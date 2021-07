Im Tennis-Halbfinale bei den Olympischen Spielen kommt es zum Showdown zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Alexander Zverev ist den Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio ganz nah. Deutschlands Nummer eins steht nach einem Sieg im Viertelfinale gegen den Franzosen Jeremy Chardy nun in der Runde der letzten Vier. Im Halbfinale wartet allerdings kein Geringerer als der aktuell beste Spieler der Welt: Novak Djokovic. Der Serbe hat nach seinen bereits drei gewonnenen Grand-Slams in diesem Kalenderjahr auch Olympia-Gold im Visier. Die Aufgabe könnte für Zverev also kaum schwieriger sein.

Die Partie geht am heutigen Freitag, den 30. Juli, über die Bühne. Um 9.30 Uhr geht es frühestens los. Doch zuerst bestreiten Karen Khachanov und Pablo Carreno Busta ihr Halbfinale. Je nach Spieldauer kann sich Zverev gegen Djokovic verzögern.

Olympia 2021: Die Halbfinalmatches im Tennis

Runde Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Halbfinale Fr., 30. Juli 8.00 Uhr Karen Khachanov Pablo Carreno Busta Halbfinale Fr., 30. Juli 9.30 Uhr Alexander Zverev Novak Djokovic

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: Livestream und TV-Übertragung zum Halbfinale bei Olympia 2021

Für die Übertragung im TV ist heute von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern das ZDF verantwortlich. Im Free-TV kann es jedoch sein, dass wegen den anderen Wettbewerben, die zeitgleich laufen, ein paar umgeschaltet wird. Wer jedoch die volle Partie sehen möchte, kann dies mit dem Livestream in der ZDFMediathek tun.

Die ARD überträgt zwar keine Wettbewerbe im TV, dafür jedoch wie das ZDF im kostenlosen Livestream bei Sportschau.de.

Auch Eurosport überträgt das Halbfinalmatch live. Eurosport 1 ist dabei kostenlos und im Free-TV zu sehen. Eurosport 2 ist kostenpflichtig. Beide Sender zählen unter anderem zum DAZN-Angebot, weswegen DAZN-Nutzer nichts draufzahlen müssen, um Eurosport 1 oder Eurosport 2 im Livestream zu verfolgen.

