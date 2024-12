Herzprobleme! Star-Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold fällt auf unbestimmte Zeit aus

Die 28-Jährige reiste vom Weltcup in Kontiolahti nach Hause, um sich eingehenden Untersuchungen zu unterziehen. Dies teilte der norwegische Verband am Sonntag vor dem Massenstart-Rennen mit. Den Weltcup in Hochfilzen in der kommenden Woche wird die viermalige Weltmeisterin definitiv verpassen.

"Wir stehen in Kontakt mit einem Kardiologen, um das weitere Vorgehen zu besprechen", sagte Aasne Fenne Hoksrud, Ärztin des norwegischen Biathlon-Teams der Frauen. Sie brauche "Ruhe und Erholung nach Episoden von Herzrasen".

Tandrevold hatte am Samstag im Sprint vor dem Stehendschießen wegen Herzproblemen anhalten müssen. Sie lief das Rennen zu Ende, wurde aber nur 32. Schon Anfang der Woche hatte die norwegische Topathletin nach dem Einzel über Störungen geklagt.

Ihr gehe es zwar "sehr gut", sagte Tandrevold vor der Abreise aus Kontiolahti dem Sender TV2, "aber es war schade, wieder eine schlechte Erfahrung zu machen. Ich war ein bisschen nervös und hatte Angst, dass mir das Gleiche passiert wie im Einzel. Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man merkt, dass man es nicht kontrollieren kann." Das Herz pulsiere dann "sehr schnell, und dann muss ich meinen Rhythmus wiederfinden".

Schon im Winter 2021/22 hatte Tandrevold mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt. Die Olympischen Spiele in Peking hatte sie deshalb verpasst. In der vergangenen Saison gewann Tandrevold den Sprint-Weltcup, insgesamt holte sie in ihrer Karriere 24 Weltcupsiege, davon 20 mit der Staffel.