierte das DHB-Team mit einem 33:27 gegen Argentinien sein erstes Erfolgserlebnis. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kann somit das Viertelfinale weiter aus eigener Kraft erreichen.

Im dritten Gruppenspiel geht es für Deutschland gegen ein bisher noch ungeschlagenes Team. Mit Blick auf die weiteren Gruppengegner Norwegen und Brasilien wäre es für Deutschland sehr wichtig, auch in diesem zu punkten.

Handball: Deutschland vs. Frankreich bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

In seinem Gruppenspiel trifft Deutschland bei den Olympischen Spielen am Mittwoch, 28. Juli, auf Rekordweltmeister Frankreich. Das Spiel beginnt um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Spielen des DHB-Teams die mitten in der Nacht stattfanden eine gute Anfangszeit.

Das Spiel findet in der Mehrzweckhalle Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō vor leeren Zuschauerrängen statt. Frankreich startete mit zwei Siegen in das olympische Handballturnier. Auf den Startsieg gegen Argentinien (33:27) folgte ein Erfolg gegen Brasilien (34:29).

Handball: Deutschland vs. Frankreich bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Das Handball-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich könnt Ihr live im Free-TV und im Livestream verfolgen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich in der Olympia-Berichterstattung täglich ab. Am Mittwoch ist das ZDF an der Reihe und zeigt Deutschland gegen Frankreich live im Free-TV - und nicht nur dort. Das ZDF bietet ab 14.20 Uhr zudem einen kostenlosen Livestream an. Kommentator ist Hendrik Deichmann.

Ebenfalls live zu sehen ist das Spiel bei Eurosport. Mit hoher Wahrscheinlichkeit im Free-TV sowie auf einem der vielen Livestreams, die ihr kostenlos über den Streamingdienst Joyn abrufen könnt.

Dank einer Kooperation mit Eurosport, könnt Ihr das Spiel auch live bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat nämlich die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft in seinem Programmangebot. Wenn Ihr von der Möglichkeit des kostenlosen Probemonats Gebrauch macht, ist das Angebot vorerst kostenlos.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und Euch damit Zugriff auf Spitzensport aus aller Welt verschaffen.

© getty Frankreich startete mit zwei Siegen in das Olympia-Turnier.

Handball: Deutschland vs. Frankreich bei Olympia 2021 im Liveticker

SPOX berichtet jeden Tag ausführlich in einem kostenlosen Liveticker über alle Wettbewerbe in Tokio. In diesem werdet Ihr am Mittwoch auch über das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich informiert.

Hier geht's zum Liveticker des 5. Wettkampftages.

Handball: Der DHB-Kader bei den Olympischen Spielen im Überblick

Tor : Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg) Linksaußen : Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) Rechtsaußen : Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen)

Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen) Kreis : Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum Mitte : Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum links : Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin)

Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel)

Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel) Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen)

Handball: Deutschlands Gruppe A im Überblick

Die ersten vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale.