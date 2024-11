Zweites Springen, zweiter Coup für Skisprung-Rotinier Pius Paschke - Deutscher bleibt in Gelb

Katharina Schmid feierte ersten Sieg seit 20 Monaten

Verlass war auch auf die deutschen Frauen, die mit vier Podestplätzen nach zwei Springen schon jetzt die Bilanz des Vorjahres nach 27 Wettbewerben erreicht haben. "Wahnsinn! Ich freue mich total. Wir haben hart gearbeitet, jetzt haben wir Spaß und Selbstvertrauen", sagte Schmid, die am Sonntag zum siebten Mal auf ihrer Lieblingsschanze triumphierte und nach 20 Monaten Durststrecke ihren 16. Weltcup gewann.

Schmid und Freitag hatten am Samstag Platz zwei und drei belegt, im zweiten Springen ging es jeweils einen Platz nach vorne. Die slowenische Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc, die am Samstag überlegen gewonnen hatte, belegte nur Platz elf und verlor das Gelbe Trikot an Schmid. Die hatte an der Seite von Paschke bereits am Freitag im Mixed-Team triumphiert.

Die neue Notenregelung - bei fehlendem Telemark werden nun drei statt zwei Punkte abgezogen - sorgen kaum für Aufsehen. Wohl aber ein spektakulärer Zwischenfall. In der Quali am Samstag war der Kristoffer Eriksen Sundal von der mobilen Werbebande hinter dem Balken quasi in die Anlaufspur geschubst worden. Der 23-Jährige reagierte geistesgegenwärtige und zeigte einen sicheren Sprung. Für Werner Schuster war das Malheur dennoch "lebensgefährlich", so der Ex-Bundestrainer bei Eurosport.

Während die Männer im Weltcup nach Ruka (Finnland) und Wisla (Polen) weiterziehen, warten zwei freie Wochenenden auf die Frauen. Erst am 14./15. Dezember geht es im chinesischen Zhangjiakou auf der Olympiaschanze von 2022 weiter. Gemeinsam treten Paschke, Schmid und Co. erst in Engelberg (20. bis 22. Dezember) wieder an.