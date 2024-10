"Tiefstes Beileid": Italiens Skitalent Matilde Lorenzi stirbt nach Trainingssturz

Lorenzi, die bislang im Europacup an den Start gegangen war, war am Montag im Training am Schnalstaler Gletscher in Südtirol auf die harte Piste geprallt. Einen Tag später erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Italiens Verteidigungsministerium bestätigte den Tod der Sportsoldatin. "Das Ministerium und Minister Guido Crosetto drücken ihr tiefstes Beileid aus und umarmen die Familie und Kollegen von Matilde Lorenzi", hieß es bei X.

Die aus dem Aostatal stammende Lorenzi hatte laut italienischen Medien die Kontrolle über ihre Ski verloren und war mit dem Gesicht auf die harte Grawand-Piste aufgeschlagen. Nach der Erstversorgung war sie mit einem Hubschrauber ins Bozener Krankenhaus geflogen worden.