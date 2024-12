Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Frauen in Tremblant sowie Super G der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Seit einigen Wochen geht es beim Ski-Weltcup 2024/25 zur Sache, am heutigen Samstag (7. Dezember) geht es weiter. Neben den Herren, die ab 18.30 Uhr in Beaver Creek (USA) im Super G gefragt sind, sollten eigentlich auch die Frauen antreten. Der Riesenslalom in Mont-Tremblant wurde aufgrund von Schneemangel allerdings abgesagt.

Und wo könnt Ihr die Ski-Asse heute live und in Farbe verfolgen? SPOX hat die Antwort!