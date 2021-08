Alexander Zverev spielt heute bei den Olympischen Spielen gegen Karen Khachanov um Gold im Tennis. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Finale im TV und im Livestream sehen könnt.

Das Finale bei Olympia zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov live sehen - Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern!

Silber bereits sicher, Gold im Blick! Alexander Zverev kann bei den Olympischen Spielen in Tokio als erster Deutscher überhaupt Gold im Tennis-Einzel gewinnen.

Alexander Zverev vs. Karen Khachanov: Finale der Olympischen Spiele - Datum, Zeit, Ort, Infos

Alexander Zverev trifft am heutigen Sonntag, 1. August, im Finale des olympischen Tennisturniers auf Karen Khachanov auf Russland. Das Spiel ist als zweite Partie auf dem Centre Court im Ariake Tennispark angesetzt. Zuvor findet auf diesem ab 8 Uhr das Finale im Damen-Doppel statt. Vor 9.30 Uhr wird das Herren-Finale voraussichtlich nicht beginnen.

"Das ist einer der stolzesten Momente meiner Karriere - wenn nicht sogar der stolzeste", sagte Zverev total ergriffen, nachdem er im Halbfinale den Traum von Novak Djokovic vom Golden Slam platzen ließ. 1:6 und 2:3 lag die deutsche Nummer eins bei Aufschlag Djokovic hinten, doch Zverev drehte die Partie noch mit acht gewonnenen Spielen in Folge. 1:6, 6:3, 6:1 stand es am Ende für den Deutschen.

Karen Khachanov besiegte im Halbfinale Pablo Carreno Busta aus Spanien in zwei Sätzen. Der aufschlagstarke Russe steht in der Weltrangliste an Position 25. Zwischen ihm und Zverev gab es bisher vier Duelle. Die Bilanz lautet 2:2, die vergangenen beiden Duelle gewann der Russe aber klar, zuletzt 2019 in Montreal mit 6:3, 6:3.

Alexander Zverev vs. Karen Khachanov: Livestream und TV-Übertragung zum Finale bei Olympia 2021

Ihr wollt das Olympia-Finale zwischen Zverev und Khachanov heute live sehen? Das ist selbstverständlich auf mehreren Wegen möglich. Im Free-TV berichten heute das ZDF und Eurosport live von den Olympischen Spielen. Beide Sender zeigen das Finale auch live im Free-TV. Da es um Gold für Zverev geht, ist auch davon auszugehen, dass beide Sender das Spiel von Anfang bis Ende live zeigen. Bei Eurosport sitzt Zverevs Bruder Mischa als Experte mit am Kommentatoren-Mikrofon.

Ebenfalls live wird das Finale im Livestream übertragen, dort auf jeden Fall vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Das ZDF bietet in der ZDFMediathek einen kostenlosen Livestream an. Den ebenfalls kostenlosen Eurosport-Livestream findet Ihr beim Streamingdienst Joyn.

Dritter und zugleich letzter Anbieter, der das Finale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov live überträgt, ist DAZN. Der Streamingdienst bietet wegen einer Kooperation mit Eurosport die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 rund um die Uhr an.

Doch für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Diese kostet nach einer einmonatigen Testphase entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Alexander Zverev vs. Karen Khachanov: Finale bei Olympia 2021 heute im Liveticker

SPOX begleitet das Finale mit einem separaten Liveticker. Dort verpasst Ihr vom ersten Aufschlag bis zum Matchball nichts.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 1. August