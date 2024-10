"Das grenzt an Verarschung": Deutsche Ski-Legende hält überhaupt nichts vom Comeback von Lindsey Vonn

"Meiner Meinung nach ist das nur eine Show. Das grenzt an Verarschung", sagte Wasmeier (61) bei Sport1 über die angedachte Weltcup-Rückkehr der einstigen Speed Queen.

Wasmeier warnte: "In der Regel ist es saugefährlich, wenn du solche Aktionen machst und dann auch noch in den Speed-Disziplinen fährst. Ganz ehrlich: Wenn du nicht weiter völlig fit bleibst, fällt dir alles nicht mehr so leicht. Du bist auch nicht mehr so reaktionsfähig wie ein 25-Jähriger."