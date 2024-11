Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Slalom der Herren in Gurgl im TV und Livestream?

In Gurgl geht am heutigen Sonntag, den 24. November, der Slalom der Männer über die Bühne. Das Ski-Alpin-Rennen in Österreich beginnt um 10.30 Uhr mit dem 1. Lauf. Der entscheidende steht später am Tag ab 13.30 Uhr an.

WINTERSPORT LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX verrät Euch, wer den Wettkampf in Gurgl heute live im TV und Livestream zeigt.