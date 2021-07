Tokio ist vom 23. Juli bis zum 8. August Gastgeber der Olympischen Spiele 2021. In diesem Jahr feiern vier Sportarten ihr Olympia-Debüt, eine Sportart gibt dazu ihr Comeback. Um welche es sich dabei handelt, erfahrt Ihr hier.

Die Olympischen Spiele live sehen? Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Olympia 2021: Diese Sportarten sind neu dabei

In Tokio feiern gleich vier Sportarten ihr olympisches Debüt. In den Sportarten Karate, Sportklettern, Skateboarding und Surfen werden erstmals olympische Medaillen verliehen. Außerdem feiert Baseball/Softball sein Comeback, nachdem es bereits 2008 in Peking dabei war.

Das Ziel dieses Vorhabens ist es, die Olympischen Spiele für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Dabei soll auch die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) helfen, dass Gastgeberländer ab jetzt Sportarten vorschlagen können, die in ihrem Land besonders populär sind.

Daher ist es wenig überraschend, dass das in Japan besonders populäre Karate erstmals olympisch ist.

Olympia 2021: Diese Sportarten sind neu dabei

Neue Sportart Disziplinen Karate Sportklettern Lead, Bouldern und Speedklettern Skateboarding Park-Skaten und Street-Skaten Surfen Shortboard Baseball/Softball

Olympia 2021: Neues Wettkampfformat für Sportklettern

Damit Sportklettern seine Olympia-Premier feiern kann, wurde extra ein neues Wettkampfformat entwickelt, der auf den Namen "Olympic Combined" hört.

Zu diesem Dreikampf gehören Lead, Bouldern und Speedklettern. Diese Disziplinen werden alle an einem Tag ausgetragen, 40 Athlet*innen (20 Männer, 20 Frauen) sind qualifiziert.

© getty An diesem Ort findet der olympische Surfwettbewerb statt.

Olympia 2021: Surfen in Chiba

Die Surfwettkämpfe werden 45 Minuten entfernt vom Tokio in der Stadt Chiba ausgetragen.

Hier treten 20 Frauen und 20 Männer in der Kategorie "Shortboard" gegeneinander an. Der Wettbewerb erstreckt sich über zwei Tage.

"Mit den vielen Optionen, die junge Leute heute haben, können wir nicht länger erwarten, dass sie automatisch zu uns kommen", kommentierte IOC-Boss Thomas Bach den neuen Wettbewerb.

Olympia 2021: Skateboarding in zwei Disziplinen

Geskatet wird bei Olympia in zwei verschiedenen Disziplinen, die beide zu den Freestyle-Disziplinen zählen. Dabei handelt es sich um Park-Skaten und Street-Skaten.

Beim Park-Skaten wird in einer Art ausgetrockneten Swimming-Pool gefahren. Die Disziplin ist durch die ausgetrockneten Pools in Kalifornien in den 1970er Jahren inspiriert. Das Street-Skaten simuliert dagegen verschiedene Gegebenheiten auf den Straße.

Über die Punktzahl entscheidet am Ende eine Jury.

Kuriose Oympia-Teilnehmer: Dabei sein ist alles! © getty 1/9 Eric Moussambani (Sydney, 2000): Für die 100m Freistil sollte man schwimmen können. Dachte sich auch der Mann aus Äquatorialguinea acht Monate vor den Spielen in Sydney. Er benötige mehr als das Doppelte der Weltrekordzeit © getty 2/9 Hamadou Djibo Issaka (London, 2012): Noch weniger Vorbereitungszeit gab sich Issaka vor den Spielen in London. Der Mann aus dem Niger begann drei Monate vor den Wettkämpfen zu rudern. Seine Technik war eine Eigenerfindung © getty 3/9 Dick Fosbury (Mexiko, 1968): Der Flop ist DIE Hochsprungtechnik. 1968 war das anders. Als Fosbury im Vorfeld der Spiele in Mexiko ankündigte, er werde rückwärts über die Latte springen, wollte ihn sein Trainer in den Zirkus schicken. Heute unvorstellbar © getty 4/9 Adebe Bikila (Rom, 1960): Schon 1960 zeigte Äthopien, was eine Läufernation ist. So auch Bikila, der den Marathon barfuß lief. Seine Laufschuhe waren am Ende und die neuen drückten, also weg damit © getty 5/9 Noor Hussain Al-Maiki (London, 2012): Als erste Leichtathletin aus Katar hat man es nicht leicht. Die Teilnahme wurde von der Regierung nur mit Ganzkörper-Verhüllung gestattet. Tragisch wurde es, als Al-Maiki sich bereits nach dem Sprint-Start verletzte © getty 6/9 Yassine Rahmouni (London, 2012): Gut, wer Kontakte hat! Bei einem Besuch in den Niederlanden traf er zufällig König Mohammed VI. Dieser kaufte ihm ein Pferd, um den Olympia-Traum zu erfüllen. © getty 7/9 Zamzam Mohamed Farah (London, 2012): Bei Olympia zum ersten Mal auf einer richtigen Bahn laufen. Dieses besondere Erlebnis hatte die Athletin aus Somalia in London. Trotz des letzten Platzes über 400 m ein Erfolg 8/9 Timi Garstang (London, 2012): Einmal mit den Stars laufen. Das dachte sich wohl auch Timi Garstang bei seiner Teilnahme in London. Allerdings war der Mann von den Marshallinseln bereits im Vorlauf weit abgeschlagen. Olympia war sein erster Wettkampf 9/9 Wyndham Halswelle (1908, London): Zwei Mal musste Wyndham Halswelle das 400-m-Finale bestreiten. Einmal mit, einmal ohne Konkurrenz. Im ersten Lauf hatten ihn die Kontrahenten behindert und wurden bestraft. So musste er im zweiten Anlauf alleine ran

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen