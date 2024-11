Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Springen am Sonntag in Lillehammer im TV und Livestream?

Ihr wollt heute live verfolgen, wie sich die Skisprungelite die Schanze in Klingenthal hinabstürzt? Im Free-TV ist das heute auf Das Erste und Eurosport 1 möglich.

Die Übertragung der ARD beginnt wenige Minuten vor Beginn des ersten Durchgangs. Der Privatsender Eurosport zeigt bereits ab 14.40 die Qualifikation live frei empfangbaren Fernsehen und dann selbstverständlich auch das Springen.

Beide Anbieter zeigen das zweite Einzelspringen des Wochenendes in Lillehammer auch im Livestream. Kostenlos ist der ARD-Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de abzurufen, nur kostenpflichtig dagegen ist der Eurosport-Livestream via discovery+.

Durch eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN könnt Ihr das Springen in Lillehammer heute auch über den Streamingdienst verfolgen. Dieser hat nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.