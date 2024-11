Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Mixed-Teamspringen in Lillehammer im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 22. November, beginnt für die Skispringerinnen und Skispringer die neue Weltcup-Saison. Zum Auftakt steht in Lillehammer das Mixed-Teamspringen an. Der Start des Wettkampfes ist für 16.15 Uhr terminiert.

WINTERSPORT LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Wer den Wettbewerb heute live zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.