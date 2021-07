Olympia 2021 live am Mittwoch: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Am Mittwoch finden die ersten Wettkämpfe von Olympia 2021 statt. Wie ist der Zeitplan? Welche Sportarten sind dabei? Und was ist mit der Übertragung um TV und Livestream. SPOX gibt Euch den Überblick.

Olympia 2021 live am Mittwoch: Der Zeitplan im Überblick

Es ist soweit, die olympischen Spiele 2021 stehen unmittelbar vor der Tür! Am Freitag steht die Eröffnungsfeier in Tokio an, doch bereits am Mittwoch beginnen die ersten olympischen Wettkämpfe.

Für einige Sportarten, die lange Turniere im Rahmen von Olympia ausspielen, ist der Zeitplan der Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 gehen sollen, nicht ausreichend. Daher beginnen diese Sportarten mit ihren Wettbewerben bereits etwas früher.

Olympia 2021 live am Mittwoch: Diese Sportarten finden heute statt

Den Auftakt in die olympischen Spiele machen am Mittwoch zwei Sportarten: Softball und Fußball.

Um 2.00 Uhr findet das Softballspiel der Frauen-Nationalmannschaften von Australien und Japan statt. Anschließend folgen die Spiele Italien gegen die USA und Mexiko gegen Kanada.

Um 9.30 Uhr geht es dann mit den ersten Fußballspielen los. Auch hier sind am Mittwoch die Frauen im Einsatz. Den Auftakt machen die Nationalmannschaften von Großbritannien und Chile, anschließend folgen noch fünf weitere Partien.

Olympia 2021 live am Mittwoch: Der Überblick

Datum Uhrzeit Sportart Geschlecht Land 1 Land 2 21.7.2021 02.00 Uhr Softball Frauen Australien Japan 21.7.2021 05.00 Uhr Softball Frauen Italien USA 21.7.2021 08.00 Uhr Softball Frauen Mexiko Kanada 21.7.2021 09.30 Uhr Fußball Frauen Großbritannien Chile 21.7.2021 10.00 Uhr Fußball Frauen China Brasilien 21.7.2021 10.30 Uhr Fußball Frauen Schweden USA 21.7.2021 12.30 Uhr Fußball Frauen Japan Kanada 21.7.2021 13.00 Uhr Fußball Frauen Sambia Niederlande 21.7.2021 13.30 Uhr Fußball Frauen Australien Neuseeland

Olympia 2021 live am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Die olympischen Spiele 2021 werden live von drei Free-TV-Sendern übertragen: Die ARD, das ZDF und Eurosport sind ab der Eröffnungsfeier stets live mit dabei und berichten rund um die Uhr aus Tokio.

Die Spiele am heutigen Mittwoch sind ebenfalls frei empfangbar. Die ARD zeigt alle drei Softballspiele sowie alle Fußballspiele im Livestream. Die Übersicht findet Ihr hier. Das ZDF zeigt das Softball-Spiel Australien gegen Japan sowie alle sechs Fußballspiele. Hier geht's zum Überblick.

Eurosport überträgt die heutigen Partien nicht live. Beim offiziellen Start der olympischen Spiele wird der Sender aber live mit dabei sein.

Der Livestream von Eurosport ist nicht frei empfangbar, als DAZN-Kunde könnt Ihr die Übertragung aber dennoch live sehen. Der Streamingdienst zeigt Eurosport1 und Eurosport2 stets live bei sich im Programm. Hier geht's zur 30-Tage-Testversion.

© getty

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF