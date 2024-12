Rückschlag für Franziska Preuß: Ausfall bei der Biathlon-Staffel in Kontiolahti

Die 30-Jährige, die in der Vergangenheit immer wieder von Erkrankungen ausgebremst worden war, fehlt im finnischen Kontiolahti in der deutschen Frauenstaffel am Sonntag. Ersetzt wird Preuß durch Vanessa Voigt.

"Bei Franzi kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern", teilte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld mit.

Preuß war am Samstag mit der Mixedstaffel in die Saison eingestiegen. Das Quartett des Deutschen Skiverbands (DSV) lief auf Platz vier. Die siebenmalige WM-Medaillengewinnerin hatte sich vor dem Start in den Winter zuversichtlich gezeigt, dank einer "unangenehmen" Operation an den Nasennebenhöhlen weniger anfällig zu sein als in den Jahren zuvor.