Nächstes Ausrufezeichen! Pius Paschke gewinnt auch Skispringen in Kuusamo

Zwei weitere Deutsche in den Top Ten

Als zweitbester Deutscher landete Andreas Wellinger mit zwei Sprüngen auf 141,0 m auf dem fünften Rang. Der frühere Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam mit Rang acht zu seinem besten Weltcup-Ergebnis seit seiner Rückkehr am vergangenen Wochenende in Norwegen. Youngster Adrian Tittel (Aue) sammelte als 24. zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltcup-Punkte, Karl Geiger (Oberstdorf) musste sich mit Rang 26 begnügen.

Philipp Raimund (Oberstdorf) verpasste als 37. den zweiten Durchgang. Stephan Leyhe (Willingen) war nach einem Sprung auf nur 72,5 m schon in der Qualifikation gescheitert. Diese war wegen zu starken Windes von Freitag auf Samstag verlegt worden und wurde unmittelbar vor dem ersten Durchgang durchgeführt. Am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Kuusamo ein weiterer Einzel-Wettbewerb auf dem Programm.