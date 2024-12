Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Einzelrennen der Herren in Kontiolahti im TV und Livestream?

Auch in dieser Saison teilen sich ZDF und ARD die Übertragungsrechte für den Wintersport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Einzelrennen in Kontiolahti wird diesmal nicht, wie die Rennen vor einigen Tagen, vom ZDF übertragen, sondern die ARD übernimmt die Übertragung des Einzelrennens sowie der weiteren Wettkämpfe in Finnland.

Auch Eurosport bietet die Rennen im Free-TV an, zudem gibt es verschiedene Livestream-Optionen.

Die ARD stellt das Rennen kostenlos in der Mediathek sowie auf sportschau.de zur Verfügung. Eurosport hingegen bietet den Livestream über discovery+ an, was jedoch kostenpflichtig ist.

Wer ein DAZN-Abonnement hat, kann den Biathlon-Wettkampf ebenfalls im Livestream verfolgen. Auf DAZN wird die Eurosport-Übertragung angeboten, die in allen Abos enthalten ist.