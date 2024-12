Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Einzelrennen der Frauen in Kontiolahti im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 4. Dezember 2024, steht das verkürzte Einzelrennen der Frauen im finnischen Kontiolahti an. Über 12,5 Kilometer messen sich die Frauen zum ersten Mal in einem Einzelrennen der Saison 2024/2025. Beim letzten Einzelrennen in Kontiolahti konnte sich Vanessa Voigt den vierten Platz sichern. Wird es ihr diesmal gelingen, auf das Podest zu laufen?

Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Rennens im TV und Stream.