Single-Mixed-Staffel: Deutsches Team zum Auftakt in den Biathlon-Winter auf dem Podest

Das Duo belegte in der Single-Mixed-Staffel im finnischen Kontiolahti nach vier Nachladern den dritten Platz, 10,2 Sekunden fehlten zu den siegreichen Schweden. Voigt und Strelow stellten damit einmal mehr ihre Stärke im Teamwettbewerb unter Beweis, in der vergangenen Saison hatten sie in Antholz in diesem Rennformat gewonnen.

"Das Podium nehme ich gerne mit, das gibt ein gutes Gefühl", sagte Voigt am ZDF-Mikrofon. Ihr Teamkollege Strelow haderte derweil über den im Schlusssprint knapp verpassten zweiten Platz. "Ich habe versucht, alles zu geben, aber die Beine wollten nicht mehr. Das ärgert mich, aber beim nächsten Zielsprint bin ich vorne", sagte der 27-Jährige.

Läuferisch präsentierte sich das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf einem starken Niveau. Während Voigt, die in der Vorbereitung mit mentalen Problemen gekämpft hatte, zu Beginn des Rennens noch einige Schwierigkeiten am Schießstand hatte und sich drei Fehlversuche leistete, überzeugte Strelow mit nur einem Nachlader. Somit war bis zum Schluss sogar noch mehr möglich. Am Ende behielt aber Frankreich (0 Strafrunden+9 Nachlader), das lange mit Schweden (0+4) um den Sieg gekämpft hatte, im Fotofinish die Oberhand.

In Kontiolahti geht es ab 15.45 Uhr mit der Mixed-Staffel weiter. Dabei starten für das DSV-Team Franziska Preuß, Johanna Puff, Danilo Riethmüller und Philipp Horn. Am Sonntag (13.45 Uhr) steht zunächst die Staffel der Männer auf dem Programm, ab 17.25 Uhr beenden die Frauen mit ihrem Mannschaftsrennen das erste Wochenende der noch jungen Biathlonsaison.