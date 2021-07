Basketball: Team USA vs. Iran bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Die Basketballstars aus den USA treffen bei den Olympischen Spielen in ihrem zweiten Gruppenspiel auf den Iran. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Einen historischen Fehlstart in das olympische Basketballturnier legte das Team USA hin. Der Titelfavorit Nummer eins um Superstar Kevin Durant musste sich am 1. Spieltag Frankreich mit 76:83 geschlagen geben.

Durch die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen ist der 15-malige Goldmedaillengewinner im Kampf um das Viertelfinale gleich unter Zugzwang.

Basketball: Team USA vs. Iran bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

Die Chance zur Wiedergutmachung der Auftaktpleite hat die USA am Mittwoch, 28. Juli. Im zweiten Gruppenspiel ist der Iran der Gegner der Stars aus der NBA. Spielbeginn ist um 6.40 Uhr in der Saitama Super Arena. In dieser dürfen weiterhin keine Zuschauer die Spiele live vor Ort sehen.

Auch der Iran startete nicht nach Wunsch in die Olympischen Spiele. Gegen Tschechien verlor der Außenseiter zum Auftakt mit 78:84. Eine weitere Niederlage gegen die USA würde das wohl fast schon sichere Aus nach der Vorrunde bedeuten. Aus jeder der drei Vierergruppen qualifizieren sich nur die beiden Gruppenersten und die zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale. Doch auch das Team USA steht aus demselben Druck Grund unter Druck. An eine Niederlage gegen den Iran will man im Lager der US-Boys aber nicht denken. Das käme einer riesengroßen Sensation gleich.

Basketball: Team USA vs. Iran bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Wie an jedem Olympia-Tag gibt es auch am Mittwoch eine umfangreiche Berichterstattung im Free-TV. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ist das ZDF an der Reihe, selbstverständlich zeigt auch der Erstrechteinhaber Eurosport die Wettkämpfe aus Tokio live im Free-TV.

Da die Basketballspiele der USA zu den Höhepunkten im Olympia-Programm gehören, werden die beiden Sender sicherlich auch live zur Partie zwischen den USA und dem Iran schalten. In voller Länge sehr Ihr das Spiel auf jeden Fall im Livestream. Zum einen im kostenlosen Livestream des ZDF ab 6.30 Uhr mit Kommentator Holger Sauer, zum anderen auf einem der vielen angebotenen Eurosport-Livestreams beim Streamingdienst Joyn. Dieser ist im Gegensatz zum Eurosport Player kostenlos.

Dessen Programm, genauer die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 gehören zum Programmangebot von DAZN. Dank einer Kooperation könnt Ihr die Olympischen Spiele in Tokio live bei dem Streamingdienst verfolgen.

Basketball: Team USA vs. Iran bei Olympia 2021 im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zu der frühen Stunde am Mittwoch nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann schaut in den Liveticker von SPOX, in dem wir alle Wettbewerbe des Tages für Euch tickern.

Hier geht's zum Liveticker des 6. Wettkampftages.

Basketball, Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe A