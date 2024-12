Gefährliche Stichwunde: Ski-Superstar Mikaela Shiffrin auf unbestimmte Zeit raus

Der US-Superstar Mikaela Shiffrin wird wohl länger als befürchtet auf die Rückkehr in den alpinen Skizirkus warten müssen. Wie das US-Team am Sonntag mitteilte, hat die zweimalige Olympiasiegerin bei ihrem Sturz am Samstag im Riesenslalom in Killington/USA "eine Stichwunde auf der rechten Seite ihres Bauches und ein schweres Muskeltrauma" erlitten.

"Sie wurde nicht genäht", teilte Kommunikationsdirektorin Courtney Harkins mit und fügte an: "Die Stichwunde kann nicht genäht werden, weil sie zu tief ist und eine Infektionsgefahr besteht. Sie hat ziemliche Schmerzen." Shiffrin könne "im Moment nicht sehr gut laufen" und habe keinen Zeitplan für eine Rückkehr auf die Piste.