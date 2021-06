Tennis: Auch Stan Wawrinka sagt für Olympia ab

Auch der dreimalige Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka wird nicht am olympischen Tennisturnier in Tokio teilnehmen. Das teilte der 36 Jahre alte Schweizer, der 2008 in Peking Gold im Doppel an der Seite von Roger Federer gewonnen hatte, am Dienstag mit und reihte sich in die lange Liste prominenter Ausfälle für die Sommerspiele ein.

Wawrinka erholt sich noch von einer Operation am linken Fuß, sein bislang letztes Match bestritt er im März in Doha.

Bei den Männern werden in Tokio unter anderem auch Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien), US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) und der Weltranglisten-Zwölfte Denis Shapovalov (Kanada) fehlen.

Der Schweizer Superstar Federer will erst nach Wimbledon über einen Olympia-Start entscheiden.

Bei den Frauen haben bereits die Weltranglisten-Dritte Simona Halep (Rumänien) und die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams (USA) ihren Verzicht verkündet.