Finden die Olympischen Spiele in Tokio 2021 statt?

Finden die Olympischen Spiele 2021 in Tokio statt? Wir geben Euch den aktuellen Stand.

Finden die Olympischen Spiele 2021 in Tokio statt? Zeitplan

Stand jetzt (22. April) finden die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio statt, nachdem sie im vergangenen Sommer aufgrund der Corona-Pandemie abegsagt werden mussten.

Los gehen soll das Mega-Event am 23. Juli 2021 und enden am 8. August. Die Paralympics sollen vom 24. August bis 5. September ausgetragen werden.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen im Land herrschen jedoch in Regierungskreise und innerhalb der Bevölkerung weiterhin Zweifel an einer Austragung.

"Wir müssen die Spiele ohne Zögern absagen, wenn sie nicht länger möglich sind", sagte Toshihiro Nikai, der Generalsekretär der Liberaldemokratischen Regierungspartei LDP zuletzt: "Wenn die Corona-Infektionen wegen Olympia steigen, weiß ich nicht, wofür die Spiele gut sein sollen."

© getty Die Olympischen Spiele in Tokio werden von der Corona-Pandemie geprägt sein.

Olympia 2021: Der Zeitplan

Datum Disziplin Entscheidungen 23. Juli 21 Eröffnungsfeier 24. Juli bis 2. August Badminton 5 28. Juli bis 7. August Baseball 1 21. Juli bis 27. Juli Softball 1 25. Juli bis 8. August Basketball 2 24. Juli bis 28. Juli 3x3 Basketball 2 23. Juli bis 31. Juli Bogenschießen 5 24. Juli bis 8. August Boxen 13 24. Juli bis 1. August Fechten 12 21. Juli bis 7. August Fußball 2 24. Juli bis 6. August Gewichtheben 14 29. Juli bis 7. August Golf 2 24. Juli bis 8. August Handball 2 24. Juli bis 6. August Hockey 2 24. Juli bis 6. August Judo 15 2. August bis 7. August Kanu / Rennsport 12 25. Juli bis 30. Juli Kanu / Slalom 4 5. August bis 6. August Karate / Kata 2 5. August bis 7. August Karate / Kumite 6 30. Juli bis 8. August Leichtathletik 48 5. August bis 7. August Moderner Fünfkampf 2 2. August bis 8. August Radsport / Bahn 12 31. Juli bis 1. August Radsport / BMX / Freestyle 2 26. Juli bis 27. Juli Radsport / Mountainbike 2 24. Juli bis 28. Juli Radsport / Straße 4 24. Juli bis 28. Juli Reitsport / Dressur 2 3. August bis 7. August Reitsport / Springen 2 30. Juli bis 2. August Reitsport / Vielseitigkeit 2 1. August bis 7. August Ringen / Freistil 12 1. August bis 7. August Ringen / Griechisch-Römisch 6 23. Juli bis 30. Juli Rudern 14 26. Juli bis 31. Juli 7er Rugby 2 24. Juli bis 2. August Schießen 15 4. August bis 5. August Schwimmen / Freiwasser 2 24. Juli bis 2 .August Schwimmen / Becken 35 2. August bis 7. August Schwimmen / Synchron 2 24. Juli bis 1. August Schwimmen / Wasserball 2 25. Juli bis 7. August Schwimmen / Wasserspringen 8 26. Juli bis 5. August Segeln 10 25. Juli bis 5. August Skateboard 4 3. August bis 6. August Sportklettern 2 25. Juli bis 28. Juli Surfen 2 24. Juli bis 27. Juli Taekwondo 8 24. Juli bis 1. August Tennis 5 24. Juli bis 6. August Tischtennis 5 26. Juli bis 31. Juli Triathlon 3 24. Juli bis 3. August Turnen / Kunstturnen 14 6. August bis 8. August Turnen / Rhythmische Sportgymnastik 2 30. Juli bis 31. Juli Turnen / Trampolin 2 24. Juli bis 7. August Volleyball / Beach 2 24. Juli bis 8. August Volleyball / Halle 2 8. August Schlussfeier

Olympischen Spiele 2021 in Tokio: Sind Zuschauer erlaubt?

Bereits im März hatte das Organisationskomitee mitgeteilt, dass keine ausländischen Zuschauer für das Event zugelassen werden.

Fraglich ist immer noch, wie viele Japaner erlaubt sein werden. "Wir sind in Gesprächen mit dem IOC und dem IPC und wollen Einigkeit über die Richtung, die einzuschlagen ist, erzielen", hieß es zuletzt in einer Mitteilung. Eine endgültig Entscheidung könnte sich bis in den Juni ziehen.

USA gibt vorläufigen Olympia-Kader bekannt: Diese Stars könnten in Tokio dabei sein © getty 1/59 Der US-amerikanische Basketballverband USAB hat den vorläufigen Kader für das olympische Basketballturnier 2021 bekanntgegeben, 15 Spieler wurden nachnominiert. Von den 57 Spielern dürfen am Ende 12 nach Tokio. Das sind die Nominierten. © getty 2/59 GUARDS – Bradley Beal (27, Washington Wizards) © getty 3/59 Devin Booker (24, Phoenix Suns) © getty 4/59 Malcolm Brogdon (28, Milwaukee Bucks) © getty 5/59 Michael Conley Jr. (33, Utah Jazz) © getty 6/59 Stephen Curry (32, Golden State Warriors) © getty 7/59 DeMar DeRozan (31, San Antonio Spurs) © getty 8/59 Eric Gordon (32, Houston Rockets) © getty 9/59 James Harden (31, Brooklyn Nets) © getty 10/59 Joe Harris (29, Brooklyn Nets) © getty 11/59 Jrue Holiday (30, Milwaukee Bucks) © getty 12/59 Kyrie Irving (28, Brooklyn Nets) © getty 13/59 Zach LaVine (26, Chicago Bulls) © getty 14/59 Damian Lillard (30, Portland Trail Blazers) © getty 15/59 Kyle Lowry (34, Toronto Raptors) © getty 16/59 Donovan Mitchell (24, Utah Jazz) © getty 17/59 Victor Oladipo (28, Houston Rockets) © getty 18/59 Chris Paul (35, Phoenix Suns) © getty 19/59 Duncan Robinson (26, Miami Heat) © getty 20/59 Marcus Smart (26, Boston Celtics) © getty 21/59 Fred VanVleet (27, Toronto Raptors) © getty 22/59 Kemba Walker (30, Boston Celtics) © getty 23/59 John Wall (30, Houston Rockets) © getty 24/59 Russell Westbrook (32, Washington Wizards) © getty 25/59 Derrick White (26, San Antonio Spurs) © getty 26/59 Trae Young (22, Atalanta Hawks) © getty 27/59 FORWARDS – Bam Adebayo (23, Miami Heat) © getty 28/59 LaMarcus Aldridge (35, San Antonio Spurs) © getty 29/59 Harrison Barnes (28, Sacramento Kings) © getty 30/59 Jaylen Brown (24, Boston Celtics) © getty 31/59 Jimmy Butler (31, Miami Heat) © getty 32/59 Kevin Durant (32, Brooklyn Nets) © getty 33/59 Paul George (30, L. A. Clippers) 34/59 Jerami Grant (26, Detroit Pistons) © getty 35/59 Draymond Green (31, Golden State Warriors) 36/59 Blake Griffin (31, Brooklyn Nets) © getty 37/59 Montrezl Harrell (27, L.A. Lakers) © getty 38/59 Tobias Harris (28, Philadelphia 76ers) © getty 39/59 Gordon Hayward (30, Charlotte Hornets) © getty 40/59 Brandon Ingram (23, New Orleans Pelicans) © getty 41/59 LeBron James (36, Los Angeles Lakers) © getty 42/59 Kyle Kuzma (25, Los Angeles Lakers) © getty 43/59 Kawhi Leonard (29, L. A. Clippers) © getty 44/59 Kevin Love (32, Cleveland Cavaliers) © getty 45/59 Khris Middleton (29, Milwaukee Bucks) © getty 46/59 Julius Randle (26, New York Knicks) © getty 47/59 Jayson Tatum (23, Boston Celtics) © getty 48/59 Zion Williamson (20, New Orleans Pelicans) © getty 49/59 Christian Wood (25, Houston Rockets) © getty 50/59 CENTER - Jarrett Allen (22, Cleveland Cavaliers) © getty 51/59 Anthony Davis (27, Los Angeles Lakers) © getty 52/59 Andre Drummond (27, Cleveland Cavaliers) © getty 53/59 Dwight Howard (35, Philadelphia 76ers) © getty 54/59 DeAndre Jordan (32, Brooklyn Nets) © getty 55/59 Brook Lopez (32, Milwaukee Bucks) © getty 56/59 JaVale McGee (33, Cleveland Cavaliers) © getty 57/59 Mason Plumlee (31, Detroit Pistons) © getty 58/59 Mitchell Robinson (22, New York Knicks) © getty 59/59 Myles Turner (24, Indiana Pacers)

Olympischen Spiele 2021: Zeitverschiebung

Tokio liegt in der Zeitzone Japan Standard Time (JST) und ist in der Sommerzeit dadurch sieben Stunden vor Deutschland.

Das bedeutet, wenn es in Deutschland 12 Uhr mittags ist, ist es in Tokio bereits 19 Uhr abends.